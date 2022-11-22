Новинки ×
  • Abarth 500e: электрический хот-хэтч с яркой внешностью и кучей «свистелок»

Abarth 500e: электрический хот-хэтч с яркой внешностью и кучей «свистелок»

22.11.2022 157 1 0

Итальянская марка Abarth, принадлежащая корпорации Stellantis, представила свой первый электромобиль — хот-хэтч на базе Fiat 500e. В широкой продаже он появится в начале следующего года.

 

Исходный Fiat 500e дебютировал весной 2020 года и, несмотря на довольно скромные технические характеристики при совсем не бюджетном прайс-листе, сумел вырваться в тройку лидеров европейского легкового EV-сегмента: с января по сентябрь этого года продано 47 269 шт. (данные ресурса CleanTechnica), впереди только две Теслы — Model Y (83 604 шт.) и Model 3 (55 325 шт.), все остальные «электрички», в том числе многочисленные представители концерна Volkswagen, пока продаются хуже. Секрет успеха Fiat 500e — яркий дизайн и доступность (в том смысле, что заказанную машину не нужно долго ждать). Теперь же появился крутой и наиболее желанный «пятисотый» под маркой Abarth.

Abarth 500e не растерял миловидность исходной модели, но выглядит чуть более мускулисто за счёт спортивных 18-дюймовых колёс и новых, более пухленьких бамперов и порогов. Удивительно, но в большом пресс-релизе ничего не сказано про доработки шасси, хотя они наверняка есть — известно лишь, что Abarth 500e получил дисковые тормоза «по кругу», тогда как у Fiat 500e на задней оси установлены дешёвенькие «сковородочки».

Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса, по сравнению с самой мощной версией Fiat 500e его максимальная отдача увеличилась с 87 кВт (118 л.с.) и 220 Нм до 113,7 кВт (155 л.с.) и 235 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 9 до 7 с. Максимальная скорость не указана (у Fiat 500e она составляет 150 км/ч). Получается не очень-то и «хот», ведь бензиновый Abarth 695 имеет 180 «лошадей» и набирает первую «сотню» за 6,7-6,9 с, но разработчики уверяют, что у электрического Fiat 500e лучше эластичность и живее отклик на педаль акселератора, так что на гоночной трассе он будет быстрее.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ёмкость батареи — стандартные 42 кВт·ч (из них потребителю доступны 37,7 кВт·ч), Фиату полного заряда хватает на 298-321 км пробега в зависимости от модификации, а вот для мощного Abarth 500e запас хода не указан. Впрочем ясно, что дальнобойность будет сильно зависеть от манеры езды и задействованного режима. Таких режимов предусмотрено три — Turismo (дежурный, в нём отдача двигателя снижена до 136 л.с. и 220 Нм), Scorpion Street (спортивный) и Scorpion Track (трековый). В режимах Scorpion задействуется максимальная рекуперативная мощность и можно ездить в одну педаль, то есть затормозить до полной остановки, просто отпуская педаль акселератора.

Большое внимание разработчики уделили акустическому сопровождению поездок на Abarth 500e: есть отдельные драматичные звуки для включения и выключения силовой установки, а также полноценный саундтрек, имитирующий рёв бензинового двигателя Abarth — его можно выбрать в качестве альтернативы стандартной «жужжалке», оповещающей пешеходов и велосипедистов о приближении электромобиля. Все звуки были разработаны и одобрены сообществом Abarth, чтобы максимально сохранить дух легендарной марки в новой, электрической эпохе (в 2024 году Abarth полностью переключится на электромобили).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Первым делом на рынок выйдет Abarth 500e в лимитированной версии Scorpionissima: будет выпущено только 1949 шт. (тираж выбран в честь года основания Abarth), их сейчас распределяют между членами сообщества Abarth, а регулярные версии появятся уже в следующем году, хот-хэтч можно будет заказать в кузовах хэчтбек и кабриолет, но не в семейном исполнении 3+1. Версия Scorpionissima имеет особую отделку (два ярких цвета Acid Green и Poison Blue, уникальный дизайн колёс и прочие мелочи) и богатую комплектацию с аудиосистемой JBL, обогревом передних кресел и лобового стекла, полным набором электронных ассистентов водителя и прочими удобствами. Цены пока не опубликованы.

хэтчбек спортивные авто электромобиль новинки Abarth FIAT FIAT 500

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
23.11.2022 00:28
plazollepe

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe~---> min.lc/vmotion

Новые статьи

Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 275 0 1 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 227 0 3 22.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 542 0 1 21.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17092 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13908 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10985 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings