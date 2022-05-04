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  • Abarth 695 Tributo 131 Rally: спецверсия хот-хэтча в честь легендарного предка из 70-х

Abarth 695 Tributo 131 Rally: спецверсия хот-хэтча в честь легендарного предка из 70-х

04.05.2022 109 0 0

Итальянская спортивная марка Abarth, входящая в состав корпорации Stellantis, через два года переключится на электромобили, а пока есть время — выжимает последние соки из оставшихся в строю бензиновых моделей. Хот-хэтч Abarth 695 получил ливрею в стиле спортивной версии Fiat 131, на счету которой три выигранных Чемпионата мира по ралли.

 

Fiat 131 — компактная модель классической компоновки, пришедшая в 1974 году на смену Fiat 124, из которого, как известно, были сделаны первые «Жигули». Fiat 131 сохранил угловатый стиль предшественника, а раллийная версия 131 Rally с оквадраченными колёсными арками, разработанная при участии Abarth и Bertone, получилась ещё более «острой» на вид. По сути, для Fiat Abarth 131 Rally был спроектирован новый, более широкий и лёгкий кузов типа купе с применением стеклопластика и алюминия. Дорожная версия, выпущенная согласно требованиям омологации для тогдашней Группы 4 тиражом 400 экземпляров, снабжалась 2,0-литровым 16-клапанным карбюраторным двигателем мощностью 140 л.с., а на раллийных версиях он выдавал до 245 л.с.

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На счету Fiat Abarth 131 Rally — три кубка конструкторов Чемпионата мира по ралли (в 1977, 1978 и 1980 годах) и два кубка пилотов (в 1978 году у Маркку Алена и в 1980 году у Вальтера Рёрля). Дорожные версии давно стали раритетами, за которыми охотятся коллекционеры классический автомобилей, но в компьютерных играх и симуляторах Fiat Abarth 131 Rally мелькает часто, так что его хорошо знает даже современная молодёжь. Спецверсия хот-хэтча Abarth 695 посвящена 40-летию последней официальной гонки Fiat Abarth 131 Rally, имевшей место в 1982 году.

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Abarth 695 Tributo 131 Rally получил двухцветную чёрно-синюю окраску Blue Rally, «пасхалки» с изображением силуэта купе 131 Rally на боковинах кузова, передней панели и креслах, двухцветные 17-дюймовые колёсные диски с алмазной огранкой, амортизаторы Koni, тормоза Brembo (диаметр передних дисков — 305 мм, задних — 240 мм), уникальную четырёхствольную выхлопную систему Record Monza Sovrapposto, регулируемый спойлер на багажной двери (доступны 12 положений в диапазоне от 0 до 60 градусов), обивку салона алькантарой и спортивные кресла Sabelt с синими вставками.

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Под капотом — 1,4-литровая бензиновая «турбочетвёрка» T-Jet (180 л.с., 250 Нм), состыкованная с 5-ступенчатой «механикой» либо 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплениеем. До 100 км/ч Abarth 695 Tributo 131 Rally на «механике» разгоняется за 6,7 с, двухпедальная версия — за 6,9 с, максимальная скорость в обоих случаях — 225 км/ч. Тираж хот-хэтча — 695 экземпляров, цена в Германии — 34 990 евро.

Напомним, что свой первый электромобиль на базе Fiat 500e марка Abarth представит в следующем году.

хэтчбек спортивные авто новинки FIAT FIAT 500 Abarth

 

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