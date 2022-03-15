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  • Первый электромобиль Abarth: на базе Fiat 500e, с очень интересным звуком

Первый электромобиль Abarth: на базе Fiat 500e, с очень интересным звуком

15.03.2022 130 0 0

Спортивная марка Abarth, входящая в состав корпорации Stellantis, в следующем году представит свою первую электрическую модель — хот-хэтч на базе Fiat 500e. Гендиректор Fiat и Abarth Оливье Франсуа поделился некоторыми подробностями о грядущей новинке.

 

На этой неделе Abarth показал свой первый кроссовер, но он снабжён ДВС и предназначен для южноамериканского рынка, тогда как в Европе марка хочет уже в ближайшие два года полностью переключиться на электромобили. Последней бензиновой моделью на старосветском рынке стал мелкосерийный спорткар Abarth 1000 SP, сделанный на базе Alfa Romeo 4C Spider, а первым электромобилем будет сильно переработанный Fiat 500e.

Оливье Франсуа, которого цитирует британский журнал Autocar, говорит, что разработка первого «зелёного» Abarth идёт полным ходом, но задача по адаптации исходного Fiat 500e к стандартам Abarth оказалась сложнее, чем изначально предполагал топ-менеджер, многое пришлось переделывать и настраивать заново.

Электрический Fiat 500e

Напомним, что электрический Fiat 500e нового поколения дебютировал два года назад и сейчас предлагается с кузовами хэтчбек, кабриолет (на самом деле это хэтчбек с мягким верхом) и в семейной версии 3+1. Единственный электромотор на передней оси выдаёт максимум 118 л.с. и 200 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9 с, максимальная скорость — 150 км/ч. Запас хода на одной зарядке с батареей ёмкостью 42 кВт·ч составляет 320 км по циклу WLTP.

Abarth, как утверждает Оливье Франсуа, будет динамичнее: набор первой «сотни» займёт около 7 с, максимальная скорость будет в районе 160 км/ч, но запас хода будет ожидаемо меньше, чем у Fiat 500e, то есть на роль туристической машины первый электрический Abarth вряд ли сгодится. Для сравнения скажем, что нынешний наиболее мощный Abarth 695 Esseesse с 1,4-литровым 180-сильным бензиновым тубомотором разгоняется на «механике» до 100 км/ч за 6,7 с (версия с АКП — за 6,9 с) и до максимальных 225 км/ч.

Бензиновый Abarth 695 Esseesse

Abarth уделяет особое внимание акустическому сопровождению поездок на будущем электромобиле — Оливье Франсуа пообещал «нечто фантастическое», а пресс-служба Abarth в феврале сообщила, что будет привлекать к выбору саундтреков сообщество марки в соцсетях, проводить опросы и конкурсы, чтобы добиться идеального, страстного звучания.

На российском рынке марка Abarth, к сожалению, официально не представлена, а в Европе её главным конкурентом в новой электрической эре, очевидно, станет французская марка Alpine (входит в состав Renault Group), которая в ближайшие два года тоже переключится электромобили. Перспективный модельный ряд Alpine будет состоять из трёх позиций. Abarth, по словам Оливье Франсуа, тоже будет одновременно предлагать до трёх электромобилей, но какие именно будут следующие новинки, глава марки пока не рассказал.

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