В ожидании «электричек»: новый Abarth 1000 SP всё-таки станет серийным

Представленный в мае этого года штучный спорткар Abarth 1000 SP, сделанный на базе Alfa Romeo 4C Spider, оказался не таким уж штучным — будет выпущено пять экземпляров стоимостью около 200 тысяч евро каждый.

Электромобильная стратегия корпорации Stellantis, в состав которой входит Abarth, предполагает, что в 2024 году итальянская спортивная марка полностью переключится на электромобили и забудет о двигателях внутреннего сгорания, доработкой которых, собственно, она и прославилась. Полноценных новинок до 2024 года у Abarth, видимо, не будет — покупателям придётся довольствоваться несколькими спортивными вариациями на тему Fiat 500, а затем осваивать электротехнику. Паузу до смены эпох призвана отчасти заполнить «консерва» в виде проекта нового Abarth 1000 SP, о котором мы подробно рассказывали в мае.

Весной новый Abarth 1000 SP подавался как штучный автомобиль для всевозможных ретроспективных мероприятий, но вчера британский журнал Auto Italia Magazine (как можно понять из названия, он посвящён итальянским автомобилям) опубликовал в своём Твиттере анонс свежего номера и его эксклюзивную тему — грядущий мелкосерийный выпуск Abarth 1000 SP. Сенсационную для поклонников итальянского автопрома новость британским коллегам сообщил Роберто Джолито, отвечавший за дизайн машины.



Напомним, что новый Abarth 1000 SP создан как дань памяти одноимённому спайдеру из середины 60-х готов прошлого века с расточенным до «литра» и форсированным до 105 л.с. двигателем от Fiat 600. Буквы SP в названии расшифровываются как Sport Prototipo и означают, что модель предназначена для гонок, но в соответствии с тогдашним правилам омологации Abarth сделал 50 экземпляров для дорог общего пользования.



В основе классического спайдера 1000 SP лежит оригинальная пространственная трубчатая рама, а современная модель перекроена из Alfa Romeo 4C Spider, производство которого завершилось год назад. Видимо, для конверсий Abarth зарезервировал для себя несколько экземпляров, чтобы в один прекрасный момент обрадовать поклонников и коллекционеров внезапной новинкой.



Углепластиковый монокок Альфы получил новое оперение в стиле классического Abarth 1000 SP, но техническая начинка, вероятно, такая же, как у донора — 1,75-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (240 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Не исключено, что в привязке к товарным версиям новый Abarth 1000 SP всё же получит какой-нибудь «допинг», чтобы оправдать немалую цену — за 200 000 евро сегодня можно купить, например, 580-сильный Porsche 911 Turbo Cabriolet или два Porsche 718 Spyder (420 л.с.).

