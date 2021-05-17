Под конец жизни Alfa Romeo 4C превратилась в Abarth 1000 SP

Лёгкий спайдер Abarth 1000 SP – это дань памяти одноимённой гоночной машине 1966 года, и дизайнеры постарались максимально точно воссоздать её эстетику в современном кузове на основе углепластикового монокока.

В декабре прошлого года марка Alfa Romeo объявила о выпуске прощальной партии модели 4C в кузове Spider для американского рынка. Формально производство уже завершилось, но Alfa Romeo 4C Spider до сих пор фигурирует на американском потребительском сайте марки. Дилеры никак не могут распродать остатки? Ничего страшного, потому что сам производитель подал прекрасную идею для конверсии – новый Abarth 1000 SP.

Оригинальный Abarth 1000 SP – детище итальянского инженера Марио Колуччи, к 1966 году имевшего уже богатый опыт разработки лёгких малолитражных спорткаров для Alfa Romeo и Abarth. В основе гоночного спайдера 1000 SP лежит пространственная трубчатая рама, а двигатель позаимствован у Fiat 600. Как можно понять из названия, мотор расточили до «литра», с которого благодаря новой двухвальной головке блока и двум карбюраторам Weber удалось снять 105 л.с. при 8000 об/мин. Буквы SP расшифровываются как Sport Prototipo, то есть машина, предназначенная для гонок. Тем не менее по тогдашним правилам омологации Abarth сделал 50 экземпляров для дорог общего пользования.



Доработанный фиатовский мотор состыковали с 5-ступенчатой «механикой», которая передаёт всю мощностью на задние колёса. Благодаря скромной массе (480 кг) и хорошей аэродинамике Abarth 1000 SP мог разогнаться до 220 км/ч. Автомобиль сделал блестящую гоночную карьеру – например, пришёл первым в своём классе в гонке на выносливость 500 км Нюрбургринга 1966 года.



В 2009 году Abarth планировал разработать лёгкий спорткар по мотивам Abarth 1000 SP, который мог бы стать конкурентом Lotus Elise, но руководство Fiat проект не одобрило. Неофициальная версия гласит, что на самом деле проекту дали зелёный свет, но под маркой Alfa Romeo – так в 2013 году появилась серийная 4C. И вот теперь, если верить этой версии, историческая справедливость восстановлена, и Alfa Romeo 4C превратилась в Abarth 1000 SP – увы, в единственном экземпляре, сделанном к 55-летию исторического прототипа.

Как видно по фотографиям, новый Abarth 1000 SP «оптикой», вентиляционными прорезями, фигурными боковыми стёклами и дугой безопасности за креслами старательно повторяет классическую версию модели, но из дверей торчат «уши» (зеркала) Альфы, да и общие пропорции кузова – как у 4C Spider.



Техническая начинка, разумеется, тоже от Альфы: расположенная за кокпитом 1,75-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (240 л.с., 350 Нм) состыкована с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) и вращает задние колёса. То есть компоновка в принципе такая же, как у исторического предка. Снаряженная масса – около тонны.

Abarth будет использовать новый 1000 SP в разнообразных промо-мероприятиях, но о серийном выпуске речи не идёт – разве только какое-нибудь стороннее ателье подхватит идею. Будущее марки Abarth, которая сегодня выпускает исключительно заряженные версии Fiat 500, в свете глобальной электрификации туманно, но, будем, надеяться, руководство Stellantis что-нибудь придумает.