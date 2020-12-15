Alfa Romeo прощается со спорткарами: представлена финальная версия 4C Spider

Согласно прошлогоднему пану развития , в ближайшем будущем чистопородных спорткаров в линейке Alfa Romeo мы не увидим — только заряженные версии кроссоверов и единственного седана Giulia . Производство модели 4C Spider завершится памятной серией 33 Stradale Tributo с красным углепластиковым монококом и другими дизайнерскими «фишками».

Серийная версия Alfa Romeo 4C дебютировала в 2013 году и собрала восторженные отзыва у прессы за эффектный дизайн и азартную управляемость, но слишком тесный салон, низкий уровень комфорта и высокая цена не способствовали рыночному успеху — едва ли FCA сумела окупить разработку этой высокотехнологичной модели. Alfa Romeo 4C, несмотря на низкую энерговооружённость (безальтернативная 1,75-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдаёт максимальные 240 л.с., 350 Нм и состыкована с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями), спроектирована по всем канонам суперкаростроения — в основе кузова 4C лежит углепластиковый монокок.

В ноябре прошлого года поползли слухи о том, что производство Alfa Romeo 4C прекращено, но они оказались несколько преувеличенными. Дело в том, что ввиду сложности конструкции сборка Alfa Romeo 4C была организована на фабрике Maserati в Модене, а та аккурат в ноябре 2019-го закрылась на реконструкцию в связи с подготовкой к производству суперкара Maserati MC20, который дебютировал в сентябре этого года. Выходит, производство Alfa Romeo 4C было временно приостановлено, хотя со многих рынков модель в прошлом году действительно ушла — сейчас её нет даже на потребительском сайте Alfa Romeo в родной Италии, но в виде открытой версии Spider модель 4C по-прежнему доступна в США, и именно на этом рынке будет реализована финальная серия 33 Stradale Tributo, состоящая из 33 автомобилей.



Названия прощальной версии отсылает нас к суперкару Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года, одному из самых быстрых и красивых для своего времени: его 2,0-литровый V8 выдавал 230 л.с. в дорожной спецификации и около 275 л.с. в гоночной. Разгон до 100 км/ч у дорожной версии занимал менее 6 секунд, максимальная скорость — 260 км/ч. Для сравнения скажем, что Alfa Romeo 4C Spider набирает первую «сотню» за 4,5 с, максимальная скорость — 257 км/ч.

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Главной особенностью лимитированного Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo является углепластиковый монокок с красными нитями — его лакированные участки можно увидеть на уровне порогов в салоне. Некоторые наружные элементы тоже выполнены из карбона, но уже чёрного: кожухи воздухозаборников, корпуса зеркал, рамка ветрового стекла, дуга безопасности. Колёса получили уникальный золотистый окрас. Ну и, конечно же, о лимитированной серии напомнят несколько памятных табличек с порядковым номером конкретного экземпляра. Цвет кузова — только красный Rosso Villa d’Este tri-coat.

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За Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo нужно будет отдать — 79 995 долларов, причём всевозможные опции, вроде двухрежимной выхлопной системы Akrapovic, уже включены в стоимость. Для сравнения скажем, что куда более мощный Porsche 718 Boxster стоит в США от 62 000 долларов.

