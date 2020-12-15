Новинки ×
  • Alfa Romeo прощается со спорткарами: представлена финальная версия 4C Spider

Alfa Romeo прощается со спорткарами: представлена финальная версия 4C Spider

15.12.2020 483 0 0

Согласно прошлогоднему пану развития, в ближайшем будущем чистопородных спорткаров в линейке Alfa Romeo мы не увидим — только заряженные версии кроссоверов и единственного седана Giulia. Производство модели 4C Spider завершится памятной серией 33 Stradale Tributo с красным углепластиковым монококом и другими дизайнерскими «фишками».

 

Серийная версия Alfa Romeo 4C дебютировала в 2013 году и собрала восторженные отзыва у прессы за эффектный дизайн и азартную управляемость, но слишком тесный салон, низкий уровень комфорта и высокая цена не способствовали рыночному успеху — едва ли FCA сумела окупить разработку этой высокотехнологичной модели. Alfa Romeo 4C, несмотря на низкую энерговооружённость (безальтернативная 1,75-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдаёт максимальные 240 л.с., 350 Нм и состыкована с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями), спроектирована по всем канонам суперкаростроения — в основе кузова 4C лежит углепластиковый монокок.

В ноябре прошлого года поползли слухи о том, что производство Alfa Romeo 4C прекращено, но они оказались несколько преувеличенными. Дело в том, что ввиду сложности конструкции сборка Alfa Romeo 4C была организована на фабрике Maserati в Модене, а та аккурат в ноябре 2019-го закрылась на реконструкцию в связи с подготовкой к производству суперкара Maserati MC20, который дебютировал в сентябре этого года. Выходит, производство Alfa Romeo 4C было временно приостановлено, хотя со многих рынков модель в прошлом году действительно ушла — сейчас её нет даже на потребительском сайте Alfa Romeo в родной Италии, но в виде открытой версии Spider модель 4C по-прежнему доступна в США, и именно на этом рынке будет реализована финальная серия 33 Stradale Tributo, состоящая из 33 автомобилей.

Названия прощальной версии отсылает нас к суперкару Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года, одному из самых быстрых и красивых для своего времени: его 2,0-литровый V8 выдавал 230 л.с. в дорожной спецификации и около 275 л.с. в гоночной. Разгон до 100 км/ч у дорожной версии занимал менее 6 секунд, максимальная скорость — 260 км/ч. Для сравнения скажем, что Alfa Romeo 4C Spider набирает первую «сотню» за 4,5 с, максимальная скорость — 257 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Главной особенностью лимитированного Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo является углепластиковый монокок с красными нитями — его лакированные участки можно увидеть на уровне порогов в салоне. Некоторые наружные элементы тоже выполнены из карбона, но уже чёрного: кожухи воздухозаборников, корпуса зеркал, рамка ветрового стекла, дуга безопасности. Колёса получили уникальный золотистый окрас. Ну и, конечно же, о лимитированной серии напомнят несколько памятных табличек с порядковым номером конкретного экземпляра. Цвет кузова — только красный Rosso Villa d’Este tri-coat.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

За Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo нужно будет отдать — 79 995 долларов, причём всевозможные опции, вроде двухрежимной выхлопной системы Akrapovic, уже включены в стоимость. Для сравнения скажем, что куда более мощный Porsche 718 Boxster стоит в США от 62 000 долларов.

спортивные авто новинки Alfa Romeo Alfa Romeo 4C

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда Hummer – это слишком банально: стоит ли покупать Toyota Mega Cruiser за 3 миллиона Большой эксклюзивный внедорожник, на котором можно поехать хоть на край света по прямой – какой он? Мы рассуждали о покупке нового Land Cruiser 70 – он вечный и внедорожный, но недостаточно... 1135 0 0 15.12.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler PT Cruiser Многие мечтали о нём в «нулевые» – недорогой, вполне практичный и при этом неповторимо оригинальный, ничего подобного в стиле 30-х годов ни один из производителей так и не решился выпустить.... 653 0 0 15.12.2020
Статьи / Популярные вопросы Что такое компрессия и степень сжатия и чем они отличаются При диагностике автомобиля перед покупкой опытные автовладельцы практически всегда советуют новичкам проверить компрессию. А еще существует степень сжатия – казалось бы, схожий термин, ведь... 3808 0 6 14.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 171264 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 64260 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 52607 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings