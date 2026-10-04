Зима номер один: тест зимних шин Gislaved OneW

Мы уже рассказывали о том, как шведская марка Gislaved стала российским премиальным шинным брендом, предлагающим как зимние, так и летние шины. Производят их на заводах в Калуге (бывшем заводе Continental) и в Ульяновске (бывшем заводе Bridgestone).
Что скрывать, первые официально вышедшие на рынок модели уже российского Gislaved представляли собой несколько переработанные модели Continental и Bridgestone. Например, из Bridgestone Blizzak Spike-02 получились шины Gislaved Spike Control, Bridgestone Alenza 001 стала основой для разработки туринговой шины Gislaved ActiveControl, шипованные Continental ContiIceContact 2 превратились в Gislaved IceControl, а фрикционные Continental Conti VikingContact 7 стали Gislaved ArcticControl. Тем не менее запуск всех этих моделей потребовал серьезной работы исследовательских и инжиниринговых центров концерна – даже сохранив основу конструкции и рисунка протектора, нужно было подобрать адекватную замену используемым материалам, а эта замена влекла за собой некоторые пусть небольшие, но все-таки достаточно важные конструктивные изменения. Однако было ясно: марка Gislaved, которая в Continental позиционировалась как производитель качественных шин средней ценовой категории, в рамках холдинга «Кордиант» стала премиальной, и нужно как можно скорее переходить к производству собственных оригинальных моделей. Сказано – сделано, и на свет появилась линейка Gislaved One, разработанная специалистами входящего в состав холдинга НТЦ «Интайр».
Естественно, создавались новые шины не на пустом месте: при их разработке широко использовался международный опыт самых современных шинных технологий и инженерных решений, накопленный на предприятиях, ранее входивших в состав глобальных шинных концернов Continental и Bridgestone. Ну а первенцами новой линейки стали зимние шипованные шины Gislaved One W, протестировать которые мы и отправились в Челябинскую область.
Стоит своими глазами увидеть новые шины, как понимаешь: это точно оригинальный продукт, и не зря новому семейству присвоили имя One, то есть «номер один». У него нет ни одного прямого аналога в линейках Bridgestone и Continental, да и от Gislaved IceControl шины One W отличаются весьма радикально. Прежде всего – принципиально другим рисунком протектора: он симметричный, в отличие от асимметричного рисунка IceControl, а это означает совершенно другую идеологию и иной подход к обеспечению управляемости на льду и в снежной каше. Шины эти изначально разрабатывались как относящиеся к категории «премиум», а значит, подразумевалась их установка на дорогие и престижные модели автомобилей. Соответственно, с самого начала упор был сделан на «большие дюймы»: выпуск этих шин освоен сразу на двух заводах Gislaved в 75 типоразмерах от 205/55R16 до 325/40R22. И, что примечательно, на те самые «большие дюймы» (от R18 до R22) из них приходится 67, а на R20-R22 – 32 варианта.
Прочие конструктивные особенности One W тоже полностью соответствуют премиальному статусу. Так, например, состав резиновой смеси. Конечно, конкретный состав все шинники хранят в абсолютном секрете, но то, что в нем использованы два типа натурального и два типа искусственных каучуков, а также искусственные полимеры с активными концами молекулярных цепочек, вполне можно сообщить. В состав компаунда входит двуокись кремния, которую шинники называют «силика», которая улучшает сцепление на зимней и мокрой дороге, наполнители двух типов, которые улучшают свойства резины, и «мягчительная группа», в которую входят масло, смола и синтетический пластификатор. Последние отвечают за сохранение эластичности резины в широком диапазоне температур.
Рисунок протектора, как я уже сказал, симметричный, причем диагональные блоки шашек разделены системой расширяющихся дренажных канавок, которые предназначены для эффективного отвода воды и мокрого снега из пятна контакта. Шашечные элементы рисунка протектора с активаторами сцепления и ламелями отвечают за сцепление с заснеженным покрытием, а уровень насыщенности рисунка обеспечивает оптимальный баланс заполнения снегом в ситуациях, когда на первый план выходит сцепление «снег – снег». Кроме того, в снегу и на льду вступают в работу зигзагообразные кромки блоков протектора, которые выступают в роли многоточечных зацепов. Но зимой не менее важно и адекватное поведение шин на сухом и мокром асфальте, и тут стоит обратить внимание на систему активного сцепления переменной геометрии в центральной части протектора, жесткие перемычки между блоками протектора, которые улучшают управляемость, и оптимальное чередование шагов рисунка протектора, серьезно снижающее уровень шума.
Но главными, причем самыми коварными, противниками водителя в зимний период являются чистый лед и плотный снежный накат, а с ними эффективней всего справляются шипованные шины. Специалисты Gislaved начали с того, что разработали для шины новый шип, изготовление которого поручили финской компании.
Шип получился очень легким, что способствует более высокой износостойкости и уменьшает уровень шума. Фланец новой конструкции обладает противовращательными и противонаклонными свойствами, обеспечивая лучшее сцепление и фиксацию шипа в посадочном отверстии, а геометрия корпуса увеличивает площадь опоры, формируя зону сцепления. Боковые грани корпуса работают при поперечных нагрузках, обеспечивая удержание траектории в поворотах, а сложная форма сердечника оптимизирует распределение усилий, повышая сцепление и общую стабильность автомобиля. Наконец, сужающийся к вершине твердосплавный наконечник обеспечивает быстрое и точное проникновение в ледяную поверхность при разгоне и торможении.
Когда сердечник вгрызается в лед или укатанный снег, образуется ледяная или снежная крошка. И чтобы она не мешала сцеплению, посадочные места шипов снабжены своеобразными «резервуарами», которые имеют форму бабочек и являются не только функциональными, но и декоративными элементами. Да и вообще для премиальных шин эстетика имеет не меньшее значение, чем функциональность, поэтому «Gislaved» и «One W» на боковых поверхностях шин нанесены на области с матовой и бархатистой на ощупь поверхностью.
Может показаться, что чем больше шипов будет нести рабочая поверхность протектора, тем лучше будет сцепление с дорогой, но нет. Если шипов будет слишком много, они станут мешать друг другу. Экспериментальным путем специалисты Gislaved пришли к выводу, что оптимальным количеством является 110 штук на погонный метр рисунка протектора. Соответственно, общее количество шипов будет разным для шин разного типоразмера. Кроме того, шипы должны быть расположены в определенном порядке. В случае One W они образуют 18 дорожек, сконцентрированных в плечевых областях протектора – именно там расположены зоны максимального давления в пятне контакта. А вот в центральной зоне шипов нет.
Ну а чтобы мы могли проверить и почувствовать, как работают новые шипованные шины, сотрудники Gislaved организовали на льду озера Калды в 65 километрах от Челябинска настоящий ледовый полигон. Ездить по нему предстояло на одинаковых автомобилях соответствующего премиального класса. Каждому участнику теста предстояло пройти несколько упражнений.
Во-первых, «лосиный тест», разгон, энергичная смена полосы движения и возвращение в свою полосу. Во-вторых, маневрирование на площадке: круговое скольжение вокруг конусов, объезд их по траектории в виде восьмерки, и «ипподром», то есть две относительно быстрых прямых и два быстрых поворота в скольжении. Затем – извилистая трасса с целым набором поворотов разного радиуса, ну и тест на разгон и торможение. На последнем испытании можно было сравнить One W с основными конкурентами: новейшими шинами Ikon Autograph Ice 10 и Pirelli Ice Zero 2. И если в ходе первых трех упражнений нужно было полагаться только на собственные ощущения, то основой сравнения различных шин стали объективные результаты замеров прибора RaceLogic.
Но начнем с впечатлений, которые оставили разнообразные «танцы на льду». Уже во время «лосиного теста» я обратил внимание на то, насколько легко и непринужденно он проходит: ни одного сбитого конуса! Ну а накручивая «пятаки», восьмерки и круги в режиме «ипподрома», я невольно вспомнил свои прошлогодние ощущения от практически таких же упражнений, которые я исполнял на машинах, обутых в шины Gislaved IceControl. Тогда мне показалось, что переходы в скольжение и обратно происходят резче, чем хотелось бы, а езда в скольжениях на этих шинах требовала буквально филигранной работы с газом. Шины One W вели себя куда как более интеллигентно, и выписать восьмерку у меня получилось без особого труда и буквально с первого раза. В прошлом году то один, то другой участвовавший в тестах автомобиль периодически срывался в неуправляемое скольжение и влетал в снежный бруствер. На тесте One W я таких событий практически не видел, хотя по извилистой и гладкой, как зеркало, ледовой трассе мы носились достаточно быстро.
Очень показательными оказались результаты сравнительных тестов конкурирующих шин на торможение на голом льду со скорости 50 км/ч. Тут сразу выяснился явный аутсайдер – шины Pirelli, тормозной путь которых у всех участников оказывался больше на несколько метров. А вот Gislaved One W и Ikon Ikon Autograph Ice 10 выступили примерно на одном уровне. У меня, например, One W тормозил чуть лучше, показывая тормозной короче примерно на один метр, у кого-то, наоборот, получалось, что Ikon работал чуть лучше, ну и «средний по больнице» результат оказался несколько лучше у Autograph Ice 10 – но именно что на одном уровне.
Эффектным завершением теста стала «большая прогулка» по Челябинской области на автомобилях, обутых в шины One W. На маршруте мы столкнулись практически со всеми типами дорожных покрытий, которые могут встретиться зимой владельцам недешевых автомобилей, то есть потенциальным покупателям шин семейства One W.
Значительная часть нашего маршрута пролегала по городским улицам и неплохо очищенным от снега трассам с уже высохшим асфальтом. И первое, на что я обратил внимание – невысокий уровень шума в автомобиле. Да, в этот день мне достался BMW X5 с его вполне серьезным уровнем шумоизоляции, но в любом случае уровень шума One W на асфальте показался мне исключительно низким для шипованной резины. Плюс ко всему поведение автомобиля на сухом асфальте ничем не отличалось от поведения машины на приличных летних шинах. Наверняка в каких-то экстремальных режимах шины категории UHP (Ultra High Performance) и HP (High Performance) оказались бы более эффективными, но в условиях отрицательных температур, при которых зимние шины сохраняют эластичность, и при движении в рамках ПДД шипованные One W работали более чем прилично. И тут, как мне кажется, очень уместна оказалась схема ошиповки, оставившая центральную зону протектора свободной от шипов.
По дороге в национальный парк Зюраткуль и непосредственно на его территории я убедился, что ни асфальт со слоем снежка, ни обледеневший грейдер – не преграды для машины, обутой в шины One W. Более того, на дорогах с такими покрытиями можно ехать в пределах допускаемой правилами скорости. Не могу не отметить, что многие местные водители даже на шипованных (если верить наклейкам на задних стеклах) шинах чувствовали себя далеко не столь же уверенно и предпочитали держать скорость не выше 70 км/ч. Очень уверенно двигалась машина и по снежной колее, и на накатанной грунтовке. Конечно, тут никто гонки не устраивал, но не из-за плохого «держака», а из-за колей, бугров и рытвин.
* * *
И по своим свойствам, и по линейке типоразмеров шины One W компании Gislaved вполне способны закрыть зимние потребности владельцев даже самых роскошных автомобилей. А судя по принятым в шинной промышленности принципам именования продукции, буква «W» в названии означает Winter, то есть «зима». Из этого следует, что стоит ожидать новинки с названием One и добавлением еще одной буквы, которая будет означать скорость и летний сезон. Ну или универсальность и проходимость.
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