Зима номер один: тест зимних шин Gislaved OneW

Каждый год, хотим мы того или нет, нам приходится менять сандали и футболки на меховую обувь и пуховки, а автомобилистам – переобувать своих железных коней в зимнюю резину, желательно – качественную. И одним из вариантов являются российские шины марки Gislaved.

Мы уже рассказывали о том, как шведская марка Gislaved стала российским премиальным шинным брендом, предлагающим как зимние, так и летние шины. Производят их на заводах в Калуге (бывшем заводе Continental) и в Ульяновске (бывшем заводе Bridgestone).

Что скрывать, первые официально вышедшие на рынок модели уже российского Gislaved представляли собой несколько переработанные модели Continental и Bridgestone. Например, из Bridgestone Blizzak Spike-02 получились шины Gislaved Spike Control, Bridgestone Alenza 001 стала основой для разработки туринговой шины Gislaved ActiveControl, шипованные Continental ContiIceContact 2 превратились в Gislaved IceControl, а фрикционные Continental Conti VikingContact 7 стали Gislaved ArcticControl. Тем не менее запуск всех этих моделей потребовал серьезной работы исследовательских и инжиниринговых центров концерна – даже сохранив основу конструкции и рисунка протектора, нужно было подобрать адекватную замену используемым материалам, а эта замена влекла за собой некоторые пусть небольшие, но все-таки достаточно важные конструктивные изменения. Однако было ясно: марка Gislaved, которая в Continental позиционировалась как производитель качественных шин средней ценовой категории, в рамках холдинга «Кордиант» стала премиальной, и нужно как можно скорее переходить к производству собственных оригинальных моделей. Сказано – сделано, и на свет появилась линейка Gislaved One, разработанная специалистами входящего в состав холдинга НТЦ «Интайр».

Естественно, создавались новые шины не на пустом месте: при их разработке широко использовался международный опыт самых современных шинных технологий и инженерных решений, накопленный на предприятиях, ранее входивших в состав глобальных шинных концернов Continental и Bridgestone. Ну а первенцами новой линейки стали зимние шипованные шины Gislaved One W, протестировать которые мы и отправились в Челябинскую область.

Стоит своими глазами увидеть новые шины, как понимаешь: это точно оригинальный продукт, и не зря новому семейству присвоили имя One, то есть «номер один». У него нет ни одного прямого аналога в линейках Bridgestone и Continental, да и от Gislaved IceControl шины One W отличаются весьма радикально. Прежде всего – принципиально другим рисунком протектора: он симметричный, в отличие от асимметричного рисунка IceControl, а это означает совершенно другую идеологию и иной подход к обеспечению управляемости на льду и в снежной каше. Шины эти изначально разрабатывались как относящиеся к категории «премиум», а значит, подразумевалась их установка на дорогие и престижные модели автомобилей. Соответственно, с самого начала упор был сделан на «большие дюймы»: выпуск этих шин освоен сразу на двух заводах Gislaved в 75 типоразмерах от 205/55R16 до 325/40R22. И, что примечательно, на те самые «большие дюймы» (от R18 до R22) из них приходится 67, а на R20-R22 – 32 варианта.

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Прочие конструктивные особенности One W тоже полностью соответствуют премиальному статусу. Так, например, состав резиновой смеси. Конечно, конкретный состав все шинники хранят в абсолютном секрете, но то, что в нем использованы два типа натурального и два типа искусственных каучуков, а также искусственные полимеры с активными концами молекулярных цепочек, вполне можно сообщить. В состав компаунда входит двуокись кремния, которую шинники называют «силика», которая улучшает сцепление на зимней и мокрой дороге, наполнители двух типов, которые улучшают свойства резины, и «мягчительная группа», в которую входят масло, смола и синтетический пластификатор. Последние отвечают за сохранение эластичности резины в широком диапазоне температур.

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Рисунок протектора, как я уже сказал, симметричный, причем диагональные блоки шашек разделены системой расширяющихся дренажных канавок, которые предназначены для эффективного отвода воды и мокрого снега из пятна контакта. Шашечные элементы рисунка протектора с активаторами сцепления и ламелями отвечают за сцепление с заснеженным покрытием, а уровень насыщенности рисунка обеспечивает оптимальный баланс заполнения снегом в ситуациях, когда на первый план выходит сцепление «снег – снег». Кроме того, в снегу и на льду вступают в работу зигзагообразные кромки блоков протектора, которые выступают в роли многоточечных зацепов. Но зимой не менее важно и адекватное поведение шин на сухом и мокром асфальте, и тут стоит обратить внимание на систему активного сцепления переменной геометрии в центральной части протектора, жесткие перемычки между блоками протектора, которые улучшают управляемость, и оптимальное чередование шагов рисунка протектора, серьезно снижающее уровень шума.

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Но главными, причем самыми коварными, противниками водителя в зимний период являются чистый лед и плотный снежный накат, а с ними эффективней всего справляются шипованные шины. Специалисты Gislaved начали с того, что разработали для шины новый шип, изготовление которого поручили финской компании.

Шип получился очень легким, что способствует более высокой износостойкости и уменьшает уровень шума. Фланец новой конструкции обладает противовращательными и противонаклонными свойствами, обеспечивая лучшее сцепление и фиксацию шипа в посадочном отверстии, а геометрия корпуса увеличивает площадь опоры, формируя зону сцепления. Боковые грани корпуса работают при поперечных нагрузках, обеспечивая удержание траектории в поворотах, а сложная форма сердечника оптимизирует распределение усилий, повышая сцепление и общую стабильность автомобиля. Наконец, сужающийся к вершине твердосплавный наконечник обеспечивает быстрое и точное проникновение в ледяную поверхность при разгоне и торможении.

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Когда сердечник вгрызается в лед или укатанный снег, образуется ледяная или снежная крошка. И чтобы она не мешала сцеплению, посадочные места шипов снабжены своеобразными «резервуарами», которые имеют форму бабочек и являются не только функциональными, но и декоративными элементами. Да и вообще для премиальных шин эстетика имеет не меньшее значение, чем функциональность, поэтому «Gislaved» и «One W» на боковых поверхностях шин нанесены на области с матовой и бархатистой на ощупь поверхностью.

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Может показаться, что чем больше шипов будет нести рабочая поверхность протектора, тем лучше будет сцепление с дорогой, но нет. Если шипов будет слишком много, они станут мешать друг другу. Экспериментальным путем специалисты Gislaved пришли к выводу, что оптимальным количеством является 110 штук на погонный метр рисунка протектора. Соответственно, общее количество шипов будет разным для шин разного типоразмера. Кроме того, шипы должны быть расположены в определенном порядке. В случае One W они образуют 18 дорожек, сконцентрированных в плечевых областях протектора – именно там расположены зоны максимального давления в пятне контакта. А вот в центральной зоне шипов нет.

Ну а чтобы мы могли проверить и почувствовать, как работают новые шипованные шины, сотрудники Gislaved организовали на льду озера Калды в 65 километрах от Челябинска настоящий ледовый полигон. Ездить по нему предстояло на одинаковых автомобилях соответствующего премиального класса. Каждому участнику теста предстояло пройти несколько упражнений.

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Во-первых, «лосиный тест», разгон, энергичная смена полосы движения и возвращение в свою полосу. Во-вторых, маневрирование на площадке: круговое скольжение вокруг конусов, объезд их по траектории в виде восьмерки, и «ипподром», то есть две относительно быстрых прямых и два быстрых поворота в скольжении. Затем – извилистая трасса с целым набором поворотов разного радиуса, ну и тест на разгон и торможение. На последнем испытании можно было сравнить One W с основными конкурентами: новейшими шинами Ikon Autograph Ice 10 и Pirelli Ice Zero 2. И если в ходе первых трех упражнений нужно было полагаться только на собственные ощущения, то основой сравнения различных шин стали объективные результаты замеров прибора RaceLogic.

Но начнем с впечатлений, которые оставили разнообразные «танцы на льду». Уже во время «лосиного теста» я обратил внимание на то, насколько легко и непринужденно он проходит: ни одного сбитого конуса! Ну а накручивая «пятаки», восьмерки и круги в режиме «ипподрома», я невольно вспомнил свои прошлогодние ощущения от практически таких же упражнений, которые я исполнял на машинах, обутых в шины Gislaved IceControl. Тогда мне показалось, что переходы в скольжение и обратно происходят резче, чем хотелось бы, а езда в скольжениях на этих шинах требовала буквально филигранной работы с газом. Шины One W вели себя куда как более интеллигентно, и выписать восьмерку у меня получилось без особого труда и буквально с первого раза. В прошлом году то один, то другой участвовавший в тестах автомобиль периодически срывался в неуправляемое скольжение и влетал в снежный бруствер. На тесте One W я таких событий практически не видел, хотя по извилистой и гладкой, как зеркало, ледовой трассе мы носились достаточно быстро.

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Очень показательными оказались результаты сравнительных тестов конкурирующих шин на торможение на голом льду со скорости 50 км/ч. Тут сразу выяснился явный аутсайдер – шины Pirelli, тормозной путь которых у всех участников оказывался больше на несколько метров. А вот Gislaved One W и Ikon Ikon Autograph Ice 10 выступили примерно на одном уровне. У меня, например, One W тормозил чуть лучше, показывая тормозной короче примерно на один метр, у кого-то, наоборот, получалось, что Ikon работал чуть лучше, ну и «средний по больнице» результат оказался несколько лучше у Autograph Ice 10 – но именно что на одном уровне.

Эффектным завершением теста стала «большая прогулка» по Челябинской области на автомобилях, обутых в шины One W. На маршруте мы столкнулись практически со всеми типами дорожных покрытий, которые могут встретиться зимой владельцам недешевых автомобилей, то есть потенциальным покупателям шин семейства One W.

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Значительная часть нашего маршрута пролегала по городским улицам и неплохо очищенным от снега трассам с уже высохшим асфальтом. И первое, на что я обратил внимание – невысокий уровень шума в автомобиле. Да, в этот день мне достался BMW X5 с его вполне серьезным уровнем шумоизоляции, но в любом случае уровень шума One W на асфальте показался мне исключительно низким для шипованной резины. Плюс ко всему поведение автомобиля на сухом асфальте ничем не отличалось от поведения машины на приличных летних шинах. Наверняка в каких-то экстремальных режимах шины категории UHP (Ultra High Performance) и HP (High Performance) оказались бы более эффективными, но в условиях отрицательных температур, при которых зимние шины сохраняют эластичность, и при движении в рамках ПДД шипованные One W работали более чем прилично. И тут, как мне кажется, очень уместна оказалась схема ошиповки, оставившая центральную зону протектора свободной от шипов.

По дороге в национальный парк Зюраткуль и непосредственно на его территории я убедился, что ни асфальт со слоем снежка, ни обледеневший грейдер – не преграды для машины, обутой в шины One W. Более того, на дорогах с такими покрытиями можно ехать в пределах допускаемой правилами скорости. Не могу не отметить, что многие местные водители даже на шипованных (если верить наклейкам на задних стеклах) шинах чувствовали себя далеко не столь же уверенно и предпочитали держать скорость не выше 70 км/ч. Очень уверенно двигалась машина и по снежной колее, и на накатанной грунтовке. Конечно, тут никто гонки не устраивал, но не из-за плохого «держака», а из-за колей, бугров и рытвин.

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И по своим свойствам, и по линейке типоразмеров шины One W компании Gislaved вполне способны закрыть зимние потребности владельцев даже самых роскошных автомобилей. А судя по принятым в шинной промышленности принципам именования продукции, буква «W» в названии означает Winter, то есть «зима». Из этого следует, что стоит ожидать новинки с названием One и добавлением еще одной буквы, которая будет означать скорость и летний сезон. Ну или универсальность и проходимость.