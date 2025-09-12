Что нужно для того, чтобы спокойно встретить наступление зимы и не стать активным участником «дня жестянщика»? Обслужить автомобиль, вспомнить навыки зимнего вождения, внутренне переключиться в этот режим и, конечно же, переобуть автомобиль в приличные зимние шины. Например, марки Gislaved.

Был шведский, стал российский

Многие, скорее всего, помнят, что в составе мультибрендового концерна Continental марка Gislaved занимала нишу производителя относительно недорогих, но качественных шин. Естественно, в первую очередь речь шла о зимних шипованных и фрикционных моделях, предназначенных для Северной Европы, США, Канады, России и стран СНГ. Но в 2022 году, в эпоху исхода западных марок из России, покинул рынок и Continental. Впрочем, компания не стала хлопать дверью: после сложных переговоров все ее российские активы, включая производственные площадки вместе с технологиями, наработками по рисункам протектора и несколькими брендами, были выкуплены российским шинным холдингом «Кордиант». Так Gislaved стал одним из шинных брендов «Кордианта», перейдя при этом в сегмент премиальных шин. Выпуск шин под этой маркой был налажен на бывшем заводе Continental в Калуге. Затем в производственную программу включился завод в Ульяновске, до 2022 года принадлежавший марке Bridgestone. В итоге на рынок вышли новые премиальные зимние шины под маркой Gislaved, шипованные IceControl и фрикционные ArcticControl.

Чтобы опробовать их в деле, мы ещё ранней весной этого года отправились в Тюмень, где, в отличие от центральной России, зима оказалась вполне настоящей – затяжной, с морозами, сугробами, метелями и всем, что положено.

Разбираемся с родословными

Полигон, который построил «Кордиант» для испытания шин Gislaved, расположился на льду относительно небольшого озера. Около въезда на трассы нас поджидал гиславедовский медведь и автомобили, вполне соответствующие новому статусу марки – полноприводные BMW X5. На этих машинах нам предстояло ездить по ледовым трассам, ну а поскольку любая ошибка на льду может привести к вылету в окружающий трассу снежный бруствер, а снег мягкий и пушистый только с виду, машины оснастили дополнительной защитой. Может быть, не слишком эстетичной, зато надежной. Но прежде чем выехать на трассы, нам предстояло познакомиться с матчастью.

Я специально поискал в телефоне фотографии рисунка протектора самых популярных в прошлом моделей Gislaved – шипованных Nord Frost 200 и нешипованных Soft Frost 200. Nord Frost 200 роднит с IceControl только асимметричный рисунок. Зато рисунок протектора IceControl до последней ламели походил на премиальные Continental ContiIceContact 2. А симметричный направленный протектор фрикционных шин Gislaved ArcticControl вообще не имел ничего общего с асимметричным протектором Soft Frost 200, но точно соответствовал рисунку Continental Conti VikingContact 7. Хорошо это или плохо? Вроде бы должно быть хорошо. Ведь во многих независимых тестах шины ContiIceContact 2 уверенно занимали высшие строчки рейтинга, опережая конкурентов по акустическому комфорту, поведению на обледенелом асфальте и по надежности удержания шипов. Кое в чем и проигрывали, но незначительно. В общем, к Gislaved IceControl стоит присмотреться повнимательней.

Зачем нужна асимметрия

Как я уже сказал, основные свои конструктивные особенности шины IceControl унаследовали от Continental ContiIceContact 2. Прежде всего стоит упомянуть схему размещения шипов, которая гарантирует неизменное количество шипов в пятне контакта при движении. Вторая особенность – технология установки шипов в так называемые «резервуары»: каждый шип помещен в небольшое углубление, и именно в этом углублении собираются крошки льда, которые шипы «выгрызают» из поверхности. В результате эта крошка не попадает в пятно контакта, не мешает зацеплению протектора с поверхностью, а сердечник шипа всегда достает до льда. В итоге мы имеем оптимальное сцепление каждого шипа с ледяным полотном, что особенно важно при начале движения и торможении, а уровень внутреннего шума снижается благодаря оптимизации количества, веса и распределения шипов.

Но шине нужно обеспечивать надежное сцепление не только в продольном, но и в поперечном направлении, без которого не будет ни траекторной стабильности, ни управляемости. В данном случае этот вопрос решен за счет асимметрии рисунка. За управляемость отвечают в основном внешние блоки протектора, синусоидальные ламели которых обеспечивают эффект взаимного замыкания блоков для увеличения поперечной жесткости. Ну а внутренние блоки с большим числом кромок и ступенчатых прорезей работают в основном при движении в снегу.

Конечно же, не стоит оставлять без внимания и состав резиновой смеси. И сам состав, и соотношение его компонентов относятся к тем секретам, которые фирмы-производители хранят особенно ревностно. Для нас важно, что в компании сумели обеспечить исключительную однородность смеси полимеров, что существенно улучшает их взаимодействие с наполнителем на основе двуокиси кремния. Не менее важно и то, что такой состав позволяет резиновой смеси сохранять эластичность при достаточно низких температурах.

Нужно сказать, что разные фирмы подходят к решению вопроса сцепления в поперечном направлении по-своему. Так уж получилось, что в качестве основного конкурента Gislaved IceControl на российском рынке будут выступать Ikon Autograph Ice 9, в недавнем прошлом – Nokian Hakkapeliitta 9. Эти шины имеют симметричный направленный протектор, но вопрос управляемости решен разной ориентацией твердосплавных сердечников в осевой и плечевой зонах. В осевой зоне сердечники, имеющие в сечении форму прямоугольника, ориентированы поперек направления качения, а в плечевой зоне повернуты на 90 градусов. В итоге плечевая зона работает в основном в поворотах, где шина должна активно противостоять поперечным смещениям. Но какое же решение лучше?

Ikon Autograph Ice 9

Вгрызаются все

К счастью, российский Gislaved унаследовал от концерна Continental готовность предоставить возможность очного сравнения своей продукции с конкурентами, чем мы и занялись на подготовленных ледовых трассах. Журналистам были предложены несколько упражнений: традиционная «змейка», движение в управляемом заносе вокруг препятствия, обозначенного несколькими конусами, заезды в режиме ипподромной гонки, то есть по трассе с двумя прямыми и двумя поворотами, которые нужно было проходить опять же в управляемом заносе, проезд по извилистой трассе с несколькими связками сложных поворотов и упражнения на разгон и торможение. В последнем случае у нас была возможность сделать по три попытки на шинах Gislaved и Ikon, причем результаты фиксировал беспристрастный электронный мозг прибора Race Logic.

С этих заездов я, пожалуй, и начну: замеры времени разгона по прямой с 0 до 60 км/ч и тормозной путь при торможении с этой скорости, сведенные в единую статистику, дают достаточно объективную картину. Добавляли объективности и результаты «слепых» заездов группы экспертов под руководством известного автогонщика, мастера спорта международного класса Алексея Васильева.

Как я и предполагал, в этой дисциплине IceControl выиграл. Хотя и не в «одни ворота». Просто в случае с Ikon Autograph Ice 9 и во время разгона, и при торможении направленные вдоль направления вращения сердечники шипов работали несколько менее эффективно, чем шипы осевой зоны, а вот все попавшие в пятно контакта шипы Gislaved IceControl вгрызались в лед с одинаковой силой. В итоге время разгона на шинах Gislaved получилось в среднем на 10% меньше, чем на шинах Ikon Tyres. Разница в эффективности торможения оказалась не так значительна и составила всего 3%. Может показаться, что это совсем мелочь, тем более что в физическом измерении эти 3% составили всего 1,72 метра. Это не совсем так, потому что в реальной жизни именно такого расстояния может не хватить для того, чтобы избежать ДТП с последующим кузовным ремонтом.

Скользить и ускоряться

При сравнении управляемости результаты оказались не столь однозначными: тут не было показаний беспристрастного электронного арбитра, и каждый из журналистов делал выводы, исходя исключительно из собственных ощущений и впечатлений. А ощущения – вещь субъективная. Кому-то показалось, что шипованные шины Gislaved позволяют лучше контролировать автомобиль на льду, кому-то больше понравилась продукция Ikon Tyres. По моему мнению, на шинах IceControl переходы в скольжение и обратно происходят резче, чем хотелось бы, а езда в скольжениях на этих шинах требует филигранной работы с газом.

Шины Ikon Autograph Ice 9 лучше всего зарекомендовали себя в гражданских режимах движения, позволяя до определенных скоростей проходить повороты «вкатыванием». Например, при прохождении змейки на шинах Gislaved задняя ось срывалась в скольжение после каждого конуса даже при весьма скромном дросселировании, а шины Ikon Autograph позволяли пройти упражнение вообще без заносов. Субъективно такое прохождение казалось более медленным, но вот было ли оно таковым на самом деле – неизвестно, поскольку время выполнения упражнения никто не засекал.

Похожая картина складывалась и при прохождении «ипподрома». Впрочем, тут вопросов еще больше. С одной стороны, на шинах Gislaved мне было сложней контролировать автомобиль в двух относительно пологих и длинных поворотах. В нескольких случаях автомобиль выходил из поворота по слишком широкой траектории, и приходилось сбрасывать газ, возвращая машину на путь истинный и направляя ее на следующий прямик. Это однозначно вело к определенным потерям времени на общее прохождение круга. А вот в какой мере это компенсировалось более интенсивным ускорением в начале каждой из двух прямых и чуть более интенсивным торможением перед входом в поворот, сказать сложно.

В целом вывод выглядит так: Gislaved IceControl – это очень качественные шины, которые я смело рекомендую в первую очередь опытным водителям, владеющим техникой управления в режимах скольжения и заноса. Шины выпускаются в 36 типоразмерах – от 185/60 R15 до 295/40 R21. То есть, в них можно обуть и Lada Vesta, и Mercedes Benz GLS. Ну и самых популярных «китайцев» – тоже.

Проверка на дорогах

Вторую новинку, фрикционные шины Gislaved ArcticControl (в девичестве – Continental Conti VikingContact 7) мы тестировали уже в обычном порядке – во время поездки по Тюменской области и окрестностям Тюмени.

Эта шина унаследовала все основные конструктивные особенности Conti – симметричный направленный рисунок протектора, систему канавок, которая служит для повышения сопротивляемости аквапланированию и улучшает параметры скольжения на покрытии со снежной слякотью, перемычки между блоками, улучшающие управляемость, а также большое количество трехмерных ламелей, которые нужны для получения тяговых характеристик на снегу. Вместе с кромками зацепления со снегом они должны обеспечивать отличные параметры управляемости, разгона и торможения на заснеженных и обледенелых дорогах. Резиновый компаунд с увеличенным содержанием силики и добавлением рапсового масла позволяет получить неплохое сцепление и на мокрых покрытиях, и на снежных и обледенелых поверхностях. Это – в теории. А что на практике?

Мы накрутили немало километров по дорогам разной степени заснеженности, от уже расчищенных магистральных трасс с практически сухим асфальтом до лесных дорог с плотным снежным накатом. И действительно, на всех покрытиях шины ArcticControl вели себя в высшей степени достойно. При этом шины можно смело отнести к категории очень тихих.

Автомобиль не проявлял никакого желания уходить с заданной траектории и послушно прописывал повороты. Наиболее показательным для меня оказался проезд по достаточно извилистой лесной дороге со снежным накатом. Понемногу прибавляя скорость, я в итоге ехал порядка 80 км/ч. Но когда мы остановились для фотосъемки, я обнаружил, что поверхность дороги практически такая же скользкая, как чистый лед, и мне даже пришлось ухватиться за кузов, чтобы не упасть.

На боковом ответвлении со снежным покровом глубиной по ободы колесных дисков, куда нам пришлось свернуть для разворота, мы убедились в эффективной работе шин и в рыхлом снегу. Конечно, система полного привода нашей машины тоже отработала четко, но достоинства шин этот факт не умаляет. В итоге мы без каких-либо проблем посетили и этностойбище Увас Мир Хот («Дом Северных Людей»), где познакомились с жизнью и бытом хантов и манси, и Ялуторовский острог, где окунулись в мир крестьянского быта и насладились традициями русской культуры времен покорения Сибири Ермаком.

Но самое главное, мы убедились, что у российских автомобилистов перед зимой не возникнет никаких проблем с выбором хороших шин – они у нас есть. Кстати, Gislaved ArcticControl выпускаются в 41 типоразмере – от 185/65 R15 до 275/45 R21. То есть, можно даже выбирать между шипованными и фрикционными шинами. И это тоже важно: зимние дороги у нас бывают разными, и лучше выбирать шины, исходя из предполагаемых условий их эксплуатации.