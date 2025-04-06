Далеко не все отечественные шинные заводы смогли быстро вернуться к полноценной жизни после ухода с нашего рынка их иностранных партнёров. Ульяновскому заводу Bridgestone пришлось отправиться в длительный простой, и только недавно его запустили вновь. Теперь – под именем Gislaved. О том, каким образом удалось это сделать, какие шины начали выпускать в Ульяновске и чем они отличаются от тех, что выпускали там раньше, мы сегодня и расскажем.

Летом 2022 года у многих стали возникать тревожные вопросы: на чём мы будем ездить дальше? Во что переобувать свои автомобили? Что ж, волнение было обоснованным: в среднем зимние шины выхаживают 4-6 сезонов, летние – 3-5, всесезонные – 3-4 года. А это означает, что ежегодно пятая-шестая часть парка легковых автомобилей в стране нуждается в покупке нового комплекта шин. К счастью, страхи оказались преувеличенными, и совсем без шин мы не остались. Первыми, естественно, отреагировали китайские производители, и на наш рынок тут же хлынул поток изделий никому не ведомых марок – Doublestar, Sailun, Goodride, Triangle…. И это еще приличные. Ну а потом во Всеволожске заработал завод, ранее принадлежавший Nokian Tyres и проданный затем концерну «Татнефть», а шинному холдингу Cordiant отошли активы марок Continental и Bridgestone.

Продажа завода Nokian прошла максимально гладко и, если можно так выразиться, дружелюбно: в сумму состоявшейся в марте 2023 года сделки вошли не только производственные мощности, но и право на использование конструкции шин, рисунков протектора, а также рецептур резиновой смеси. При покупке завода в Калуге Cordiant получил не только само предприятие, но и одну из марок немецкого шинника – Gislaved. На фоне этих сделок ситуация с заводом Bridgestone в Ульяновске выглядела куда более сложной.

Ушли и всё бросили

Уже в марте 2022 года завод был остановлен, а персонал отправлен в частично оплачиваемый отпуск. Поиск российского покупателя, переговоры и само заключение сделки заняли почти год. И это печально, потому что ульяновский завод Bridgestone по праву считался самым современным предприятием отрасли: его строительство в промзоне «Заволжье» началось в 2013 году, а первую продукцию завод выдал в 2016 году. Самое современное оборудование, огромные вложения в обучение персонала, налаженная система контроля качества… В итоге предприятие окончательно сменило собственника только в декабре 2023 года, после чего началась серьёзная и длительная работа по оживлению производства.

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Нужно было произвести пуско-наладочные работы всего законсервированного и простоявшего почти два года оборудования, найти новых поставщиков множества компонентов, провести адаптацию и тестирование рецептур, причем добиться того, чтобы конечный результат был не хуже, чем у японской марки. Кроме того, существовал и вопрос с брендингом: Bridgestone оставил на заводе пресс-формы, но прав на использование марки и названий моделей не передал. В итоге новые пресс-формы, оставляющие на боковинах новые названия, нужно было заказать и изготовить.

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Пробный технический пуск оборудования состоялся только поздней осенью 2024 года. Поскольку завод нацеливался прежде всего на выпуск шин премиального сегмента, было решено, что они будут носить марку Gislaved, уже раскрученную, но главное – официально принадлежащую холдингу «Кордиант». А вот с названиями моделей пришлось помудрить… Так, шины Touring FS100 принадлежащего Bridgestone бренда Firestone превратились в Cordiant Run Tour, Bridgestone Ice Cruiser 7000 стал Cordiant Snow Max 7000, а из зимней шипованной Bridgestone Blizzak Spike-02 получились премиальные шины Gislaved Spike Control. Но для последнего понадобилось запустить участок ошиповки.

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Контуры будущего

Летние шины уже начали поступать дилерам, а продажа зимних начнется осенью, и мы обязательно подробно расскажем вам о новинках. Всего же в 2025 году в Ульяновске планируется произвести 1,2 миллиона изделий, но к концу года загрузка заводского оборудования должна выйти на уровень 100%, и в следующем году выпуск шин должен, по планам, вырасти почти вдвое.

Запуск завода Gislaved в Ульяновске очень важен для шинного холдинга «Кордиант» в целом. Теперь в его созвездие входят заводы в Омске и Ярославле, на которых выпускается в основном продукция бюджетного и массового сегментов под марками Cordiant, Cordiant Professional и Tunga, а также грузовая и шины семейства TyRex. Предприятия, выкупленные у иностранных собственников, – бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске – сосредоточатся на премиальной продукции под маркой Gislaved, хотя в их ассортименте будут и массовые шины линейки Cordiant. Таким образом, общий выпуск должен достичь 15 миллионов единиц в год, что позволит уверенно занимать второе место в России. Первое место останется у шинников концерна «Татнефть», которые располагают мощностями, позволяющими производить до 17 миллионов штук.

Впрочем, рыночные позиции «Кордианта» и сегодня не назовёшь слабыми: ему принадлежит 13% рынка легковых шин, 17% объёма продаж грузовых с цельным металлокордом и 39% рынка изделий комбинированной конструкции. Но это не уменьшает важность стоящих перед всеми заводами задач – наращивать количество SKU, то есть единиц складского учёта. Применительно к шинному производству это означает номенклатуру не только моделей, но и типоразмеров в рамках каждой модели и модельной линейки. Современный рынок требует расширения линии типоразмеров в сторону «больших дюймов», прежде всего по причине роста популярности кроссоверов. В 2025 году ульяновский завод будет выпускать более 100 SKU шин бренда Gislaved и более 30 SKU под брендом Cordiant, и работа по расширению этой номенклатуры уже ведется.

Очень важно и то, что холдингу «Кордиант» теперь принадлежат четыре научно-конструкторских центра, между которыми возможен свободный обмен информацией и разработками, что позволило объединить их в единый R&D-центр «Интайр». Лаборатории центра уже выполнили огромную работу по омологации сырья, получаемого от новых поставщиков, и продолжают выполнять текущий контроль качества всех поставок – освоено более 400 методов исследований. Но в ближайшей перспективе стоит и разработка принципиально новых моделей, и в этом плане бесценной может оказаться финансовая поддержка со стороны нового собственника, группы компаний «Севергрупп». Естественно, каждая новая модель пройдет через горнило обширной программы испытаний на полигоне Северо-Восточного федерального университета, который расположен на территории опережающего развития «Якутия», шинного испытательного центра «Вершина» и трассах центра испытаний НАМИ.

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Мимо миксера, экструдера и вулканизаторов

Более-менее усвоив весь этот объём обрушившейся на нас информации, мы отправились в цеха для непосредственного знакомства с производством. Не буду делать из материала учебник по технологии шинного производства, ведь большая часть магии превращения каучуков, сажи, серы, различных полимеров, двуокиси кремния (который шинники называют «силика»), специальных тканей и многого другого в высокотехнологичные изделия мы очень подробно описали в материале, посвещенном заводу Gislaved в Калуге. Увы, большинство этапов этого превращения скрыто от человеческих глаз за корпусами монструозных аппаратов, но не могу не отметить, что весь технологический цикл не оставляет равнодушным.

Завораживают трехэтажные миксеры, куда сверху загружаются компоненты смеси, а из нижней их части на ленту транспортера выползает похожая на тесто резиновая масса. Производят впечатление экструдеры, в которых резиновая смесь размягчается и продавливается через специальные планки для получения резиновой ленты. Затем эта лента соединяется с тканевыми основами – этот процесс называется каландрированием. После него следует раскрой элементов будущей шины – бортового крыла, боковины, протектора, гермослоя, и все это поступает на участок сборки. Изумляет одна из изюминок японских технологий – роботизированные подвесные тележки, которые с большой скоростью буквально проносятся над головами, доставляя элементы с этапа на этап. Кстати, нынешнее руководство очень бережно отнеслось к такому японскому наследию, как система борьбы за качество – плакаты с разъяснением положений системы «Кайдзен» (совершенствования процессов) остались на своих местах. Удивляет и малолюдье в цехах, хотя сегодня на предприятии работает более 700 человек. Впечатляет и финальный этап – процесс вулканизации, на котором заготовка (так называемая «зеленая шина») оказывается в объятиях пресс-формы, откуда через 10-15 минут извлекается уже вполне узнаваемое изделие с протектором и всеми положенными надписями на боковинах.

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Кто бреет шины?

Из пресс-формы новорожденная шина выходит «волосатой» – покрытой торчащими жгутиками резиновой смеси, которые образовываются, когда в процессе вулканизации воздух и излишки смеси выдавливаются в технологические отверстия пресс-форм. При производстве бюджетных шин, как правило, на это не обращают внимание – сами отвалятся после первых же километров. Но премиальные шины должны выглядеть безупречно, так что шина поступает на специальный станок-триммер. По понятным причинам он отрегулирован так, чтобы ни в коем случае не зацепить поверхность протектора. Соответственно, «добривать» шину приходится вручную. Происходит это на этапе финального контроля качества, через который проходит каждое изделие. Ну а за сеансом «ручного бритья» (если оно требуется) следует ручная органолептическая проверка по схеме «борт – боковина – зона плеча – внутренняя часть». Работа эта очень ответственная, её выполняют только опытные сотрудники, прошедшие специальное обучение в течение как минимум четырех месяцев. При этом в основном ей заняты молодые парни. Ну а чтобы избежать ошибок из-за рассеивающегося внимания, они достаточно часто меняются.

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После ручной проверки шины поступают на инструментальную проверку, а для шипованных моделей заключительным этапом становится участок ошиповки. Станок работает в полностью автоматическом режиме, и обслуживающим его рабочим в основном приходится следить, чтобы в подающих бункерах было достаточное количество шипов и ничто не мешало механизму подачи.

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Запуск ульяновского предприятия и его выход на проектную мощность будет означать поступление в торговую сеть вполне достаточного количества шин марки Gislaved. И было бы очень интересно свести в очном поединке ульяновские Gislaved SpikeControl и калужские Gislaved IceControl. Все-таки в эти шины заложены разные конструкторские идеи, и хотя обе модели имеют премиальный статус, перед потенциальным покупателем непременно встанут непростые вопросы: какую из этих двух моделей выбрать и какая из них лучше будет соответствовать условиям эксплуатации и манере вождения. Впрочем, это не главное. Главное, что этот выбор существует в принципе.