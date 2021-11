Увы, большинство из нас ограничивается тем, что читает название фирмы-производителя, наименование модели, ну и размерность. И если с идентификацией шины по производителю и модели никаких проблем ждать не стоит, то с размерностью на самом деле все не так просто…



Как правило, размерность обозначена тремя цифрами в формате XXX/XX R XX. Первые три цифры – это ширина профиля в миллиметрах. Профиля, а не протектора! И если приложить рулетку к шине, то ширина протектора, как правило, окажется меньше приведенного трехзначного числа. Второе двузначное число – это высота профиля, но не абсолютная его величина, а отношение высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах. Однако любители внедорожной техники прекрасно знают, что столь уважаемые ими грязевые шины имеют, как правило, совсем другое обозначение. В этом случае первая цифра – это общий диаметр шины в дюймах, а вторая – ширина профиля, причем опять же в дюймах, например, 33/12,5 или 31/10,5. Ведь для них критически важно, чтобы шина имела достаточную ширину: чем больше ширина и внешний диаметр, тем больше площадь пятна контакта, меньше давление на грунт и выше способность накатываться на препятствие. Но при этом шина все-таки должна помещаться в колесные арки, пусть даже с техническими ухищрениями в виде лифтовки…

Далее следует буква R. Вопреки широко распространенному мнению, она означает вовсе не слово «радиус», а то, что шина имеет радиальную конструкцию (что не отменяет того, что на другом участке боковины вы увидите слово RADIAL). Кстати, изначально все шины имели диагональную конструкцию, при которой нити корда, из которого состоит внутренний каркас, шли от борта к борту по диагонали. Но в 1914 году Гамильтон и Слопер запатентовали конструкцию шины, у которой нити корда шили в поперечном направлении. Такая конструкция оказалась сложней в производстве и ремонте, но давала целый ряд преимуществ: и ходимость таких шин стала выше, и склонность к уводу при боковых нагрузках меньше, и напряженность нитей под нагрузками ниже, что позволило уменьшить количество слоев каркаса. Так что, хотя освоение серийного производства таких шин потребовало почти 25 лет, на сегодняшний день практически все шины имеют радиальную конструкцию. Тем не менее для общего развития уточним, что диагональные шины сегодня все-таки выпускаются, например, для мотоциклов, грузовиков и спецтехники. В этом случае вместо буквы R в размерности будет стоять буква D или тире, а если шина имеет диагонально-опоясанную конструкцию, то на этой позиции будет стоять буква B. Кроме того, для внесения полной ясности производитель может нанести на боковину надпись RADIAL или DIAGONAL.

Две следующие за буквой R цифры означают ДИАМЕТР посадочного обода шины в дюймах, так что расхожее выражение «шины такого-то (например, 16-го) радиуса» является абсолютно безграмотным.

Неподалеку от размерности обычно размещается индекс нагрузки и скорости: двузначное число и буква латинского алфавита. И вот тут для того, чтобы понять, что означает сочетание 92T или 99W, все-таки придется заглянуть в таблицу (если, конечно, вы не обладаете эйдетической памятью или не закончили разведшколу, где вас специально тренировали запоминать большие массивы информации). Полная таблица начинается с нуля (который соответствует максимальной нагрузке 45 кг на колесо), а заканчивается значением 279 (13 600 кг на колесо), но нас интересует диапазон от 62 (265 кг) до 126 (1700 кг/колесо), поскольку в этот диапазон укладываются все мыслимые нагрузки, которые могут испытывать шины легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.

ИНДЕКС НАГРУЗКИ Нагрузка на шину, кг

ИНДЕКС НАГРУЗКИ Нагрузка на шину, кг

ИНДЕКС НАГРУЗКИ Нагрузка на шину, кг 62 265

85 515

108 1000 63 272

86 530

109 1030 64 280

87 545

110 1060 65 290

88 560

111 1090 66 300

89 580

112 1120 67 307

90 600

113 1150 68 315

91 615

114 1180 69 325

92 630

115 1215 70 335

93 650

116 1250 71 345

94 670

117 1285 72 355

95 690

118 1320 73 365

96 710

119 1360 74 375

97 730

120 1400 75 387

98 750

121 1450 76 400

99 775

122 1500 77 412

100 800

123 1550 78 425

101 825

124 1600 79 437

102 850

125 1650 80 450

103 875

126 1700 81 462

104 900





82 475

105 925





83 487

106 950





84 500

107 975







Стоит также учесть, что для ряда шин допускается превышение нагрузки на 10% по сравнению с номинальной, но тогда за индексом должны следовать буквы XL, которые может заменять надпись EXTRALOAD или REINFORCED («Усиленные»), а производители, ориентирующиеся на американский рынок, могут разместить на боковине дополнительную надпись MAX LOAD («Максимальная нагрузка») с двумя цифрами – значениями предельно допустимой нагрузки на колесо в килограммах и фунтах. Рядом может размещаться и информация о максимально допустимом или рекомендованном давлении MAX PRESSURE в американской нотации (то есть в PSI, фунтах на квадратный дюйм) или в более привычных нам единицах СИ, например, килопаскалях (kPa).



На боковинах шин можно увидеть и другие надписи, говорящие об их конструктивных особенностях. Так, бескамерные шины обозначаются надписью Tubeless или TL, шины, требующие установки камер, – Tube Type, просто Tube или ТТ. Так называемые «самонесущие» шины, способные проехать после прокола порядка 80 км, обозначаются надписью Run Flat или RFT.

Есть еще одно обозначение, связанное с конструктивными особенностями шины: на боковины шин с направленным рисунком протектора обязательно наносится маркер направления вращения (Rotation), а у шин с асимметричным рисунком маркируется наружная (Outside или Side Facing Out) и внутренняя (Inside или Side Facing Inwards) стороны, а на внутреннем периметре, у самого обода, указываются количество слоев и тип корда каркаса и брекера. Например, надпись Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Но вернемся к расшифровке индекса нагрузки и скорости. Таблица индексов скорости несколько короче:

ИНДЕКС СКОРОСТИ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J K L M N СКОРОСТЬ, КМ/Ч 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

ИНДЕКС СКОРОСТИ P Q R S T H V W Y VR ZR ZR(Y) СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 160 170 180 190 210 240 270 300 >210 >240 >300

Собственно говоря, на буквы, стоящие в латинском алфавите до буквы J, тоже можно не смотреть. Ну а приведенные выше примеры можно расшифровать так: первая шина рассчитана на нагрузку до 660 кг на колесо, при движении на скорости до 190 км/ч, вторая – 775 кг при скорости до 270 км/ч. При этом нужно четко понимать, что индекс скорости W или Y не подразумевает того, что вы можете безопасно ездить со скоростью 270 или 300 км/ч даже по прямой, не говоря уж о совершении каких-то маневров. Он свидетельствует лишь о способности шины выдерживать возникающие на таких скоростях нагрузки.

Далее рассмотрим надписи, говорящие о предназначении той или иной шины. Американский стандарт маркировки однозначно предписывает наносить на поверхность боковин знаки, обозначающие целевую принадлежность того или иного продукта: шины для пассажирских легковых автомобилей должны нести знак P (Passenger), шины для легких грузовиков обозначаются буквами LTP или LT (Light Truck Personal и Light Truck соответственно), а запасные колеса – «докатки» – должны нести обозначение Т (Temporary).

Европейская маркировка не имеет таких жестких стандартов, однако и здесь на шинах может быть обозначено их назначение или особенности эксплуатации. Например, на шинах, предназначенных для внедорожников и полноприводных автомобилей, указывается «4х4», на шинах для коммерческого транспорта – C, то есть Cargo или Commercial. При этом префикс С находится между индикатором размерности и индексом грузоподъемности, например, 31x10.50R15 C 109R.

Буквенные обозначения, говорящие о предназначении той или иной шины, могут входить и в название модели. Так, буквами M/T (Mud Terrain) обозначают грязевые шины, A/T (All Terrain) – универсально-внедорожные, H/T (Highway Terrain) – шоссейные, U/T (Urban Terrain) – городские, H/P (High Performance) – скоростные, гоночные. К примеру, в семейство Open Country марки Toyo есть шины всех этих категорий, за исключением H/P.

Следующая группа обозначений связана с сезонностью. Шины могут быть зимними, летними или всесезонными. Маркировка зимних шин включает в себя пиктограмму с изображением снежинки, а также надписи ​​Winter. Что же касается маркировки M+S (Mud + Snow, «грязь и снег»), то тут все не так просто. Чаще всего шины с маркировкой M+S оказываются не чисто зимними, а скорее всесезонными, а зима в этом случае подразумевается скорее «европейская», нежели «скандинавская» или «русская». В России же на зимние шины указывает исключительно «снежинка». Но и реально внедорожными или грязевыми такие шины считать тоже не стоит! Как правило, они имеют недостаточно разреженный рисунок протектора, а поэтому на слабых грунтах они мгновенно «замыливаются», превращаясь в «слики». Множество неофитов внедорожной езды испытали крупное разочарование, посчитав, что шины категории M+S – это как раз то, что им нужно…

На боковины шин, которые не только являются, но и позиционируются как всесезонные, наносятся три пиктограммы: с изображением снежинки, тучки с каплями дождя и солнышка. Кроме того, такие шины могут нести на боковинах дополнительную маркировку AW (All Weather, «всепогодная»), A.G.T. (All Grip Traction, «сцепление в любых условиях») или AS (All Season, «всесезонная»).

Ну а на боковины летних шин могут наноситься дополнительные знаки в виде пиктограммы с изображением зонтика, а также слов Aqua, Aquatred, Water, Aquacontact или Rain. Эта маркировка показывает, что данная модель шины имеет повышенную устойчивость к гидропланированию и может считаться «дождевой».

Важной информацией является и страна, в которой изготовлена шина. Обратите внимание: это именно та страна, где расположен тот завод, на котором была сделана шина, а не та, в которой зарегистрирована фирма-производитель. Так что на шинах, несущих на боковинах наименование всемирно известных итальянских, французских, немецких и японских марок, можно найти надпись Made in Russia, шины тайваньской марки могут быть изготовлены во Вьетнаме или Таиланде, а шины Toyo могут быть промаркированы как Made in Japan, так и Made in Malaysia.

Для реализации в странах ЕС шины обязательно должны нести знак сертификации СE с номером соответствия продукции требованиями европейского стандарта ECE – e11 . Однако для любой компании, имеющей хоть какое-то отношение к автомобилям, важнейшим рынком является рынок США, и производители шин в этом плане – не исключение. Поэтому на все шины во всем мире наносится кодировка DOT, разработанная в начале века специалистами DOT, Department of Transportation (Департамента Транспорта США). Этот цифро-буквенный код несет в себе массу зашифрованной информации, включая название бренда-изготовителя и страны, в которой располагается выпускающий шины завод, размер, тип и ряд других особенностей промаркированной модели автошины. Часть этой зашифрованной информации дублирует другие надписи на борту шины, но кое-какие данные можно найти только в этом коде. Увы, расшифровать этот код совсем не просто, нужно знать «внутреннюю кухню» производителя или уметь пользоваться специальными приложениями. Но кое-какую (при этом очень важную) информацию можно получить, так сказать, «невооруженным взглядом»: последние две цифры кода означают год выпуска конкретной шины, а предыдущие две цифры – номер недели.

Почему это так важно, спросите вы, ведь шины – это не овощи или колбаса… Увы, в случае нарушения условий и правил хранения в течение длительного срока шины вполне исправно теряют свои качества. Так что, купив абсолютно новенький на вид комплект шин, произведенных 5-7 лет назад, которые после этого хранились в неотапливаемом складе, да ещё и не в тех положениях, что рекомендованы, вы с высокой вероятностью столкнетесь с проблемами балансировки, а затем – с очень быстрым износом.

А еще на боковинах может размещаться разнообразная дополнительная информация, например, коды омологации. Омологация означает, что данная модель шин одобрена одним из автопроизводителей для применения на автомобилях своего производства. Например, код МО1 означает, что данные шины предназначены для автомобилей Mercedes, шины с кодами N0-N3 рекомендуется устанавливать только на Volkswagen Touareg и Porshe, код AO говорит, что данные шины одобрены Ауди, код A – что перед вами шины для Toyota Auris, а звездочка (*) – что рекомендуется установка этих шин на автомобили BMW.

Помимо надписей на боковинах есть и еще один важный источник информации. С 2012 года все продающиеся в Европе шины получают специальную этикетку, которую положено наклеивать на рабочую поверхность шины. На этой этикетке, помимо артикула, QR-кода и информации о производителе, модели шины и ее типоразмере, можно найти информацию о целом ряде важнейших параметров, таких как топливная эффективность и сопротивление качению, уровень внешнего шума и показатель сцепления с мокрой поверхностью. Вся эта информация приведена в виде наглядных пиктограмм и буквенных обозначений. Например, топливная эффективность обозначается буквами от A до G. Шины с маркировкой А будут иметь самый низкий коэффициент сопротивления качению (порядка 6,5) и самую высокую топливную эффективность, а шины с маркировкой G – коэффициент сопротивления, равный 12. Для одинаковых автомобилей, оснащенных такими шинами, разница в расходе топлива на 1000 км составит порядка 6 литров!

Аналогичным образом буквами от A до F ранжируется и коэффициент сцепления на мокром покрытии. Чем хуже сцепление, тем выше тормозной путь, так что разница длины тормозного пути автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч и оснащенного шинами с оценкой A и шинами с оценкой F, составит 18 метров.

Ну а уровень акустического комфорта шины обозначается пиктограммой шины с исходящими от нее схематическими звуковыми волнами. Одна волна означает тихую шину, шум которой как минимум на 3 дБ ниже предельно допустимого для Европы, две волны – умеренно шумную шину, шум которой укладывается в допустимые пределы, а посему допускается эксплуатация таких шин в городских условиях. Наконец, три волны сигнализируют о том, что шум таких шин превышает разрешенный в ЕС уровень, и эксплуатировать их можно только за пределами территории ЕС.



И вот теперь, вооружившись всей этой информацией, вы смело можете приступать к выбору нового комплекта обувки для вашего автомобиля.