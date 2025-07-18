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  • АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лист

АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лист

18.07.2025 62 0 0

Продажи новинки российской марки стартуют в ближайшее воскресение, 20 июля 2025 года. Модель предложат сразу в трёх модификациях – седан, универсал и кросс-универсал.

В день 59-летия АО «АВТОВАЗ», 20 июля, дилеры в нескольких городах России – в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти – начнут продавать Lada Iskra, Iskra SW и Iskra SW Cross. В течение нескольких ближайших недель подтянутся дилеры марки и в других городах страны. По словам президента компании Максима Соколова, на сегодняшний день «платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%».

На фото: Lada Iskra
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На фото: Lada Iskra
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Автомобиль B-сегмента Lada Iskra в иерархии бренда займёт рыночную нишу между Granta и Vesta. В моторной линейке Искры числится бензиновые четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которых составляет 90 и 106 л.с., а крутящий момент – 143 и 148 Нм соответственно. «Младший» мотор работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач, «старшему» положены либо 6МКП, либо вариатор.

Рекомендованные розничные цены седана Lada Iskra (стоимость указана в рублях)
КомплектацияComfortLifeEnjoyTechno
90 л.с., 5МКП1 249 0001 319 0001 439 000
106 л.с., 6МКП1 499 0001 579 000
106 л.с., АКП1 469 0001 589 0001 669 000

Седан доступен со всеми тремя вариантами «начинки». У базовой версии на разгон с места до «сотни» уходит 13 секунд, у исполнения со 106-сильным мотором и ручной шестиступкой – 12,6 секунды, а вариант с автоматом выполняет это упражнение за 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 173, 177 и 168 км/ч соответственно.

На фото: Lada Iskra SW
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На фото: Lada Iskra SW
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«Обычный» универсал предлагается только со стартовым 90-сильным двигателем и со 106-сильным мотором в комплекте с CVT. Lada Iskra SW разгоняется от 0 до 100 км/ч за 13,4 секунды в первом случае и за 13,9 секунды – во втором. Максимальная скорость у «сараев» равна 170 и 166 км/ч соответственно.

Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW
КомплектацияEnjoy
90 л.с., 5МКП1 499 000
106 л.с., АКП1 649 000

«Вседорожный» универсал Lada Iskra SW Cross можно будет купить только со «старшим» мотором. На разгон с места до «сотни» этой модификации с шестискоростной механикой необходимо 13 секунд, а с вариатором – 14 секунд. Максимальная скорость равна 172 и 164 км/ч соответственно.

На фото: Lada Iskra SW Cross
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На фото: Lada Iskra SW Cross
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В список базового оснащения Lada Iskra (в стартовом исполнении Comfort) входят: светодиодные ходовые огни, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESC, ABS, пробуксовочная система, помощник при старте на подъёме, телематический сервис Lada Connect, система контроля давления в шинах, центральный замок с дистанционным управлением, регулировка сидения водителя по высоте, датчики дождя и света.

Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW Cross
КомплектацияEnjoyTechno
106 л.с., 6МКП1 629 0001 709 000
106 л.с., АКП1 719 0001 799 000

Следующей версии, Life, положены кондиционер, подогрев передних сидений и обогрев наружных зеркал. Далее следует исполнение Enjoy с обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой рулевой колонки по вылету и информационно-развлекательной системой Lada Enjoy Evo, которая включает в себя онлайн-сервисы Яндекса и доступ в интернет.

На фото: салон Lada Iskra SW Cross
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На фото: салон Lada Iskra SW Cross
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На фото: салон Lada Iskra SW Cross
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На фото: салон Lada Iskra
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На фото: салон Lada Iskra
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На фото: салон Lada Iskra
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В оснащение топовой версии Techno включены подогрев задних сидений, обогрев руля и ветрового стекла, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, противотуманки с функцией подсветки поворота, два USB-разъёма для пассажиров сзади. Этой версии положены 16-дюймовые легкосплавные двухцветные диски, у базовой версии – 15-дюймовые стальные колёса.

Напомним, недавно АВТОВАЗ показал обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: всеми подробностями об этом автомобиле уже поделился корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

универсал седан Россия АВТОВАЗ авторынок новинки Lada Lada Iskra

 

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