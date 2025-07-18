АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лист

В день 59-летия АО «АВТОВАЗ», 20 июля, дилеры в нескольких городах России – в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти – начнут продавать Lada Iskra, Iskra SW и Iskra SW Cross. В течение нескольких ближайших недель подтянутся дилеры марки и в других городах страны. По словам президента компании Максима Соколова, на сегодняшний день «платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%».
Автомобиль B-сегмента Lada Iskra в иерархии бренда займёт рыночную нишу между Granta и Vesta. В моторной линейке Искры числится бензиновые четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которых составляет 90 и 106 л.с., а крутящий момент – 143 и 148 Нм соответственно. «Младший» мотор работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач, «старшему» положены либо 6МКП, либо вариатор.
|Рекомендованные розничные цены седана Lada Iskra (стоимость указана в рублях)
|Комплектация
|Comfort
|Life
|Enjoy
|Techno
|90 л.с., 5МКП
|1 249 000
|1 319 000
|1 439 000
|106 л.с., 6МКП
|1 499 000
|1 579 000
|106 л.с., АКП
|1 469 000
|1 589 000
|1 669 000
Седан доступен со всеми тремя вариантами «начинки». У базовой версии на разгон с места до «сотни» уходит 13 секунд, у исполнения со 106-сильным мотором и ручной шестиступкой – 12,6 секунды, а вариант с автоматом выполняет это упражнение за 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 173, 177 и 168 км/ч соответственно.
«Обычный» универсал предлагается только со стартовым 90-сильным двигателем и со 106-сильным мотором в комплекте с CVT. Lada Iskra SW разгоняется от 0 до 100 км/ч за 13,4 секунды в первом случае и за 13,9 секунды – во втором. Максимальная скорость у «сараев» равна 170 и 166 км/ч соответственно.
|Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW
|Комплектация
|Enjoy
|90 л.с., 5МКП
|1 499 000
|106 л.с., АКП
|1 649 000
«Вседорожный» универсал Lada Iskra SW Cross можно будет купить только со «старшим» мотором. На разгон с места до «сотни» этой модификации с шестискоростной механикой необходимо 13 секунд, а с вариатором – 14 секунд. Максимальная скорость равна 172 и 164 км/ч соответственно.
В список базового оснащения Lada Iskra (в стартовом исполнении Comfort) входят: светодиодные ходовые огни, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESC, ABS, пробуксовочная система, помощник при старте на подъёме, телематический сервис Lada Connect, система контроля давления в шинах, центральный замок с дистанционным управлением, регулировка сидения водителя по высоте, датчики дождя и света.
|Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW Cross
|Комплектация
|Enjoy
|Techno
|106 л.с., 6МКП
|1 629 000
|1 709 000
|106 л.с., АКП
|1 719 000
|1 799 000
Следующей версии, Life, положены кондиционер, подогрев передних сидений и обогрев наружных зеркал. Далее следует исполнение Enjoy с обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой рулевой колонки по вылету и информационно-развлекательной системой Lada Enjoy Evo, которая включает в себя онлайн-сервисы Яндекса и доступ в интернет.
В оснащение топовой версии Techno включены подогрев задних сидений, обогрев руля и ветрового стекла, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, противотуманки с функцией подсветки поворота, два USB-разъёма для пассажиров сзади. Этой версии положены 16-дюймовые легкосплавные двухцветные диски, у базовой версии – 15-дюймовые стальные колёса.
Напомним, недавно АВТОВАЗ показал обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: всеми подробностями об этом автомобиле уже поделился корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.
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