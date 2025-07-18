АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лист

Продажи новинки российской марки стартуют в ближайшее воскресение, 20 июля 2025 года. Модель предложат сразу в трёх модификациях – седан, универсал и кросс-универсал.

В день 59-летия АО «АВТОВАЗ», 20 июля, дилеры в нескольких городах России – в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти – начнут продавать Lada Iskra, Iskra SW и Iskra SW Cross. В течение нескольких ближайших недель подтянутся дилеры марки и в других городах страны. По словам президента компании Максима Соколова, на сегодняшний день «платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%».

На фото: Lada Iskra 1 / 2 На фото: Lada Iskra 2 / 2

Автомобиль B-сегмента Lada Iskra в иерархии бренда займёт рыночную нишу между Granta и Vesta. В моторной линейке Искры числится бензиновые четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которых составляет 90 и 106 л.с., а крутящий момент – 143 и 148 Нм соответственно. «Младший» мотор работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач, «старшему» положены либо 6МКП, либо вариатор.

Рекомендованные розничные цены седана Lada Iskra (стоимость указана в рублях) Комплектация Comfort Life Enjoy Techno 90 л.с., 5МКП 1 249 000 1 319 000 1 439 000 106 л.с., 6МКП 1 499 000 1 579 000 106 л.с., АКП 1 469 000 1 589 000 1 669 000

Седан доступен со всеми тремя вариантами «начинки». У базовой версии на разгон с места до «сотни» уходит 13 секунд, у исполнения со 106-сильным мотором и ручной шестиступкой – 12,6 секунды, а вариант с автоматом выполняет это упражнение за 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 173, 177 и 168 км/ч соответственно.

На фото: Lada Iskra SW 1 / 2 На фото: Lada Iskra SW 2 / 2

«Обычный» универсал предлагается только со стартовым 90-сильным двигателем и со 106-сильным мотором в комплекте с CVT. Lada Iskra SW разгоняется от 0 до 100 км/ч за 13,4 секунды в первом случае и за 13,9 секунды – во втором. Максимальная скорость у «сараев» равна 170 и 166 км/ч соответственно.

Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW Комплектация Enjoy 90 л.с., 5МКП 1 499 000 106 л.с., АКП 1 649 000

«Вседорожный» универсал Lada Iskra SW Cross можно будет купить только со «старшим» мотором. На разгон с места до «сотни» этой модификации с шестискоростной механикой необходимо 13 секунд, а с вариатором – 14 секунд. Максимальная скорость равна 172 и 164 км/ч соответственно.

На фото: Lada Iskra SW Cross 1 / 2 На фото: Lada Iskra SW Cross 2 / 2

В список базового оснащения Lada Iskra (в стартовом исполнении Comfort) входят: светодиодные ходовые огни, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESC, ABS, пробуксовочная система, помощник при старте на подъёме, телематический сервис Lada Connect, система контроля давления в шинах, центральный замок с дистанционным управлением, регулировка сидения водителя по высоте, датчики дождя и света.

Рекомендованные розничные цены универсала Lada Iskra SW Cross Комплектация Enjoy Techno 106 л.с., 6МКП 1 629 000 1 709 000 106 л.с., АКП 1 719 000 1 799 000

Следующей версии, Life, положены кондиционер, подогрев передних сидений и обогрев наружных зеркал. Далее следует исполнение Enjoy с обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой рулевой колонки по вылету и информационно-развлекательной системой Lada Enjoy Evo, которая включает в себя онлайн-сервисы Яндекса и доступ в интернет.

На фото: салон Lada Iskra SW Cross 1 / 6 На фото: салон Lada Iskra SW Cross 2 / 6 На фото: салон Lada Iskra SW Cross 3 / 6 На фото: салон Lada Iskra 4 / 6 На фото: салон Lada Iskra 5 / 6 На фото: салон Lada Iskra 6 / 6

В оснащение топовой версии Techno включены подогрев задних сидений, обогрев руля и ветрового стекла, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, противотуманки с функцией подсветки поворота, два USB-разъёма для пассажиров сзади. Этой версии положены 16-дюймовые легкосплавные двухцветные диски, у базовой версии – 15-дюймовые стальные колёса.

Напомним, недавно АВТОВАЗ показал обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: всеми подробностями об этом автомобиле уже поделился корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.