Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: изменённое «лицо» и другой мотор

Lada Niva Travel на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных моделей на российском рынке. Согласно подсчётам Автостата, за первые пять месяцев 2025-го внедорожник разошёлся в РФ тиражом 14 059 экземпляров, что на 35,7% меньше, чем в январе-мае 2024-го, тем не менее, модель по-прежнему удерживается в десятке самых продаваемых в стране. Информация о том, что АВТОВАЗ занимается разработкой обновлённой версии Niva Travel, появилась ещё в прошлом году, теперь этот SUV представлен официально.

На фото: обновлённый внедорожник Lada Niva Travel

Сегодня, 18 июня 2025 года, АВТОВАЗ в ходе 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показал первый кроссовер российской марки – Lada Azimut, созданный на базе Весты. Однако эта новинка оказалась не единственной: в рамках мероприятия дебютировал также посвежевший внедорожник Lada Niva Travel, получивший ряд внешних изменений и иную технику.

Модель российской марки получила новое «лицо», корму и профиль в ходе обновления трогать не стали. Автомобиль получил полностью светодиодную головную оптику, при этом форма фар осталась прежней, а световой рисунок изменился. В верхней части они соединены друг с другом чёрной глянцевой планкой, под которой располагается новая восьмиугольная решётка радиатора с увеличенным логотипом и узором из горизонтальных «штрихов».

Иначе выглядит и нижняя часть переднего бампера с пластиковыми накладками. Буксировочные проушины остались на месте, а вот противотуманки оформлены по-новому. В пресс-службе компании отметили, что новые элементы призваны не только освежить стиль Lada Niva Travel, они также «повышают эффективность охлаждения двигателя» (сообщается, что решётка имеет направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение).

О салоне посвежевшей Niva Travel в АВТОВАЗе ничего не рассказали, а также производитель не поделился его фотографиями. Судя по всему, интерьер обновление не затронуло, так что, вероятно, внутреннее убранство внедорожника осталось без изменений.

На фото: салон дореформенного внедорожника Lada Niva Travel

Зато обновление коснулось техники: под капотом у Lada Niva Travel установлен новый восьмиклапанный бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, максимальная отдача которого равна 90 л.с., крутящий момент – 153 Нм. Для сравнения, у дореформенной версии – 1,7 литра, 83 л.с. и 129 Нм. Новый мотор работает в паре с адаптированной пятиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: дореформенный внедорожник Lada Niva Travel

В АВТОВАЗе рассказали, что для этого двигателя была создана оригинальная система впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи (в общей сложности появилось более 50 модернизированных элементов). Уже на 1000 об/мин достигается 80% крутящего момента, отмечается, что это улучшило тяговые характеристики на асфальте и на бездорожье. Помимо этого, использование нового мотора положительно сказалось на виброакустическом комфорте автомобиля.

В ходе обновления модель получила вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах. Кроме того, подвеску Lada Niva Travel снабдили новым стабилизатором поперечной устойчивости, это позволило улучшить управляемость и плавность хода.

Согласно плану АВТОВАЗа, серийное производство посвежевшего внедорожника начнётся в четвёртом квартале текущего года, его стоимость станет известна позже. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена нынешней Lada Niva Travel варьируется в диапазоне от 1 314 000 до 1 639 000 рублей.