Lada Niva Travel вернули подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС, а ещё повысили цену

Рекомендованная розничная цена стартовой версии внедорожника – Classic – теперь равна 1 330 500 рублям (версия без последних «обновок» стоит на 16,5 тыс. рублей меньше).

Lada Niva Travel стала третьей моделью бренда, вернувшейся на конвейер АВТОВАЗа после простоя из-за нехватки комплектующих. Это стало возможным после смягчения на нормативном уровне требований к выпускаемым машинам. Теперь ранее утраченные опции постепенно возвращаются. Так, в феврале 2023-го внедорожнику вернули мультимедийную систему, в октябре – кондиционер и подогрев передних сидений, а в декабре того же года – антиблокировочную систему тормозов и систему снижения уровня токсичности (соответствие Евро-5).

На фото: Lada Niva Travel

Теперь Niva Travel вернули полнофункциональную систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, которая устанавливается на все комплектации модели, начиная с базовой Classic. Ещё теперь всем исполнениям положена водительская фронтальная подушка безопасности. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, рекомендованная розничная цена стартового варианта с «обновками» равна 1 330 500 рублям (согласно прайс-листу на официальном сайте Lada, та же версия без возвращённых опций стоит 1 314 000 рублей).

Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира появляется, начиная с комплектации Comfort. Цена такого внедорожника стартует с отметки 1 538 500 рублей (у варианта без недавних дополнений стоимость ощутимо меньше – 1 408 000 рублей). В компании подчеркнули, что одновременно с «опциями безопасности» Niva Travel получила ещё и новое трёхспицевое рулевое колесо.

На фото: салон Lada Niva Travel

Напомним, ранее вернувшиеся опции – ABS и система для соответствия экоклассу Евро-5 – доступны всем комплектациям внедорожника. Помимо этого, топовым исполнениям Niva Travel ещё добавили круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянную подсветку щитка приборов и двухцветные легкосплавные колёсные диски. Ещё модели (не во всех версиях) сейчас положена мультимедийная система Lada EnjoY Pro на платформе Android c интегрированными сервисами «Яндекса» и семидюймовым дисплеем.

По-прежнему все версии полноприводного внедорожника российской марки оснащаются безальтернативным 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В дальнейшем стоит ожидать, что АВТОВАЗ представит обновлённую версию Lada Niva Travel (на это намекнул недавно запатентованный производителем дизайн новой головной оптики). В результате дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко создал свой вариант потенциальной внешности будущего рестайлингового внедорожника.