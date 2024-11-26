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  • Lada Niva Travel вернули подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС, а ещё повысили цену

Lada Niva Travel вернули подушки безопасности и систему ЭРА-ГЛОНАСС, а ещё повысили цену

26.11.2024 264 5 0

Рекомендованная розничная цена стартовой версии внедорожника – Classic – теперь равна 1 330 500 рублям (версия без последних «обновок» стоит на 16,5 тыс. рублей меньше).

Lada Niva Travel стала третьей моделью бренда, вернувшейся на конвейер АВТОВАЗа после простоя из-за нехватки комплектующих. Это стало возможным после смягчения на нормативном уровне требований к выпускаемым машинам. Теперь ранее утраченные опции постепенно возвращаются. Так, в феврале 2023-го внедорожнику вернули мультимедийную систему, в октябре – кондиционер и подогрев передних сидений, а в декабре того же года – антиблокировочную систему тормозов и систему снижения уровня токсичности (соответствие Евро-5).

На фото: Lada Niva Travel

Теперь Niva Travel вернули полнофункциональную систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, которая устанавливается на все комплектации модели, начиная с базовой Classic. Ещё теперь всем исполнениям положена водительская фронтальная подушка безопасности. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, рекомендованная розничная цена стартового варианта с «обновками» равна 1 330 500 рублям (согласно прайс-листу на официальном сайте Lada, та же версия без возвращённых опций стоит 1 314 000 рублей).

Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира появляется, начиная с комплектации Comfort. Цена такого внедорожника стартует с отметки 1 538 500 рублей (у варианта без недавних дополнений стоимость ощутимо меньше – 1 408 000 рублей). В компании подчеркнули, что одновременно с «опциями безопасности» Niva Travel получила ещё и новое трёхспицевое рулевое колесо.

На фото: салон Lada Niva Travel

Напомним, ранее вернувшиеся опции – ABS и система для соответствия экоклассу Евро-5 – доступны всем комплектациям внедорожника. Помимо этого, топовым исполнениям Niva Travel ещё добавили круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянную подсветку щитка приборов и двухцветные легкосплавные колёсные диски. Ещё модели (не во всех версиях) сейчас положена мультимедийная система Lada EnjoY Pro на платформе Android c интегрированными сервисами «Яндекса» и семидюймовым дисплеем.

По-прежнему все версии полноприводного внедорожника российской марки оснащаются безальтернативным 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В дальнейшем стоит ожидать, что АВТОВАЗ представит обновлённую версию Lada Niva Travel (на это намекнул недавно запатентованный производителем дизайн новой головной оптики). В результате дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко создал свой вариант потенциальной внешности будущего рестайлингового внедорожника.

внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок Lada Lada Niva Travel

 

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5 комментариев
26.11.2024 23:54
Яшка

Чего то экран мультимедиа здорово выпирает и ограничивает обзор или мне кажется.

27.11.2024 09:18
Papirus

Видимо для АвтоТАЗа создать современную приборку - непосильная задача, особенно если можно просто прикрутить планшет саморезами.
Про дохлый движок родом из 60х годов прошлого века уже и вспоминать не прилично. И это чудовище стОит 13.000€ 🤦🏻‍♂️

1
27.11.2024 08:28
Rider

Это прорыв!!!

1
27.11.2024 10:33
Иван Сергеев

Это уже даже не смешно. Отправьте уже на покой это корыто времён царя Гороха.

1
27.11.2024 13:35
Алексей

Ждём новый мотор 1.8 и рестайлинг.

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