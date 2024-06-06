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Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой: объявлены цены

06.06.2024 123 1 0

Мультимедиа на платформе Android положена внедорожнику в четырех комплектациях.

АВТОВАЗ объявил о начале отгрузки дилерам автомобилей Lada Niva Travel с мультимедийной системой EnjoY Pro, знакомой по моделям Granta и Vesta. Одновременно названы цены.

Как и прежде, Niva Travel имеет возвышающийся над передней панелью корпус с 7-дюймовым экраном, однако сам дисплей – новый, более отзывчивый и с увеличенным разрешением. Мультимедиа теперь на платформе Android, есть сервисы Яндекса (Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт) и функция обновления «по воздуху». Кроме того, в пресс-службе АВТОВАЗа сообщили, что модель также обзавелась улучшенным микрофоном громкой связи, модернизированной электрикой и дополнительной парой динамиков.

Новая мультимедийная система устанавливается на Lada Niva Travel в комплектациях Comfort ММС, Black MMC, Luxe и Luxe KHL. Рекомендованная цена версии Comfort MMC – от 1 462 000 рублей. В списке оборудования этого исполнения также значатся 15-дюймовые литые диски, кондиционер, подогрев передних сидений, парктроник, камера заднего вида с омывателем. Цена Niva Travel Luxe MMC – от 1 531 000 рублей, у такого внедорожника есть 16-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла и усиленная тонировка задних стекол. Цена топовых версий с кожаным салоном начинается с отметки в 1 651 000 рублей.

Niva Travel оснащается бензиновым мотором 1.7 (80 л.с.) и пятиступенчатой механикой, модель по умолчанию имеет постоянный полный привод.

Напомним, накануне АВТОВАЗ представил прототип электрического внедорожника – Lada e-Niva Travel. Однако информации о серийных перспективах такой версии пока нет.

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1 комментарий
06.06.2024 12:50
Тавидыч

Сплошные новинки и инновации. А как удачно она вписана в интерьер. Никакой ПТУшник с эпоксидкой и балончиком чёрной краски эту задачу не осилил бы. И какая это актуальная доработка для машины 1998 года разработки с мотором в 47 л.с. литровой мощности.
Где то тут ненавистники китайского автопрома. Представьте, что у всех доступных вам автомобилей такая вот мультимедия.

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