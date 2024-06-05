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  • Электрическая Lada e-Niva Travel дебютировала на полях ПМЭФ в статусе концепта

Электрическая Lada e-Niva Travel дебютировала на полях ПМЭФ в статусе концепта

05.06.2024 75 0 0

Экспериментальная электрическая Lada e-Niva Travel сохранила механическую систему полного привода исходного бензинового внедорожника и получила новый, более модный дизайн передка.

АВТОВАЗ мощно выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), показав здесь долгожданную новую серийную модель — Lada Iskra, ну а Lada e-Niva Travel стала своеобразным бонусом, привлекающим внимание ярким дизайном и электрической силовой установкой, инсталляция которой не ухудшила проходимость внедорожника.

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Скажем сразу, пока Lada e-Niva Travel — всего лишь опытный образец и неизвестно, станет ли он когда-либо серийным, зато тщательно проработанная внешность указывает направление будущего рестайлинга одного из самых популярных в России внедорожников. Последний раз внешность Lada Niva Travel была перекроена в 2020 году, а электрическая версия щеголяет более крупной радиаторной решёткой и более рельефным передним бампером с гнёздами противотуматок, окрашенными в цвет кузова.

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В конструктивном плане e-Niva Travel сделана относительно малой кровью: бензиновый двигатель и коробка передач демонтированы, но сохранена раздаточная коробка и стандартная механическая система полного привода. Место ДВС занял электромотор, его пиковая мощность, как сообщает РБК, — 120 кВт (163 л.с.), постоянная — 60 кВт (81,5 л.с.). Ёмкость батареи, которая съела часть объёма багажника, — 34 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 175 км. Зарядить батарею от бытовой розетки можно за 12 часов.

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Салон у Lada e-Niva Travel, по сути, стандартный, но он получил чёрную кожаную обивку с контрастными оранжевыми вставками. Электронный щиток приборов и селектор режимов силовой установки позаимствованы у Lada e-Largus. Понижающая передача в раздаточной коробке и блокировка межосевого дифференциала включаются кнопками под экраном мультимедийной системы.

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Рыночные перспективы Lada e-Niva Travel пока оценить сложно: вряд ли электрический внедорожник, полученный путём конверсии из бензинового, будет пользоваться большим спросом, но свою нишу на рынке он вполне может занять, особенно если цена не будет заоблачной.

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