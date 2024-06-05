Новая Lada Iskra представлена официально: два варианта мотора, механика и автомат

В модельной гамме Lada новинка займет место между Granta и Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало следующего года.

АВТОВАЗ впервые продемонстрировал компактную модель Lada Iskra: премьеру провели в рамках открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Новинка дебютировала в виде седана, при этом еще будут универсал и кросс-универсал с приставкой Cross. Официально объявлено, что Искра «займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta».

Напомним, новое семейство было запланировано еще до ухода из России компании Renault, причем прежде считалось, что Lada Iskra придет на смену Гранте. Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, в основе Искры лежит современная глобальная платформа, которая «подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой» (вероятно, реинжинирингу подверглась «тележка» CMF-B). В частности, была полностью локализована электронная инфраструктура, появилось примерно 400 новых деталей. По словам Максима Соколова, главы автогиганта, объем вложенных в проект инвестиций составил 23 млрд рублей.



Внешность выполнена в актуальном икс-стиле Лады, при этом его развили за счет оптики: икс-образными сделали и фары, и задние фонари. Размеры пока не озвучены. Длина седана Lada Granta равна 4268 мм, колесная база – 2476 мм. Официальных фото интерьера еще нет.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Lada Iskra предложат с бензиновым мотором 1.6 мощностью 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механикой, а также со 106-сильным двигателем аналогичного объема, который будет комплектоваться 6МКП или автоматической трансмиссией. Про последнюю коробку подробностей пока нет – по неофициальным данным, это будет вариатор.



На данный момент ведется подготовка производства Lada Iskra, модель проходит цикл финальных испытаний. Старт серийного выпуска в Тольятти намечен на начало 2025 года, комплектации и цены раскроют ближе к этой дате. Седан Lada Granta сейчас стоит от 699 900 рублей, четырехдверная Lada Vesta – от 1 239 900 рублей.