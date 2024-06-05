Новая Lada Iskra представлена официально: два варианта мотора, механика и автомат

АВТОВАЗ впервые продемонстрировал компактную модель Lada Iskra: премьеру провели в рамках открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Новинка дебютировала в виде седана, при этом еще будут универсал и кросс-универсал с приставкой Cross. Официально объявлено, что Искра «займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta».
Напомним, новое семейство было запланировано еще до ухода из России компании Renault, причем прежде считалось, что Lada Iskra придет на смену Гранте. Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, в основе Искры лежит современная глобальная платформа, которая «подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой» (вероятно, реинжинирингу подверглась «тележка» CMF-B). В частности, была полностью локализована электронная инфраструктура, появилось примерно 400 новых деталей. По словам Максима Соколова, главы автогиганта, объем вложенных в проект инвестиций составил 23 млрд рублей.
Внешность выполнена в актуальном икс-стиле Лады, при этом его развили за счет оптики: икс-образными сделали и фары, и задние фонари. Размеры пока не озвучены. Длина седана Lada Granta равна 4268 мм, колесная база – 2476 мм. Официальных фото интерьера еще нет.
Lada Iskra предложат с бензиновым мотором 1.6 мощностью 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механикой, а также со 106-сильным двигателем аналогичного объема, который будет комплектоваться 6МКП или автоматической трансмиссией. Про последнюю коробку подробностей пока нет – по неофициальным данным, это будет вариатор.
На данный момент ведется подготовка производства Lada Iskra, модель проходит цикл финальных испытаний. Старт серийного выпуска в Тольятти намечен на начало 2025 года, комплектации и цены раскроют ближе к этой дате. Седан Lada Granta сейчас стоит от 699 900 рублей, четырехдверная Lada Vesta – от 1 239 900 рублей.
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Реинкарнация Х-Рэй, там тоже в основе были Логан/Сандера предыдущего поколения. Увы, французских двигателей и японских коробок больше не будет, на глючность «импортозамещенной» электронной начинки с косоглазой родословной не жаловался только ленивый.
Кстати, еще раз напомню про программу РЕНОлюция, озвученную задолго до того 3.14.а, начавшегося в феврале 2022: Рено планировали полностью уйти из России, заменив шильдики на Дачиях на некую местную марку, а производство в Москве свернуть. Что мы имеем сейчас? Именно!
Ну про ведрозавод в Туле тоже надо напомнить, поскольку тогда, когда он строился, даже в пьяном бреду никто б не купил это убожество.
Ну и скажите после этого что весь этот бардак не был спланирован заранее в мировом масштабе….