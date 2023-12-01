Вазовским внедорожникам Lada Niva Legend и Niva Travel вернули ABS и соответствие Евро-5

Автомобилям российской марки присвоили 2024 модельный год и назвали их стоимость: конечно, покупка более современных версий обойдётся дороже.

В прошлом году предприятие компании АВТОВАЗ, находящееся в Тольятти, простаивало в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих. Чтобы местные производители могли продолжать выпуск машин в РФ, власти решили временно смягчить требования к выпускаемым ТС. В результате в июне 2022-го был возобновлён выпуск Lada Granta, месяцем позже к Грантам присоединился классический внедорожник Niva Legend, а в августе на конвейер вернулась Lada Niva Travel. По мере возможности, автомобилям возвращают опции и оборудование.

На фото: Lada Niva Travel

К примеру, в октябре прошлого года внедорожнику Niva Travel вернули кондиционер и подогрев передних сидений. В феврале текущего перечень опций пополнила мультимедийная система с радиоприёмником, камерой заднего вида, разъёмами USB, Aux и MicroSD, системой handsfree и семидюймовым экраном. Кстати, мультимедиа появилась у машин ещё в 2019 году: тогда дореформенный автомобиль выпускался под маркой Chevrolet с логотипом в виде «галстука-бабочки».



Сейчас Lada Niva Travel и Niva Legend вернули антиблокировочную систему тормозов, а также систему снижения уровня токсичности, что делает внедорожники соответствующими экологическому стандарту «Евро-5». В пресс-службе АВТОВАЗа отметили, что калибровки и блоки управления двигателей под указанный стандарт разработаны в РФ, а соответствующие ему автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, на электромагнитную совместимость, а также горные тесты и т.д.



ABS и систему для соответствия «Евро-5» получили все комплектации обоих внедорожников Lada. Кроме того, топовым исполнениям Niva Travel теперь стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка щитка приборов и двухцветные легкосплавные колёсные диски.

На фото: Lada Niva Legend

В компании присвоили модернизированным внедорожникам 2024 модельный год. Известно, что рекомендованная розничная цена посвежевшей версии Lada Niva Legend стартует с отметки 927 500 рублей, а стоимость Niva Travel стартует с отметки 1 215 500 рублей. Стоит отметить, что эти ценники ощутимо выше по сравнению со стоимостью актуальных внедорожников.



Согласно официальному сайту Lada, рекомендованная розничная цена базовой версии Niva Legend текущего модельного года составляет 829 900 рублей, за топовый вариант просят не менее 1 068 900 рублей. В свою очередь начальное исполнение актуального внедорожника Niva Travel обойдётся в 1 198 900 рублей, а за самую дорогую комплектацию придётся заплатить минимум 1 483 900 рублей.



Сейчас АВТОВАЗ также занимается разработкой новинок бренда Lada. В начале 2025 года на мощностях тольяттинского завода компании стартует производство семейства Iskra. Предполагается, что оно впоследствии заменит актуальные Гранты, однако их планируется подержать на конвейере до 2027 года.