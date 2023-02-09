АВТОВАЗ вернул внедорожнику Lada Niva Travel мультимедийную систему. Цена известна

Завод компании АВТОВАЗ, расположенный в Тольятти, в прошлом году простаивал в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих. Затем в РФ смягчили требования к выпускаемым машинам, так что в итоге предприятие смогло частично возобновить работу. В июне на конвейер вернулась Lada Granta, месяцем позже площадка начала выпускать классический внедорожник Niva Legend, а в августе к ним присоединился вариант Niva Travel.
Автомобили по-прежнему выпускаются в упрощённых версиях: у сходящих с конвейера Лад по-прежнему нет системы ABS (ранее сообщалось, что она вернётся не раньше 2023 года), а также отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Кроме того, у таких машин модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС имеет «тревожную кнопку», но у него нет функции автоматического реагирования в чрезвычайных ситуациях.
АВТОВАЗ по мере возможностей возвращает моделям утраченные опции. Так, в октябре Niva Travel снова начали оснащать кондиционером и подогревом передних сидений. А теперь внедорожник вернул в перечень опций мультимедийную систему. Она включает в себя радиоприёмник, камеру заднего вида, разъёмы USB, Aux и MicroSD, систему handsfree, а также семидюймовый экран. Эта мультимедиа появилась ещё в 2019 году, когда дореформенный автомобиль выпускался под маркой Chevrolet.
Мультимедийная система устанавливается на Niva Travel в нескольких комплектациях, в список вошли Comfort, Black, Comfort Off-Road и Luxe. Как сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, продажи таких версий уже стартовали. Начальный ценник внедорожников с «мультимедийкой» составляет 1 164 500 рублей.
Отметим, согласно прайс-листу, размещённому на официальном сайте бренда, стартовая цена базовой версии Lada Niva Travel под названием Classic (которой мультимедиа не положена) на сегодняшний день составляет 998 900 рублей.
Все версии полноприводного внедорожника оснащаются безальтернативным 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что внедорожнику Lada Niva Legend вернули особые исполнения Urban и Black. Цена первого варианта трёхдверного классического внедорожника составляет 869 500 рублей, а за комплектацию Black просят не менее 878 500 рублей.
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