АВТОВАЗ вернул внедорожнику Lada Niva Travel мультимедийную систему. Цена известна

Цена такого варианта российской модели стартует с отметки 1 164 500 рублей. В компании отметили, что продажи уже начались.

Завод компании АВТОВАЗ, расположенный в Тольятти, в прошлом году простаивал в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих. Затем в РФ смягчили требования к выпускаемым машинам, так что в итоге предприятие смогло частично возобновить работу. В июне на конвейер вернулась Lada Granta, месяцем позже площадка начала выпускать классический внедорожник Niva Legend, а в августе к ним присоединился вариант Niva Travel.

На фото: внедорожник Lada Niva Travel

Автомобили по-прежнему выпускаются в упрощённых версиях: у сходящих с конвейера Лад по-прежнему нет системы ABS (ранее сообщалось, что она вернётся не раньше 2023 года), а также отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Кроме того, у таких машин модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС имеет «тревожную кнопку», но у него нет функции автоматического реагирования в чрезвычайных ситуациях.



АВТОВАЗ по мере возможностей возвращает моделям утраченные опции. Так, в октябре Niva Travel снова начали оснащать кондиционером и подогревом передних сидений. А теперь внедорожник вернул в перечень опций мультимедийную систему. Она включает в себя радиоприёмник, камеру заднего вида, разъёмы USB, Aux и MicroSD, систему handsfree, а также семидюймовый экран. Эта мультимедиа появилась ещё в 2019 году, когда дореформенный автомобиль выпускался под маркой Chevrolet.

Мультимедийная система устанавливается на Niva Travel в нескольких комплектациях, в список вошли Comfort, Black, Comfort Off-Road и Luxe. Как сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, продажи таких версий уже стартовали. Начальный ценник внедорожников с «мультимедийкой» составляет 1 164 500 рублей.



Отметим, согласно прайс-листу, размещённому на официальном сайте бренда, стартовая цена базовой версии Lada Niva Travel под названием Classic (которой мультимедиа не положена) на сегодняшний день составляет 998 900 рублей.

На фото: салон внедорожника Lada Niva Travel с мультимедиа

Все версии полноприводного внедорожника оснащаются безальтернативным 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.



На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что внедорожнику Lada Niva Legend вернули особые исполнения Urban и Black. Цена первого варианта трёхдверного классического внедорожника составляет 869 500 рублей, а за комплектацию Black просят не менее 878 500 рублей.