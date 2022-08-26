Lada Niva Travel возвращается на авторынок РФ в упрощённом варианте

Производство внедорожников Lada Niva Travel на мощностях тольяттинского завода АВТОВАЗа было возобновлено в середине текущего месяца. Эти автомобили тоже выпускаются в так называемом «упрощённом» исполнении: они получили модули системы ЭРА-ГЛОНАСС с «тревожной кнопкой», но без функции автоматического реагирования в чрезвычайных ситуациях, кроме того, у них нет ABS и подушек безопасности.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в базовое оснащение выпускаемых сейчас внедорожников Niva Travel входят: электропривод передних стеклоподъёмников, электропривод и обогрев боковых зеркал, гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по высоте, аудиоподготовка, бортовой компьютер, центральный замок, светодиодные задние фонари и стальная защита картера.

Средний вариант – Classic Plus – дополнительно снабдили рейлингами на крыше, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса в цвет кузова. Помимо этого, такой автомобиль получил 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски.



На фото: Lada Niva Travel (версия Luxe)

Третий вариант – это комплектация Black. У такого исполнения Niva Travel чёрные «катки», а в салоне такого же цвета обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки (в пассажирском есть зеркало). На сидениях имеется вышивка с названием версии, между передними креслами есть откидной подлокотник, а задний диван снабдили подголовниками.



Несмотря на то, что в АВТОВАЗе заявили о старте продаж трёх версий упрощённых Lada Niva Travel, прайс-лист на официальном сайте Lada пока не обновлён. При этом в пресс-службе компании назвали только стартовый рекомендованный ценник, причём с учётом выгоды по программе льготного автокредитования: он составляет 797 200 рублей. Если учесть, что предоставляемая скидка составляет 20%, можно подсчитать, что стоимость автомобиля без дисконта, вероятно, окажется равна 996 500 рублей.



На фото: салон Lada Niva Travel (версии Luxe)

Согласно актуальному прайс-листу, стоимость Niva Travel в самой доступной «докризисной» версии Classic (то есть с водительской подушкой безопасности и ABS) равна 1 066 900 рублей. Рекомендованная цена топового варианта Luxe Off-road составляет 1 232 900 рублей.

Отметим, сейчас АВТОВАЗ уже нашёл поставщика подушек безопасности: ранее стало известно, что Lada Granta теперь выпускают с эйрбегами (базовые версии – только с водительской, у вариантов побогаче есть и пассажирская подушка). Стартовый ценник такого седана составляет 753 500 рублей (без учёта скидки по программе льготного автокредитования).

