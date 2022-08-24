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АВТОВАЗ вернул Lada Granta подушки безопасности. Цена известна

24.08.2022 198 0 0

Стоимость самого доступного седана с одной подушкой только для водителя составляет 753 500 рублей. Цены автомобилей в других типах кузова и комплектациях «побогаче» в компании пока не объявили.

 

Несмотря на серьёзное падение авторынка и длительный простой завода АВТОВАЗа, Lada Granta остаётся наиболее востребованной моделью в стране. При этом продажи одного из самых доступных автомобилей в РФ за первые семь месяцем рухнули на 63,5% до 29 928 единиц. Как мы уже не раз говорили, проблема с производством связана с нехваткой комплектующих: компании пришлось в спешном порядке искать новых поставщиков и перестраивать логистические цепочки.

На фото: Lada Granta Cross

Чтобы автопроизводители в РФ могли хоть как-то запустить конвейеры, законодатели минувшей весной смягчили требования к выпускаемым машинам: автомобили разрешили продавать без подушек безопасности, ABS, модулей системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС и т.д., а допустимый экологический класс двигателей легковых машин упал до «Евро-2».

Но в результате в середине июня возобновилось производство автомобилей на мощностях тольяттинского завода АВТОВАЗа: речь идёт об упрощённых седанах, лифтбеках и универсалах Lada Granta (хэтчбек из семейства временно исключён). Позже на конвейер встали версии Drive Active и Cross, исполнения #Club и Quest, кроме того, автомобилям начали возвращать оборудование: сначала кондиционер, затем «тревожную кнопку», а теперь и подушки безопасности.

Как и ранее, у базовых Грант есть только один эйрбег для водителя, у версий «побогаче» имеется также подушка безопасности для переднего пассажира. Кроме того, вернулись передние ремни с преднатяжителем. Пока что в компании назвали цену только стартового исполнения седана Lada Granta с подушкой безопасности водителя – 753 500 рублей. Стоимость автомобилей в средних и топовых комплектациях, а также в других типах кузова АВТОВАЗ пока не объявил. В прайс-листе на официальном сайте бренда информации на момент подготовки материала тоже нет.

Автомобили, оснащённые эйрбегами, сходят с конвейера тольяттинского завода с 23 августа. В пресс-службе российской марки отметили, что конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с подушкой безопасности «аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее». Нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что производитель продолжит расширять список оборудования автомобилей бренда. Напомним, у выпускаемых сейчас машин по-прежнему нет систем ABS и ESP, однако, как сообщалось ранее, они вернутся не раньше 2023 года.

На фото: Lada Granta

Отметим, пока АВТОВАЗ не вернул Ладам модули ЭРА-ГЛОНАСС с полным функционалом: речь идёт об автоматическом вызове оперативных служб в случае серьёзной аварии (такой вызов осуществляется при срабатывании подушек безопасности). Так что пока связаться с оператором можно, только нажав на кнопку SOS, которая расположена в модуле на потолке автомобиля.

Стоит напомнить, что производство нынешнего флагмана – Lada Vesta – будет возобновлено лишь в 2023-ем, при этом выпускать рестайлинговые седаны и универсалы планируется не в Ижевске, а в Тольятти. Ранее глава АВТОВАЗа заявил, что на перезапуск Весты потребуется около миллиарда рублей, однако по его словам, это «быстро окупаемый проект», так что он предположительно выйдет на рентабельность в конце следующего года. При этом на ижевской площадке планируют наладить производство электрического Largus.  

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