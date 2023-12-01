Стало известно, когда на АВТОВАЗе начнётся производство Lada Iskra

На сегодняшний день роль самого дешёвого автомобиля бренда Lada исполняет Granta. В текущем году модель остаётся бестселлером российского авторынка: по данным Автостата, за первые десять месяцев она разошлась по стране тиражом 164,2 тыс. экземпляров, что в 2,6 раза больше, чем в январе-октябре 2022-го. Минувшим летом стало известно, что семейству Granta уже готовят замену.

На фото: актуальный седан Lada Granta

Новому семейству, которое в дальнейшем придёт на смену Lada Granta, дали название Iskra. Напомним, замена произойдёт не сразу, так как Гранты планируется продержать на конвейере до 2027 года (предполагается, что к этому моменту модель «изживёт свой век»).



Ранее сообщалось, что производство моделей Iskra начнётся в конце 2024 года. Теперь срок запуска перенесли: как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, выпуск новой модели Lada стартует в начале 2025 года. «Бюджетники» встанут на конвейер завода, расположенного в Тольятти (на этом же предприятии сейчас производят Гранты).



Рендер Lada Iskra. Художник — Никита Чуйко

По словам главы АВТОВАЗа, «это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе». Ещё в прошлом году сообщалось о планах по разработке отдельного семейства Lada в сегменте B «на глобальной платформе», речь идёт о «тележке» CMF-B разработки Renault, которую планировалось доработать. Напомним, французская компания ранее была владельцем АВТОВАЗа, но в 2022-м она ушла из РФ. Название Iskra семейству было официально присвоено в середине июня текущего года.



Тогда же Максим Соколов пояснил, что Lada Iskra будет выпускаться в трёх модификациях, по его словам, это «седан, универсал и, наверное, универсал-кросс». Если верить недавним слухам в местных СМИ, Искра будет выпускаться в вариантах седана, хэтчбека и кросс-хэтчбека. Также ранее сообщалось, что прототипы новинки Lada уже проходят дорожные испытания.



Ранее сообщалось, что компания собирается добиться «максимально возможной степени локализации новой модели». Инвестиции в проект разработки и выпуска Lada Iskra минувшим летом оценивались в 37 млрд рублей. По словам главы АВТОВАЗа, автомобили нового семейства Iskra окажутся чуть крупнее актуальных четырёх- и пятидверных Грант. Кроме того, ожидается, что в дизайне будут прослеживаться черты стиля актуальной Lada Vesta. Одним из вариантов начинки Искры может стать 122-сильный двигатель объёмом 1,8 литра, который был у дореформенной Весты.

На фото: актуальный седан Lada Vesta Sportline 1 / 4 На фото: актуальный седан Lada Vesta Sportline 2 / 4 На фото: актуальный седан Lada Vesta Sportline 3 / 4 На фото: актуальный седан Lada Vesta Sportline 4 / 4

Отметим, у актуальной Lada Vesta сейчас есть версия Sportline: седан поступил в продажу в начале прошлого месяца, а универсал подтянется позже. Напомним, у такой версии под капотом находится бензиновый атмосферник объёмом 1,6 литра, форсированный до 118 л.с. (у «обычных» нынешних Вест – 90 или 106 л.с.).

