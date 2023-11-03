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  • Lada Vesta Sportline: седан уже в продаже, позже подтянется универсал

Lada Vesta Sportline: седан уже в продаже, позже подтянется универсал

03.11.2023 380 1 0

От стандартной четырехдверки новая версия отличилась форсированным мотором 1.6, перенастроенной подвеской и более агрессивным обвесом.

В гамме дореформенной Весты был «горячий» вариант Sport, а вот рестайлинговой модели положено «лайтовое» исполнение под названием Sportline. Зато наряду с седаном такую модификацию получит и универсал. Правда, пятидверка подтянется позже. Ну а с сегодняшнего дня можно заказать четырехдверную «подогретую» Lada Vesta: первая партия доступна в рамках акции «Покупай в Тольятти» (то есть онлайн, по гарантированной рекомендованной розничной цене, с самовывозом с завода и в кредит), также седан Sportline можно приобрести в специализированном дилерском центре Lada Sport в Санкт-Петербурге.

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Под капотом новой версии установлен бензиновый атмосферник 1.6, форсированный до 118 л.с. (у стандартной Весты – 90 или 106 л.с.), мотор сочетается с пятиступенчатой механикой. К слову, аналогичным движком сейчас оснащается Lada Granta Sport. Также у Vesta Sportline доработанная подвеска – с новыми амортизаторами и другими тормозами. Седан «стоит» на 17-дюймовых колесах оригинального дизайна, тогда как обычной четырехдверке положены 15- или 16-дюймовые. Дорожный просвет «подогретого» варианта составляет 158 мм против 178 мм у стандартной Lada Vesta. Первую «сотню» Vesta Sportline наберет за 10,9 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Показатели обычной четырехдверки со 106-сильным мотором – 11,3 секунды и 182 км/ч.

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Новинка имеет аэродинамический обвес и красные вставки спереди и сзади, крыша и корпуса наружных зеркал выполнены в черном цвете, на крышке багажника есть спойлер. За доплату предусмотрен пакет Black с расширенным темным декором. А палитра кузова Lada Vesta Sportline сейчас включает белый или черный цвета.

В салоне – красно-черная цветовая схема, спортивные кресла и отделка «экокожей». Vesta Sportline сделана на базе топовой комплектации Techno, так что в списке оборудования еще значатся мультимедиа-система с вертикальным планшетом, цифровая приборка, кондиционер, камера заднего вида, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник.

Рекомендованная цена Lada Vesta Sportline – 2 175 900 рублей, с пакетом Black «подогретый» седан стоит 2 205 900 рублей. Обычная Веста в топ-версии Techno сегодня обойдется в 1 785 900 рублей, ну а цена базовой четырехдверки с 90-сильным мотором – 1 239 900 рублей.

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1 комментарий
03.11.2023 16:53
Иннокентий Мамикон

Вот они, "нормальные" тачки подъехали))

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