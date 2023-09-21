Лифтбек ×
  • «Заряженная» Lada Granta вернулась на рынок: теперь спорт-версия есть и у лифтбека

«Заряженная» Lada Granta вернулась на рынок: теперь спорт-версия есть и у лифтбека

21.09.2023 174 2 0

Такие автомобили российской марки отличаются от «обычных» четырёх- и пятидверок за счёт форсированного двигателя и спортивных настроек шасси.

Официальной переделкой стандартных Лад в «заряженные» занимается компания Lada Sport. Она представляет собой дочернее предприятие АВТОВАЗа, располагающееся в городе Тольятти (Самарская область). Напомним, в течение пяти лет с 2013 года здесь выпускались «подогретые» седаны Granta Sport, а после рестайлинга, который семейство пережило в 2018 году, спортивная модификация исчезла. Теперь же АВТОВАЗ рассказал о возвращении «заряженной» версии, причём в двух типах кузова – седан и лифтбек.

На фото: салон Lada Granta Sport

«Подогретые» версии Granta оснащаются штатным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который форсировали до 118 л.с. Напомним, такой же мотор был у дореформенной спортивной Гранты. В АВТОВАЗе отметили, что Lada Sport внесла изменения в систему впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также перепрограммировала контроллер двигателя. Сообщается, что прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и «спортивный звук двигателя при динамичном ускорении».

Ещё «подогретые» седан и лифтбек Lada Granta получили спортивные настройки шасси. Подвеска занижена на 20 мм, за счёт снижения центра тяжести увеличилась максимальная скорость при движении по дуге. Ещё производитель пояснил, что иная настройка амортизаторов обеспечивает «стабильный контакт колеса с дорожным покрытием», а мягкие шины, протестированные в автоспорте, дают большее пятно контакта с дорогой и сохраняют управляемость на холодном и мокром асфальте.

АВТОВАЗ отметил, что «заряженные» Лады оснастили дисковыми тормозами повышенной эффективности на обеих осях. Этот комплект позволяет при необходимости уверенно замедляться с высоких скоростей, а также, как отметили в пресс-центре компании, такие тормоза меньше склонны к перегреву.

Визуально отличить спортивные версии четырёх- и пятидверных Грант можно по иным бамперам, порогам и оформлению крышки багажника. Производитель рассказал, что обвес кузова прошёл испытания в аэротрубе АВТОВАЗа: судя по результатам, он помогает оптимально распределить подъёмную силу по осям и снизить коэффициент подъёмной силы примерно на 45%.

На фото: актуальная Lada Granta Sport

В салоне тоже есть своя доля отличий: так, седан и хэтчбек Lada Granta Sport получили контрастную отделку с красными декоративными элементами, а рулевое колесо с красной же нулевой отметкой – кожаную оплётку. Этот же яркий цвет используется при оформлении щитка приборов. Передние кресла у спортивных Грант имеют выраженную боковую поддержку.

В список оснащения Granta Sport входят кондиционер, подогрев сидений и наружных зеркал, система ABS, пара фронтальных подушек безопасности, аудиосистема и ряд других опций. На сегодняшний день рекомендованная розничная цена «заряженного» седана составляет 1 249 900 рублей, а покупка «подогретого» лифтбека обойдётся минимум в 1 289 900 рублей, продажи машин уже стартовали.

седан Россия спортивные авто АВТОВАЗ авторынок новинки лифтбек Lada Lada Granta Sport

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
21.09.2023 21:24
Яшка

Лифтбек выглядит как пенсионерская тачка да и в целом гранта продукт для деревенских мужиков и дачников с райцентра.Спорт там и рядом не стоял.Надо было все ж взять родстер Крым и развивать его в качестве спорта тем более он на этой платформе и проектировался.

21.09.2023 21:28
Papirus

Синие писалки, брызговики Спарко и номера 05 региона идут в базе?

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Переделка бензинового автомобиля в электрический – как, зачем и сколько стоит Электромобиль из бензиновой машины – гаражный «колхоз» или стабильная и отработанная технология? Впрочем, поставим вопрос иначе: может быть, это единственный путь получить автомобиль на элек... 609 6 0 21.09.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Шиномонтаж на выезде: что можно сделать без посещения стационарного сервиса Услуга выездного шиномонтажа – далеко не новинка на рынке. Но, несмотря на то, что эта услуга появилась уже давно, пользовались ей далеко не все автовладельцы. А многие даже и не знают, каки... 239 0 0 20.09.2023
Статьи / Дороги В Муром и Арзамас по новой трассе М-12: считаем расходы Мы проехали по открытой на днях трассе «Восток» – оценили уровень удобства, сервиса, безопасности и, конечно, прикинули, во что обойдется поездка. 21875 4 7 19.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24021 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19515 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17934 10 0 08.08.2023
Change privacy settings