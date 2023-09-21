«Заряженная» Lada Granta вернулась на рынок: теперь спорт-версия есть и у лифтбека

Такие автомобили российской марки отличаются от «обычных» четырёх- и пятидверок за счёт форсированного двигателя и спортивных настроек шасси.

Официальной переделкой стандартных Лад в «заряженные» занимается компания Lada Sport. Она представляет собой дочернее предприятие АВТОВАЗа, располагающееся в городе Тольятти (Самарская область). Напомним, в течение пяти лет с 2013 года здесь выпускались «подогретые» седаны Granta Sport, а после рестайлинга, который семейство пережило в 2018 году, спортивная модификация исчезла. Теперь же АВТОВАЗ рассказал о возвращении «заряженной» версии, причём в двух типах кузова – седан и лифтбек.

На фото: салон Lada Granta Sport

«Подогретые» версии Granta оснащаются штатным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который форсировали до 118 л.с. Напомним, такой же мотор был у дореформенной спортивной Гранты. В АВТОВАЗе отметили, что Lada Sport внесла изменения в систему впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также перепрограммировала контроллер двигателя. Сообщается, что прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и «спортивный звук двигателя при динамичном ускорении».



Ещё «подогретые» седан и лифтбек Lada Granta получили спортивные настройки шасси. Подвеска занижена на 20 мм, за счёт снижения центра тяжести увеличилась максимальная скорость при движении по дуге. Ещё производитель пояснил, что иная настройка амортизаторов обеспечивает «стабильный контакт колеса с дорожным покрытием», а мягкие шины, протестированные в автоспорте, дают большее пятно контакта с дорогой и сохраняют управляемость на холодном и мокром асфальте.

АВТОВАЗ отметил, что «заряженные» Лады оснастили дисковыми тормозами повышенной эффективности на обеих осях. Этот комплект позволяет при необходимости уверенно замедляться с высоких скоростей, а также, как отметили в пресс-центре компании, такие тормоза меньше склонны к перегреву.



Визуально отличить спортивные версии четырёх- и пятидверных Грант можно по иным бамперам, порогам и оформлению крышки багажника. Производитель рассказал, что обвес кузова прошёл испытания в аэротрубе АВТОВАЗа: судя по результатам, он помогает оптимально распределить подъёмную силу по осям и снизить коэффициент подъёмной силы примерно на 45%.

На фото: актуальная Lada Granta Sport

В салоне тоже есть своя доля отличий: так, седан и хэтчбек Lada Granta Sport получили контрастную отделку с красными декоративными элементами, а рулевое колесо с красной же нулевой отметкой – кожаную оплётку. Этот же яркий цвет используется при оформлении щитка приборов. Передние кресла у спортивных Грант имеют выраженную боковую поддержку.



В список оснащения Granta Sport входят кондиционер, подогрев сидений и наружных зеркал, система ABS, пара фронтальных подушек безопасности, аудиосистема и ряд других опций. На сегодняшний день рекомендованная розничная цена «заряженного» седана составляет 1 249 900 рублей, а покупка «подогретого» лифтбека обойдётся минимум в 1 289 900 рублей, продажи машин уже стартовали.