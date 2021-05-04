Когда я заруливал на парковку гоночного комплекса Moscow Raceway, на небе красовалось ласковое апрельское солнышко, и это откровенно радовало. Конечно, презентации обновленного состава гоночной команды Lada Sport Rosneft и ее новых боевых машин никакая непогода помешать не могла. Но организаторы мероприятия обещали приглашенным журналистам возможность попробовать прокатиться по гоночному треку на спортивных версиях Lada Vesta, а дождь, как известно, может серьезно осложнить жизнь даже самым титулованным пилотам.

Увы, пока шло представление состава команды, которой предстояло участвовать в гоночном сезона 2021 года, висевшие на горизонте серые клочья всё-таки добрались до автодрома и накрыли его пусть и не проливным, но достаточно интенсивным дождем. Но давайте по порядку…



Команда Lada Sport Rosneft фактически является единственной заводской командой в отечественном автоспорте, если говорить о шоссейно-кольцевых гонках. В кольце на сегодня ее авторитет непререкаем, как и команды «КАМАЗ-Мастер» в ралли-рейдах. В прошлом году гонщики Lada Sport выиграли всё что только возможно, завоевав чемпионские титулы и в личном, и в командном зачете во всех трех классах Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ, где команда принимала участие – «Туринг-Лайт», «Супер-Продакшн» и «Туринг». Это накладывает определенные обязательства: завоевать чемпионские титулы дьявольски сложно, но вот отстоять их может быть гораздо сложней. Но настрой у команды явно боевой: и руководители команды, и пилоты, которые займут места в кокпитах боевых машин, смотрят вперед с оптимизмом. Во всяком случае в технике они полностью уверены.

Отражением этого оптимизма стал и новый талисман команды, задорная рысь, изображения которой появится на всех автомобилях Lada Sport Rosneft в сезоне 2021 года. Семь этапов на семи автодромах – тем, кто следит за автоспортом, будет что посмотреть! 15-16 мая – «Смоленское Кольцо», 19-20 июня – «Нижегородское кольцо», 24-25 июля – «Игора Драйв», 21-22 августа – «Moscow Raceway», 11-12 сентября – «Казань Ринг», 8-9 октября – «Крепость Грозная», ну а финальные заезды серии пройдут 30-31 октября в Сочи.

Представленная в боксах Moscow Raceway последняя версия LADA Vesta Sport TCR, которую команда выставляет в классе «Туринг», уже доказала свою надежность, а усовершенствованные двигатель и подвеска позволят и повысить мощность (а значит, решить проблему недостатка скорости на прямиках), и точнее настраивать машину под условия конкретных трасс. Выглядит автомобиль более чем серьезно, и столь же серьезны намерения у его пилотов, действующего чемпиона России Кирилла Ладыгина и Михаила Митяева, двукратного победителя РСКГ в классе «Супер-Продакшн». Ну и чтобы подчеркнуть преемственность поколений, команда привезла на презентацию знаменитую «копейку», ВАЗ-2101, одну из трех машин, на которых в 1971 году гонщики из Тольятти завоевали Серебряный Кубок в ралли-марафоне Tour de Europe. Да, вазовскому автоспорту в этом году исполняется 50 лет!

Автомобиль, на котором будут выступать гонщики команды в классе «Супер-Продакшн», каких-либо серьезных изменений не претерпел, а вот в составе пилотов есть изменения. Обладатель Кубка России-2020 в этом классе Владислав Незванкин объявил, что принял окончательное решение «повесить шлем на гвоздь» и завершить гоночную карьеру. Но с автоспортом он не прощается, поскольку остается руководителем команды. Ну а за руль 255-сильной Lada Vesta 1,6T SP сядут Чемпион России в классе «Туринг-Лайт» Владимир Шешенин и Андрей Петухов, в багаже которого немало подиумов и победа в классе «Супер-Продакшн» в 2019 году.

Кстати, пилотам команды задали один очень интересный и действительно непростой вопрос: что будет для них приоритетом в течение сезона – результат команды или принцип «в спорте каждый сам за себя?». Ответ был такой: принципы команды не исключают внутренней борьбы. Но если в начале сезона во главе угла встанет схватка за личное первенство, то ближе к концу интересы команды вполне могут выйти на первый план, и вполне возможно, что кому-то придется наступать на горло собственной песне, помогая товарищу по команде с лучшим положением в турнирной таблице.

Ну а места за рулем LADA Granta R1 класса «Туринг-Лайт» займут картингисты, чемпион России по картингу 2019 года Леонид Панфилов и чемпион России по картингу 2020 года Иван Чубаров. Собственно говоря, обычная в автоспорте история – большинство выдающихся гонщиков начинало свою карьеру именно в картинге.

Сам Чемпионат России по картингу также не остался обойден вниманием Lada Sport: на маленьких, но вполне боевых машинках с изображением рыси будут выступать Дмитрий Шепет, Антон Незванкин и Григорий Примак.

Но интересы команды не замыкаются на шоссейно-кольцевых гонках. Прежде всего, успехов ждут от опытных раллистов, пилота Дмитрия Воронова и его штурмана Виктора Позерна. Перед ними стоит задача подтвердить звание обладателей Кубка России по ралли, и особые надежды экипаж возлагает на обновленный хэтчбэк LADA Granta R2, в котором были доработаны подвеска, мотор, выпускная система и механизм переключения передач. И экипаж, и руководство команды надеются, что эти доработки позволят Granta R2 оставаться лучшей переднеприводной машиной в отечественном ралли.

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Ну и еще одно интереснейшее направление – это киберспорт, он же симрейсинг. «Война – дело молодых», – пел Виктор Цой. Вот и виртуальные гонки – дело очень молодых людей! Команда Lada Sport Rosneft eRacing Team – Кирилл Антонов, Павел Муконин, Кирилл Соковиков и Егор Огородников – это действительно очень молодые ребята, но они будут представлять команду и на собственном чемпионате, и на крупнейших мировых кибертурнирах.

Но вот все слова сказаны, вопросы заданы, ответы получены… Настало время нашему брату-журналисту перейти из разряда гостей в категорию участников и занять место за рулем Vesta Sport. Для журналистских заездов нам были предоставлены вполне серийные машины, точно такие, какие можно купить в любом автосалоне Lada. Автомобили это вполне известные и понятные, и мы в свое время рассказали о них весьма подробно. В данном случае о чисто трековом назначении автомобилей говорили только низкопрофильные спортивные «полуслики», в которые были обуты ожидавшие нас машины. Словом, обычные «гражданские» автомобили. Нас даже не стали экипировать в шлемы – действительно, это в автомобиле с каркасом безопасности ездить без шлема просто невозможно. А в стандартных – почему нет?

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Тем не менее организаторы обещали вполне реальный турнир, с местами и призами. Он и состоялся, но всю малину испортил дождь – сцепление с асфальтом автодрома было просто отвратительным.

Формат мероприятия выглядел так: сначала ты занимаешь место пассажира, а за руль садится один из действующих гонщиков команды в роли инструктора. Два провозных круга, вы меняетесь местами и едете уже на время. Моим инструктором оказался раллист Дмитрий Воронов. Первый же серьезный поворот – и машина улетает в гравийную ловушку! Правда, опыт есть опыт, машину Дмитрий поймал, стабилизировав газом, после чего мы прописали по газону дугу и вернулись на трек. Но для себя я решил: ну его, даже пытаться не буду, тем более что Moscow Raceway – трасса для меня совершенно незнакомая. Буду ехать медленно и аккуратно, зато правильно, изображая «капитана Улитку»…

Опять же, своего опыта езды на Vesta Sport у меня до того не было, и оказалось, что тут есть определенные тонкости. Во-первых, я достаточно долго приспосабливался к работе сцепления – и тяжелое, и схватывает в самом верху, но очень резко. Я уж не знаю, свойственно ли это всем серийным машинам этой версии или мне такой экземпляр достался…

Во-вторых, момент переключения передач: 1,8-литровый мотор охотно крутится до 6500 оборотов в минуту, но потом – отсечка, и желательно переключиться буквально перед тем, как электроника сбросит обороты. Но это с точки зрения «гражданской» машины Vesta Sport – шумная, а вот как спорткар она вполне себе тихая. При этом на тахометр особо смотреть некогда: повторюсь, трасса мне незнакомая, асфальт скользкий, есть несколько очень коварных связок – например, правая шпилька со спуском и подъемом (бывший поворот AMG), ну и обратный левый двойной поворот. Ехал я одним из первых, траекторию участники еще не подсушили… Опять же, комбинация приборов у Весты Спорт – такая же, как на обычных машинах, и показания тахометра читаются не слишком хорошо.

Словом, тебе кажется на слух, что двигатель еще готов раскручиваться дальше, а тут р-р-раз – и отсечка! Ну переключаешься, конечно, но время-то ты уже потерял.

Словом, в гравий я не вылетел ни разу, но и сколь-нибудь интересного времени, естественно, не показал… К слову, некоторые коллеги тоже выбыли, так сказать, из реальной борьбы за призы (в качестве которых выступали канистры с гоночным маслом Magnum, последней новинкой партнера команды, компании «Роснефть) именно по причине избыточного азарта, который и привел их к потере управления и вылету.

Но свою порцию удовольствия я получил! Во-первых, Vesta Sport подтвердила свою репутацию автомобиля, который очень точно рулится. И информативность руля на высоте, и реакции очень быстрые и предсказуемые, и с траекторной устойчивостью полный порядок. Опять же, можно смело атаковать бордюры – подвеска это вполне позволяет. А больше всего мне понравились кресла с развитой боковой поддержкой, плотные, упругие, с достаточно длинной подушкой. Вот только пары кругов мне явно не хватило. Эх, покататься хотя бы часок – чтобы и конфигурация трассы засела в голове на уровне подкорки, и к машине привыкнуть получше… Впрочем, может, еще и получится как-нибудь. По крайней мере хочется на это надеяться.