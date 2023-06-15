Президент АВТОВАЗа: новое семейство Lada Iskra придёт на смену Гранте

Информация о планах по разработке отдельного семейства Lada сегмента B «на глобальной платформе» появилась ещё в прошлом году. Напомним, в сентябре 2022-го совет директоров АВТОВАЗа одобрил реализацию двух новых проектов российской марки. Одним из них станет уже упомянутое «бюджетное» семейство, вторым – кроссовер на платформе Весты. Тогда сообщалось, что новинки окажутся на конвейере в 2024-2025 годах, но очерёдность запуска не сообщалась.

На фото: актуальный седан Lada Granta

Вероятно, первым на конвейер встанет семейство Lada сегмента B, которое, как сообщалось ранее придёт на смену актуальному семейству Granta. Напомним, сейчас оно включает в себя седаны, лифтбеки и универсалы, а также кросс-версии последних. Как сообщает «Интерфакс», сегодня президент АВТОВАЗа Максим Соколов раскрыл имя будущего нового семейства – Iskra (Искра).



На фото: актуальный лифтбек Lada Granta

«Это решение уже утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей в трёх вариациях: седан, универсал и, наверное, универсал-кросс», – сказал глава АВТОВАЗа в кулуарах ПМЭФ-2023. Ещё он отметил, что стоимость этого проекта на данный момент оценивается в 37 млрд рублей, при этом 17 млрд рублей «уже проинвестировано».



На фото: актуальный универсал Lada Granta

Ещё Максим Соколов подтвердил, что в основу автомобилей семейства Iskra ляжет глобальная платформа CMF-B разработки Renault – компании, которая является прежним владельцем АВТОВАЗа (производитель ушёл из РФ в прошлом году, продав свою часть НАМИ на условиях права обратного выкупа в течение шести лет). Ранее сообщалось, что эта «тележка» будет доработана для выпуска анонсированного нового семейства марки Lada.



На фото: актуальный универсал Lada Granta Cross

По плану, старт серийному производству Lada Iskra должны дать в конце 2024 года, а продажи новинки начнутся в 2025-м. В компании отметили, что намерены добиться «максимально возможной степени локализации новой модели». По словам главы АВТОВАЗа, новые седан и универсал окажутся чуть крупнее актуальных четырех- и пятидверных Грант. Их дизайн позаимствует часть стилевых решений у актуальной Vesta. Кроме того, Максим Соколов отметил, что Искру могут оснастить 122-сильным двигателем объёмом 1,8 литра. Кстати, этот мотор пока ещё не вернулся в гамму Весты.



Рендеры новинки Lada. Художник — Никита Чуйко 1 / 2 Рендеры новинки Lada. Художник — Никита Чуйко 2 / 2

Президент российского концерна рассказал о том, что АВТОВАЗ собирается на некоторое время задержать Lada Granta на конвейере, правда, семейство, по его словам, могут перенести «на другую линию». Он также добавил, что в дальнейшем Гранта, «отжив свой век», уйдёт в прошлое. По плану, выпуск актуального семейства прекратится к 2027 году.



Напомним, ранее дизайнер Kolesa.ru уже представлял, как, возможно, будет выглядеть новая четырёхдверная Гранта: как выяснилось теперь, это, скорее, первый взгляд на потенциальную внешность будущего седана Lada Iskra.