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Обновлённая Lada Niva Travel: первые изображения

23.11.2024 349 0 0

На днях АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой передней оптики, который, судя по всему, принадлежит будущей рестайлинговой версии внедорожника Niva Travel. Онлайн-журнал Kolesa.ru представил, как будет выглядеть новинка.

Модель Niva Travel ведёт свою историю с конца 90-х годов, когда внедорожник начал выпускаться по обходным технологиям под именем ВАЗ-2123. Самый продолжительный период своей жизни (с 2002 по 2020 годы) автомобиль производился на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ под именем Chevrolet, а с 2020 он вернулся под бренд Lada и получил имя Niva Travel. Судя по появившемся патентным изображениям, внедорожник готовится к рестайлингу, и у нас есть возможность оценить некоторые его детали.

Рендер новой Lada Niva Travel

Основным и наиболее технологически сложным элементом обновлённой модели можно считать новые фары. Они сохранят нынешнюю форму, но при этом получат новую начинку: в верхней части расположится горизонтальная светодиодная полоса дневных ходовых огней, ближний и дальний свет, скорее всего, также будет светодиодным, но останется рефлекторным. Кстати, эти фары фактически идентичны концептуальной электрической Lada e-Niva Travel, продемонстрированной в начале прошедшего лета. Можно предположить, что и другие детали рестайлинговой модификации будут аналогичны этому концепту. Среди них — полностью новый бампер с более угловатым дизайном и вставками в цвет кузова, в центре которых расположились противотуманные фары, решётка радиатора с более крупным логотипом и наружные зеркала от модели Granta. С передних крыльев, соответственно, исчезнут повторители поворотников. Также наверняка появятся колёсные диски нового дизайна. Задняя часть при этом может не получить существенных изменений, так как завод относительно недавно уже вложился в более современные светодиодные фонари, однако мы всё-таки представили один из возможных альтернативных вариантов.

Рендер новой Lada Niva Travel

Нынешняя Niva Travel оснащается безальтернативным бензиновым мотором объёмом 1,7 литра, развивающим 80 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Ожидается, что рестайлинговый внедорожник получит собственную версию мотора объёмом 1,8 литра от Lada Vesta: он станет 8-клапанным, а мощность уменьшится со 122 до 90 л.с., что позволит улучшить тяговые показатели.

Нынешняя Lada Niva Travel
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Нынешняя Lada Niva Travel
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Нынешняя Lada Niva Travel
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Премьера обновлённой Lada Niva Travel ожидается в следующем году. Сегодня же нынешний внедорожник можно приобрести по цене от 1 314 000 рублей за комплектацию Classic, а самый дорогой вариант KHL оценивается в 1 601 000 руб.

Между тем, в прошлом месяце стали известны цены на обновлённую Lada Vesta Sportline.

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