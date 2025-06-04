Авторынок РФ в мае: спад продолжается, в список бестселлеров вошёл Chery Tiggo 4

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые пять месяцев 2025-го было реализовано 440 259 экземпляров, что на 26% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

В свежем отчёте, который подготовило агентство «Автостат», указано, что на авторынке РФ за май 2025-го было продано 91 218 легковых машин. Этот результат на 28,3% меньше по сравнению с тем, который был зафиксирован в том же месяце в 2024-м, а также он на 10,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в апреле 2025-го продажи новых «легковушек» в стране сумели перешагнуть планку в 100 тыс. единиц). Традиционно напомним, что Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, за счёт чего в статистике учитываются также те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

«Рейтинг» брендов по итогам прошлого месяца возглавляет бессменная российская марка Lada, её продукция на местном авторынке занимает 28% (для сравнения, в мае 2024-го – 31,5%). На этот раз от неё в ТОП-10 бестселлеров вошли не все модели: Largus до первой десятки не дотянул. Однако возглавляет список по-прежнему Granta (доля на рынке – 13,2%), «серебро» у Vesta (7,2%), замыкает первую пятёрку классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц поднявшийся на строчку вверх, а вездеход Niva Travel (2,5%) спустился с середины рейтинга на десятое место.

Место Марка Продажи в мае 2025 года, шт. Продажи в мае 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 25 552 40 065 - 36,2 2 Haval 10 623 14 015 - 24,2 3 Chery 9780 13 020 - 24,9 4 Geely 6299 10 271 - 38,7 5 Changan 5639 9978 - 43,5 6 Belgee 3612 3598 + 0,4 7 Jetour 3356 3100 + 8,3 8 Omoda 2235 4788 - 53,3 9 Solaris 1968 1160 + 69,7 10 Jaecoo 1567 2292 - 31,6

Среди марок по итогам мая второе место продолжает занимать китайский Haval с 11,7-процентной долей на российском рынке (годом ранее – 11,0%). В первую десятку востребованных моделей от этой марки вошёл только кроссовер Jolion (на него в прошлом месяце пришлось 5% авторынка РФ), расположившийся на своём привычном третьем месте. Отметим, присутствовавший в ТОП-10 в апреле паркетник Haval M6 на этот раз до «рейтинга» не добрался.

Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery, в мае её доля оказалась равна 10,7% (годом ранее – 10,2%). На этот раз бренд отправил в список продаваемых моделей не только «завсегдатая» Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,0%), который по-прежнему занимает четвёртую строчку, но и обновлённый кроссовер, который теперь в России продают под названием Tiggo 4 (без каких-либо приставок). Этот SUV расположился на девятом месте, а на его долю в прошлом месяце пришлось 2,6% авторынка.

На фото: Chery Tiggo 4

Четвёртое место среди брендов по-прежнему у китайского Geely, его продукция в стране занимает 6,9% рынка (в мае 2024-го – 8,1%). В первую десятку моделей вошёл кроссовер Monjaro (доля – 2,62%), который за прошедший месяц спустился с седьмой строчки на восьмую.

Стоит отметить, что освободившуюся позицию занял кроссовер белорусской марки – Belgee X50 (доля тоже составила 2,64%), который в апреле был как раз на восьмой строке. Кстати, сама марка, выпускающая бейдж-инжиниринговые модели Джили, тоже числится в «рейтинге» брендов: Belgee с 4-процентной долей рынка (годом ранее – 2,8%) занимает в нём шестое место.

Место Модель Продажи в мае 2025 года, шт. Продажи в мае 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 033 18 545 - 35,1 2 Lada Vesta 6559 13 626 - 51,9 3 Haval Jolion 4586 6354 - 27,8 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 2757 5084 - 45,8 5 Lada Niva Legend 2600 3676 - 29,3 6 Changan Uni-S 2542 3525 - 27,9 7 Belgee X50 2404 3598 - 33,2 8 Geely Monjaro 2390 2933 - 18,5 9 Chery Tiggo 4 2331 - - 10 Lada Niva Travel 2288 4203 - 45,6

Среди брендов первую пятёрку замыкает китайский Changan, машины которого в мае заняли 6,2% авторынка РФ (годом ранее – 7,9%). В ТОП-10 от него вошёл кроссовер Uni-S, который ранее был переименован, так что в статистике учтены и продажи модели под предыдущим названием – CS55 Plus. На долю этого паркетника, занимающего шестое место, в мае пришлось 2,8%.

Оставшиеся четыре строчки списка востребованных автомобильных брендов в мае заняли: Jetour (седьмое место, доля – 3,7%), Omoda (восьмое место, доля – 2,5%), Solaris (девятое место, доля – 2,2%) и Jaecoo (десятое место, доля – 1,7%).

По подсчётам агенства, за первые пять месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было реализовано 440 259 единиц, что на 26% меньше, чем в январе-мае 2024-го.