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  • Авторынок РФ в мае: спад продолжается, в список бестселлеров вошёл Chery Tiggo 4

Авторынок РФ в мае: спад продолжается, в список бестселлеров вошёл Chery Tiggo 4

04.06.2025 139 0 0

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые пять месяцев 2025-го было реализовано 440 259 экземпляров, что на 26% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

В свежем отчёте, который подготовило агентство «Автостат», указано, что на авторынке РФ за май 2025-го было продано 91 218 легковых машин. Этот результат на 28,3% меньше по сравнению с тем, который был зафиксирован в том же месяце в 2024-м, а также он на 10,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в апреле 2025-го продажи новых «легковушек» в стране сумели перешагнуть планку в 100 тыс. единиц). Традиционно напомним, что Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, за счёт чего в статистике учитываются также те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

«Рейтинг» брендов по итогам прошлого месяца возглавляет бессменная российская марка Lada, её продукция на местном авторынке занимает 28% (для сравнения, в мае 2024-го – 31,5%). На этот раз от неё в ТОП-10 бестселлеров вошли не все модели: Largus до первой десятки не дотянул. Однако возглавляет список по-прежнему Granta (доля на рынке – 13,2%), «серебро» у Vesta (7,2%), замыкает первую пятёрку классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц поднявшийся на строчку вверх, а вездеход Niva Travel (2,5%) спустился с середины рейтинга на десятое место.

МестоМаркаПродажи в мае 2025 года, шт.Продажи в мае 2024 года, шт.Разница, %
1Lada25 55240 065- 36,2
2Haval10 62314 015- 24,2
3Chery978013 020- 24,9
4Geely629910 271- 38,7
5Changan56399978- 43,5
6Belgee36123598+ 0,4
7Jetour33563100+ 8,3
8Omoda22354788- 53,3
9Solaris19681160+ 69,7
10Jaecoo15672292- 31,6

Среди марок по итогам мая второе место продолжает занимать китайский Haval с 11,7-процентной долей на российском рынке (годом ранее – 11,0%). В первую десятку востребованных моделей от этой марки вошёл только кроссовер Jolion (на него в прошлом месяце пришлось 5% авторынка РФ), расположившийся на своём привычном третьем месте. Отметим, присутствовавший в ТОП-10 в апреле паркетник Haval M6 на этот раз до «рейтинга» не добрался.

Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery, в мае её доля оказалась равна 10,7% (годом ранее – 10,2%). На этот раз бренд отправил в список продаваемых моделей не только «завсегдатая» Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,0%), который по-прежнему занимает четвёртую строчку, но и обновлённый кроссовер, который теперь в России продают под названием Tiggo 4 (без каких-либо приставок). Этот SUV расположился на девятом месте, а на его долю в прошлом месяце пришлось 2,6% авторынка.

На фото: Chery Tiggo 4

Четвёртое место среди брендов по-прежнему у китайского Geely, его продукция в стране занимает 6,9% рынка (в мае 2024-го – 8,1%). В первую десятку моделей вошёл кроссовер Monjaro (доля – 2,62%), который за прошедший месяц спустился с седьмой строчки на восьмую.

Стоит отметить, что освободившуюся позицию занял кроссовер белорусской марки – Belgee X50 (доля тоже составила 2,64%), который в апреле был как раз на восьмой строке. Кстати, сама марка, выпускающая бейдж-инжиниринговые модели Джили, тоже числится в «рейтинге» брендов: Belgee с 4-процентной долей рынка (годом ранее – 2,8%) занимает в нём шестое место.

МестоМодельПродажи в мае 2025 года, шт.Продажи в мае 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 03318 545- 35,1
2Lada Vesta655913 626- 51,9
3Haval Jolion45866354- 27,8
4Chery Tiggo 7 Pro Max27575084- 45,8
5Lada Niva Legend26003676- 29,3
6Changan Uni-S25423525- 27,9
7Belgee X5024043598- 33,2
8Geely Monjaro23902933- 18,5
9Chery Tiggo 42331--
10Lada Niva Travel22884203- 45,6

Среди брендов первую пятёрку замыкает китайский Changan, машины которого в мае заняли 6,2% авторынка РФ (годом ранее – 7,9%). В ТОП-10 от него вошёл кроссовер Uni-S, который ранее был переименован, так что в статистике учтены и продажи модели под предыдущим названием – CS55 Plus. На долю этого паркетника, занимающего шестое место, в мае пришлось 2,8%.

Оставшиеся четыре строчки списка востребованных автомобильных брендов в мае заняли: Jetour (седьмое место, доля – 3,7%), Omoda (восьмое место, доля – 2,5%), Solaris (девятое место, доля – 2,2%) и Jaecoo (десятое место, доля – 1,7%).

По подсчётам агенства, за первые пять месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было реализовано 440 259 единиц, что на 26% меньше, чем в январе-мае 2024-го.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Haval Haval Jolion Chery Chery Tiggo 7 Pro Max Chery Tiggo 4 Geely Geely Monjaro Belgee Belgee X50 Changan Changan Uni-S Jetour Omoda Solaris Jaecoo
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