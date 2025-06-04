Авторынок РФ в мае: спад продолжается, в список бестселлеров вошёл Chery Tiggo 4

В свежем отчёте, который подготовило агентство «Автостат», указано, что на авторынке РФ за май 2025-го было продано 91 218 легковых машин. Этот результат на 28,3% меньше по сравнению с тем, который был зафиксирован в том же месяце в 2024-м, а также он на 10,7% меньше, чем в предыдущем месяце (в апреле 2025-го продажи новых «легковушек» в стране сумели перешагнуть планку в 100 тыс. единиц). Традиционно напомним, что Автостат использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, за счёт чего в статистике учитываются также те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.
«Рейтинг» брендов по итогам прошлого месяца возглавляет бессменная российская марка Lada, её продукция на местном авторынке занимает 28% (для сравнения, в мае 2024-го – 31,5%). На этот раз от неё в ТОП-10 бестселлеров вошли не все модели: Largus до первой десятки не дотянул. Однако возглавляет список по-прежнему Granta (доля на рынке – 13,2%), «серебро» у Vesta (7,2%), замыкает первую пятёрку классический внедорожник Niva Legend (2,7%), за месяц поднявшийся на строчку вверх, а вездеход Niva Travel (2,5%) спустился с середины рейтинга на десятое место.
|Место
|Марка
|Продажи в мае 2025 года, шт.
|Продажи в мае 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|25 552
|40 065
|- 36,2
|2
|Haval
|10 623
|14 015
|- 24,2
|3
|Chery
|9780
|13 020
|- 24,9
|4
|Geely
|6299
|10 271
|- 38,7
|5
|Changan
|5639
|9978
|- 43,5
|6
|Belgee
|3612
|3598
|+ 0,4
|7
|Jetour
|3356
|3100
|+ 8,3
|8
|Omoda
|2235
|4788
|- 53,3
|9
|Solaris
|1968
|1160
|+ 69,7
|10
|Jaecoo
|1567
|2292
|- 31,6
Среди марок по итогам мая второе место продолжает занимать китайский Haval с 11,7-процентной долей на российском рынке (годом ранее – 11,0%). В первую десятку востребованных моделей от этой марки вошёл только кроссовер Jolion (на него в прошлом месяце пришлось 5% авторынка РФ), расположившийся на своём привычном третьем месте. Отметим, присутствовавший в ТОП-10 в апреле паркетник Haval M6 на этот раз до «рейтинга» не добрался.
Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery, в мае её доля оказалась равна 10,7% (годом ранее – 10,2%). На этот раз бренд отправил в список продаваемых моделей не только «завсегдатая» Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,0%), который по-прежнему занимает четвёртую строчку, но и обновлённый кроссовер, который теперь в России продают под названием Tiggo 4 (без каких-либо приставок). Этот SUV расположился на девятом месте, а на его долю в прошлом месяце пришлось 2,6% авторынка.
Четвёртое место среди брендов по-прежнему у китайского Geely, его продукция в стране занимает 6,9% рынка (в мае 2024-го – 8,1%). В первую десятку моделей вошёл кроссовер Monjaro (доля – 2,62%), который за прошедший месяц спустился с седьмой строчки на восьмую.
Стоит отметить, что освободившуюся позицию занял кроссовер белорусской марки – Belgee X50 (доля тоже составила 2,64%), который в апреле был как раз на восьмой строке. Кстати, сама марка, выпускающая бейдж-инжиниринговые модели Джили, тоже числится в «рейтинге» брендов: Belgee с 4-процентной долей рынка (годом ранее – 2,8%) занимает в нём шестое место.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2025 года, шт.
|Продажи в мае 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 033
|18 545
|- 35,1
|2
|Lada Vesta
|6559
|13 626
|- 51,9
|3
|Haval Jolion
|4586
|6354
|- 27,8
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|2757
|5084
|- 45,8
|5
|Lada Niva Legend
|2600
|3676
|- 29,3
|6
|Changan Uni-S
|2542
|3525
|- 27,9
|7
|Belgee X50
|2404
|3598
|- 33,2
|8
|Geely Monjaro
|2390
|2933
|- 18,5
|9
|Chery Tiggo 4
|2331
|-
|-
|10
|Lada Niva Travel
|2288
|4203
|- 45,6
Среди брендов первую пятёрку замыкает китайский Changan, машины которого в мае заняли 6,2% авторынка РФ (годом ранее – 7,9%). В ТОП-10 от него вошёл кроссовер Uni-S, который ранее был переименован, так что в статистике учтены и продажи модели под предыдущим названием – CS55 Plus. На долю этого паркетника, занимающего шестое место, в мае пришлось 2,8%.
Оставшиеся четыре строчки списка востребованных автомобильных брендов в мае заняли: Jetour (седьмое место, доля – 3,7%), Omoda (восьмое место, доля – 2,5%), Solaris (девятое место, доля – 2,2%) и Jaecoo (десятое место, доля – 1,7%).
По подсчётам агенства, за первые пять месяцев текущего года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было реализовано 440 259 единиц, что на 26% меньше, чем в январе-мае 2024-го.
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