Кроссовер Haval M6 получил российскую прописку

Сборку китайского SUV наладили на мощностях предприятия в Калуге, которым владеет ООО «Автомобильные технологии». На этом же заводе выпускается Citroёn C5 Aircross.

На домашнем рынке Haval M6 дебютировал в 2017 году, а под конец 2020-го он пережил рестайлинг. Продажи актуальной модели в России стартовали летом 2023 года, машины поставлялись из Китая. Отметим, сейчас этот паркектник зачастую оказывается в списке самых востребованных автомобилей в стране: по данным Автостата, он числится в первой десятке по итогам 2024 года. Теперь в GWM (этому концерну принадлежит бренд Haval) решили наладить производство M6 в РФ.

На фото: Haval M6 (версия для российского рынка)

Как сегодня официально рассказали в местном представительстве китайской марки, локальное производство Haval M6 пока что налажено методом крупноузловой сборки на мощностях предприятия в Калуге, которое принадлежит ООО «Автомобильные технологии» (здесь же из «поднебесных» комплектующих собирается Citroёn C5 Aircross для российского рынка). Известно, что первый серийный M6 с российской пропиской сошёл с конвейера в начале этой недели, 17 февраля.

В компании пояснили, что автомобили калужской сборки проходят комплексную проверку качества на всех этапах производства по стандартам Haval. В местном офисе подчеркнули, что на все кроссоверы M6 распространяется официальная гарантия и дополнительные меры поддержки в области сервисного облуживания ООО «Хавейл Мотор Рус» (осуществляется в дилерской сети Haval City).

Паркетник, предназначенный для российского рынка, адаптирован к местным климатическим условиям. В частности, производитель обрабатывает антикоррозийным покрытием основные элементы кузова и колёсные арки, а для передних кресел и наружных зеркал предусмотрена функция обогрева. Помимо этого, «местный» Haval M6 получил бачок омывателя объёмом, увеличенным до 4,5 литра. Модель выпускается в трёх цветах кузова – белом, сером и чёрном.

На фото: салон Haval M6 (версии для российского рынка)

Под капотом Haval M6 располагается 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка, её мощность равна 143 л.с., а максимальный крутящий момент – 202 Нм. В пару к этому мотору предлагается либо шестискоростная механика, либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Объём багажника у модели составляет 808 литров, а при сложенном втором ряде сидений – 1700 литров.

В списке оснащения кроссовера числятся: 17-дюймовые колёсные диски, климат-контроль, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, акустика с четырьмя динамиками, USB-порты для пассажиров обоих рядов сидений, камера заднего вида со статической разметкой, круиз-контроль, а также комплект различных водительских помощников.

Какой окажется цена Haval M6 с российской пропиской, станет известно позже. Пока что на официальном российском сайте бренда есть только прайс-лист для машин 2024 года выпуска. Так, рекомендованная розничная цена варианта с механикой равна 2 179 000 рублей, а за версию с роботизированной коробкой просят от 2 299 000 рублей (стоимость указана без учёта действующих акций).