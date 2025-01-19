К сокровищам уездных музеев на Haval M6: Старица

Haval M6 был представлен в России летом прошлого года как «доступный и практичный кроссовер, идеально подходящий для повседневных поездок». Несмотря на то, что автомобиль оснащен по принципу «ничего лишнего», а может быть, именно благодаря этому обстоятельству кроссовер уверенно нашел свою аудиторию: в 2024 году он вошел в топ-10 самых популярных моделей в России с показателем в 38 тысяч проданных машин. Вот мы и решили проверить, насколько практичен M6, отправившись на нем в короткое путешествие.

В России насчитывается порядка восьми сотен малых городов, и почти в каждом из них есть краеведческий музей. В ходе путешествий по нашей стране у меня сложилась традиция: по мере возможности обязательно зайти в местный краеведческий музей, ведь порой там встречаются просто удивительные сокровища. Слово «музей» начинается с буквы «М», автомобиль называется M6 – получается, что целью путешествия должно стать посещение шести музеев. Ну а маршрут я наметил в Верхневолжье, в самую что ни есть глубинку Тверской земли. Целями путешествия стали города Старица и Ржев.

Серая мышка

Перед стартом – немного о самом автомобиле. С точки зрения дизайна M6 ничем поразить не может, оставаясь в линейке кроссоверов марки этакой «серой мышкой». Правда, мышкой довольно крупной: габариты автомобиля составляют 4664×1830×1729 мм при колесной базе в 2680 мм и дорожном просвете в 170 мм. На самом деле внешне M6 очень похож на бестселлер марки, Haval Jolion, но он несколько длиннее (но уже и чуть выше), при этом имеет меньший на 20 мм дорожный просвет. Под капотом – такой же, как у переднеприводных версий Jolion, четырехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с., который может агрегатироваться либо с механикой, либо с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа. Подвеска – не самая бюджетная: впереди – стойки МакФерсон, сзади – независимая подвеска на сдвоенных поперечных рычагах. Но вот по внутреннему оснащению M6 даже и не пытается соперничать с Jolion.

Начнем с того, что рулевая колонка регулируется только по углу наклона. Комплектаций существует лишь две, одна с механической коробкой, другая с роботом – ничем прочим они не отличаются. Средняя часть передней панели отделана мягким пластиком, но верхняя и нижняя – беспощадный жесткий софт-лук. Обивка сидений – только тканевая, другой не предусмотрено. Автоматический стеклоподъемник – только в водительской двери.

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При посадке у меня сразу возникли нарекания к эргономике водительского сиденья: ход продольного перемещения оказался недостаточным, и даже при сдвинутом до упора назад кресле для того, чтобы получить нормальное положение рук на руле, мне пришлось наклонить спинку назад больше желаемого. А что делать: руль по вылету не регулируется. И регулировки поясничного подпора нет – ох, чувствую, на достаточно длинных перегонах поясница будет выражать неудовольствие.

Зато приборная панель – абсолютно классическая, с аналоговыми приборами в двух индивидуальных колодцах, да еще и под общим козырьком. Между спидометром и тахометром – маленький монохромный дисплей бортового компьютера. Хватает и физических органов управления – обращаться на ходу к 10-дюймовому сенсорному экрану головного медиаустройства точно не придется, тем более что и содержание главного экрана, и меню настроек на редкость аскетичны и не идут ни в какое сравнение с «замороченными» меню многих китайских моделей. Впрочем, у такой аскезы есть и минус: в прошивке головного устройства нет ни одного приложения, обеспечивающего интеграцию со смартфоном, так что вешаем кронштейн и используем смартфон и как навигационный прибор, и как источник музыки.

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Причины коллизии с водительским сиденьем понятны: в приоритете у конструкторов было пространство для ног на втором ряду, причем не за счет багажника. А вот с этими параметрами действительно все неплохо. Места на заднем диване хватает, хотя никаких особых жизненных благ его обитатели не получили: в их распоряжении единственный USB-слот и возможность управлять направлением воздушных потоков. Зато багажник – мечта дачника! Забросил в него кофр с аппаратурой, сумку с пожитками и компрессор (на всякий случай) и понял, что мог бы взять с собой еще пяток таких наборов. А уж если спинки заднего сиденья сложить… Но мне этого не нужно: вещей не так уж много. Словом, все готово: багаж в багажнике, бензин в бензобаке. Курс – на Старицу!

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Дорога на Валдай

Маршрут, проложенный Яндекс Навигатором, ведет меня сначала по МКАДу, потом – по Новорижской трассе до Курьяново. Там сворачиваем на Лотошино, затем по трассе 48К-1121 до поворота на 28К-1619 – и вот она, Старица. Всего 250 километров, ерунда. Вот только за сутки до этого на регион обрушились снегопады, которые стали менее интенсивными, но и не думали прекращаться. МКАД от Каширского шоссе до Новорижской развязки – одна сплошная пробка, поток ползет со скоростью виноградной улитки, а циферки среднего расхода на экранчике бортового компьютера знай щелкают: 9,2… 9,4… 9,6… 9,8. Четыре десятка километров преодолеваю за два с небольшим часа.

Наконец, прохожу развязку, а после Красногорска количество машин на дороге резко уменьшается. Можно было бы разогнаться, но трассу еще не расчистили! То есть, машины раскатали пару «рельсов» до асфальта, но эти «рельсы» разделяют снежные бугры. В результате практически никто из водителей не рискует ехать быстрее 80-90 км/ч, и это при разрешенной скорости в 110. Занимаю левый ряд, включаю круиз-контроль – и на дисплее начинается обратный отсчет среднего расхода: 9,5… 9,0… 8,5… 8,0… 7,5.

Пропуская пару более быстрых машин, попутно отмечаю, что для пересечения по диагонали разделяющего полосы снежного бугра мне не понадобилось никаких особых усилий: системы стабилизации работают на редкость корректно. Только один раз, когда я слишком резко крутанул рулем, я почувствовал некий рывок в сторону, но затем система сработала и вернула кроссовер «на путь истинный».

На «четырехзначных» местных дорожках – свои проблемы. Не везде снег раскатали до асфальта, кое-какие участки просто представляют собой снежный накат. Обочины все засыпаны, и их непременно цепляешь, при обгонах – левыми колесами, а при разъезде со встречными машинами – правыми. И вновь не могу не отметить качественную работу систем стабилизации – предполагал, что отсутствие полного привода в таких условиях доставит больше проблем.



Тем временем снегопад, пусть легкий, и не думает прекращаться. Бело-серые поля сливаются с бело-серым небом, на этом фоне резко выделяются графичные пятна рощиц и перелесков, а за ними из бело-серебристой мути то и дело выступают, как на опущенном в ванночку с проявителем черно-белом отпечатке, размытые силуэты церквей и колоколен. Что же, такие дорожные пейзажи отлично настраивают на встречу с историей.

Переходящий приз

Город Старица – действительно древний. Он основан в 1297 году князем Михаилом Ярославичем Тверским: «В лѣто 6805 (1297) срубленъ бысть городъ, на Волзѣ, ко Зүбцеву, на Старицѣ». После этого в течение пары сотен лет город был переходящим призом в борьбе московских и тверских князей за верховенство в русских землях. В 1375 году Старицу разорили войска Дмитрия нашего Донского – он не только с Ордой воевал, но и с тверским князем Михаилом Александровичем. Затем город несколько раз отходил под руку то Москве, то Твери, а в 1505 году после смерти «собирателя земель русских», великого князя Ивана III Васильевича, был отдан в личный удел младшему его сыну, князю Андрею Ивановичу, который получил титул князя Старицкого.

Княжение Андрея Старицкого продолжалось до 1531 года и было весьма продуктивным: Старица отстраивалась, главная сегодняшняя достопримечательность города, Успенский монастырь, был перенесен из старого городища на правый берег, и заложен целый ряд храмов. Но князь поссорился с матерью Ивана Грозного, Еленой Глинской, и бежал от ее гнева в Новгород. Затем его все-таки выманили в Москву под обещание полной безопасности, но в результате сам он моментально оказался в темнице, а его сторонники – на плахе. Тем не менее на княжение в Старице был посажен его сын, Владимир Андреевич, который неплохо поладил с вступившим на царство Иваном Грозным. Владимир Старицкий принимал деятельное участие в покорении Казани и продолжал дело отца.

Иван Грозный называл Старицу «Любим-городком» и подолгу проживал там, в том числе – во время войны со Стефаном Баторием. И все же Старица стала последним уездным княжеством в составе Московской Руси: в 1566 году Грозный забрал город в опричнину, а сам князь Старицкий был казнен в 1579-м за отказ признать царевича Димитрия наследником. В общем, история средневековой Руси – совсем не розовый сад.



Впоследствии Старица существовала и развивалась как обычный купеческий уездный город: играла роль важного транспортного узла на водном пути в Санкт-Петербург, в окрестных каменоломнях добывали белый камень для строительства палат и соборов. На Старицкой земле творили Пушкин, Лажечников, Островский, композитор Глинка и зодчий Матвей Чернятин. Здесь писал свои изумительные пейзажи Исаак Левитан. Неподалеку от города в имении Ивановское родился герой Крымской войны, адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, а в самом городе – отец «гения спецэффектов и комбинированных съемок» и основоположника советской кинофантастики Павла Клушанцева, Владимир Клушанцев.

Увы, стоит признать, что самая древняя часть города, так называемое «старое городище», расположенное на левом берегу, практически не сохранилось. От кремля остались только земляные валы, высота которых над уровнем Волги доходит до 80 метров. Сохранившиеся неподалеку памятники располагались уже за территорией кремля, в левобережном посаде. На сегодня здесь сохранились несколько соборов. Главное место, безусловно, занимает Борисоглебский собор, построенный по проекту великих архитекторов Карла Росси и и Луиджи Руска.

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Если вы где-то прочтете, что Борисоглебский собор заложил Андрей Старицкий – не верьте. Он заложил одноименный собор шатрового типа, который был разобран по приказу патриарха Никона. На фундаменте старого храма Росси и построил пятиглавый собор в стиле классицизма, а вот колокольню проектировал и строил Матвей Чернятин. При советской власти практически все соборы старицкого городища пришли в запустение, но сейчас в них идут реставрационные работы. Идут потихоньку – практически восстановлен Борисоглебский собор, ждет очереди его колокольня, облагорожена прилегающая к нему смотровая площадка, с которой открывается вид на главную достопримечательность Старицы, комплекс Свято-Успенского монастыря. В состоянии вялой реставрации пребывает заложенная в 1668 году церковь Рождества Пресвятой Богородицы, она же – церковь Параскевы Пятницы, и до состояния «ну, теперь нормально» еще очень далеко. Ждет реставрации и расположенная рядом часовня Александра Невского.

Впрочем, есть на территории старицкого городища и вполне светские памятники старины, в первую очередь – белокаменные кузни. В конце XVII века старицкие кузнецы обнаружили, что если построить кузницу из белого камня, добытого в окружающих город каменоломнях, то горны в них раскаляются быстрее, окалина практически не образуется, а поковки получаются более крепкими и качественными. В результате архитектор Матвей Чернятин построил комплекс из сорока кузниц, примыкающих к земляным валам городища. Сейчас их осталось только семь. До войны кузницы еще использовались по назначению, затем – в качестве гаражей, авторемонтных мастерских и просто сараев, а сейчас строения стоят просто заброшенные. А ведь можно было бы оживить хотя бы одну из кузниц, организовать музей кузнечного дела, проводить мастер-классы для туристов… Совершенно непонятно, почему до этого никто не додумался.

Сокровища правого берега

Князь Андрей Старицкий переносил Успенский монастырь с левого берега на правый не для того, чтобы от старого городища открывался потрясающий вид. В те времена любой монастырь – это серьезное оборонительное сооружение, и монастырь был нужен для защиты правобережных фасадов. Впрочем, оборонительная функция монастырей все же вторична, первична функция духовных центров, и с этой задачей Успенский монастырь справлялся тогда, справляется и теперь. Не случайно именно из монахов Успенского монастыря вышел первый Патриарх Московский и всея Руси Иов. Памятник ему установлен на территории монастыря. Попробуйте расшифровать, о чем думает этот старец – то ли о тщетности мирской суеты, то ли о том, как получше украсить иконами его любимое детище, белокаменный Успенский собор. А может, видит свое печальное будущее, когда он в Смутное время вступит в политическую борьбу с самозванцами, будет отстранен от поста и отправлен в ссылку в родную Старицу, где ослепнет и умрет…

Успенский монастырь – это не только комплекс храмовых сооружений, каждое из которых является памятником архитектуры. Еще на территории монастыря расположен некрополь со старинными могилами. Время их не пощадило, и сейчас трудно разобрать, что написано на надгробных плитах и крестах, но вот эпитафию, написанную самому себе иеромонахом Мартирием (похоронен в 1871 году), разобрать все-таки можно: «Никто со мной в грехах не ровен, безмерно, Боже, я виновен». Сейчас местный краевед Александр Шитков готовит книгу о тайнах Успенского некрополя.

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Впрочем, в Старице, как и в любом другом старинном русском городке, хватает храмов и вне монастырских стен. Вот выезжаешь ты на главную улицу города, которая сейчас носит имя адмирала Корнилова, и понимаешь, что зодчие былых времен отлично понимали, что такое перспектива и архитектурная доминанта, настолько органично смотрится возвышающаяся в конце улицы Ильинская церковь с изящной колокольней. Кстати, об улице: главная улица Старицы меняла свое название пять раз. Сначала она называлась Ильинской (в честь не сохранившейся до наших дней деревянной Ильинской церкви), затем ее переименовали в Тверскую (поскольку именно по ней старицкие купцы возили товары в Тверь), потом улица носила название Большой, в советские годы была переименована в честь большевика Володарского, ну а в 2023 году она стала улицей адмирала Корнилова.

Что же касается светской архитектуры, то в Старице оказалось не так уж много примечательных купеческих особняков. Ну, один-то отметить можно – дом купца Филиппова с ажурным кованым балконом и аркой на улице Ленина. А вот построенные им когда-то белокаменные торговые ряды на берегу Волги сейчас лежат в руинах. Еще одно строение, которое привлекло мое внимание – деревянный дом с мезонином на улице маршала Захарова. Когда-то здесь жил столяр-краснодеревщик Шабунин. В домашней мастерской он ладил столы, комоды и табуретки для старицких мещан, гнул коромысла и мастерил лыжи. Но вот захотелось его душе красоты – и он украсил фасад дома с пилястрами и наличниками затейливой резьбой с мужскими и женскими масками.

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Тайны каменных крестов и искусство таксидермии

Ну и, конечно же, краеведческий музей. Я уже писал, что практически в каждом районном краеведческом музее есть какая-то изюминка. Есть она и в старицком. Во-первых, это музей с историей – его еще в 1919 году организовал Евгений Александрович Клодт, представитель известной художественной династии Клодтов. Евгений Александрович как искусствовед, музеевед и этнограф не снискал такой славы, как автор скульптурных коней на Аничковом мосту Петр Якоб Клодт, но задел краеведческому музею он сделал просто отменный. На сегодняшний день экспозиции музея представляют собой полный и насыщенный рассказ о том, как жили, что делали, во что одевались обитатели этих мест в X, XIII, XVIII-XIX веках. И это рассказ весьма системный: на манекенах – одежда как представителей дворянства, мещанства и купечества дореволюционных времен, так и типичная одежда граждан СССР 30-х, 40-х, 60-х годов прошлого века. Отдельный стенд посвящен волжскому судоходству, Великой Отечественной войне и любительской фотографии как массовому послевоенному увлечению.

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Есть и такой интереснейший экспонат, как белокаменный крест. Подобные артефакты хранятся во многих музеях тверской земли, но работа по их изучению и систематизации продолжается. Дело в том, что такие кресты, датируемые X-XIII веком, могли быть и могильными, и поставленными на перекрестках дорог в качестве поклонных, и иметь вполне земные практические функции: стоять на границах владений, служить топографическими ориентирами, а выбитые на них знаки и надписи могли обозначать знаки собственности или указывать на какие-либо памятные события. Один из таких крестов, так называемый Стерженский, поставлен в 1133 году в честь окончания работ по расчистке русла реки: «В лето 6641 мсця июля 14 днь почяхъ рыти реку сю язъ иванко павловиць и крстъ сь поставхъ». Но на старицком кресте никаких явственных надписей нет.

Но, пожалуй, главным бриллиантом старицкого краеведческого музея является экспозиция, посвященная природе края. На меня как на биолога по образованию произвел огромное впечатление высочайший уровень работы таксидермистов, которые изготавливали чучела зверей и птиц для стендов музея. Могу с уверенностью утверждать, что по уровню мастерства изготовления они выше, чем многие экспонаты таких московских музеев, как Зоомузей МГУ и Дарвиновский музей.

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Конечно, в Старице есть и другие музеи, помимо краеведческого: как и во многих других городках, которые начали активно зарабатывать на туризме, здесь стали появляться частные музеи необычной направленности. Например, в Старице есть музеи пекарского дела, русской печи, фарфора и керамики… Увы, планируя поездку, я не учел, что такие музеи работают по выходным и закрыты по понедельникам и вторникам, ну а оставаться в городе еще на день у меня не получалось. Так что оставим их на следующий визит, а сейчас меня ждал Ржев.