Авторынок РФ в 2024 году: зафиксирован прирост несмотря на замедление темпов в конце года

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за 2024 год на российском рынке в общей сложности было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 48,4% превышает результат 2023-го, несмотря на явный спад темпов прироста в течение последних нескольких месяцев. Стоит отметить, что он оказался даже больше, чем в «докризисном» 2021-м (тогда было продано около 1,516 млн новых «легковушек»), однако, судя по ранее опубликованным прогнозам, в наступившем 2025-м продажи машин в РФ снова пойдут вниз. Этому поспособствуют увеличение утильсбора, курс валют, растущие цены, а также проблемы с кредитами из-за высокой процентной ставки.
Традиционно напомним о том, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает как автомобили, которые были официально проданы дилерами, так и ТС, ввезённые в РФ по легализованной в мае 2022 года схеме параллельного импорта.
|Место
|Марка
|Продажи в 2024 году, шт.
|Продажи в 2023 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|436 155
|324 437
|+ 34,4
|2
|Haval
|190 624
|111 720
|+ 70,6
|3
|Chery
|157 040
|118 946
|+ 32,0
|4
|Geely
|149 118
|93 553
|+ 59,4
|5
|Changan
|106 105
|47 768
|+ 122,1
|6
|Omoda
|49 533
|41 983
|+ 18,0
|7
|Exeed
|40 878
|42 155
|- 3,0
|8
|Jetour
|35 095
|8904
|+ 294,1
|9
|Belgee
|34 637
|1168
|+ 2865,5
|10
|Tank
|28 488
|13 024
|+ 118,7
Список наиболее продаваемых автомобилей в России по итогам 2024 года по-прежнему возглавляет российская Lada. На её долю за указанный период пришлось 27,8% (для сравнения, годом ранее показатель составлял 30,6%). Лидером ТОП-10 самых востребованных моделей по-прежнему является Granta (доля – 12,8%), кроме того, на вторую строчку с четвёртой поднялась Vesta (доля – 7,8%). На шестом и восьмом местах располагаются Niva Travel (доля – 3,2%) и Niva Legend (доля – 3,0%), которые по итогам 2023-го занимали третье и шестое места соответственно. Напомним, в 2024-м в модельный ряд вернулся Largus, но до первой десятки по итогам года он пока не добрался.
|Место
|Модель
|Продажи в 2024 году, шт.
|Продажи в 2023 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|201 491
|195 935
|+ 2,8
|2
|Lada Vesta
|123 170
|41 070
|+ 199,9
|3
|Haval Jolion
|83 828
|55 550
|+ 50,9
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|64 811
|41 057
|+ 57,9
|5
|Chery Tiggo 4 Pro
|52 700
|32 936
|+ 60,0
|6
|Lada Niva Travel
|50 188
|46 896
|+ 7,0
|7
|Geely Monjaro
|47 893
|20 427
|+ 134,5
|8
|Lada Niva Legend
|46 817
|39 010
|+ 20,0
|9
|Omoda C5
|38 374
|35 841
|+ 7,1
|10
|Haval M6
|38 043
|9433
|+ 303,3
Если в 2023-м самым популярным иностранным брендом была Chery, то по итогам 2024-го эту строчку занял Haval, ранее замыкавший первую тройку. Его доля на авторынке РФ составила 12,1% (годом ранее – 10,6%). В первую десятку моделей вошли два кроссовера этой марки – третье место занимает кроссовер Jolion (доля – 5,3%), а десятое – M6 (доля на рынке РФ – 2,4%).
Бронза на этот раз досталась упомянутой Chery, на автомобили которой по итогам прошедшего года пришлось 10% (в 2023-м – 11,2%). От этой марки в ТОП-10 тоже вошли два кроссовера, занимающие соседние четвёртую и пятую строки. Речь идёт о Tiggo 7 Pro Max (доля – 4,1%) и Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%). Стоит напомнить, что сейчас на рынке уже представлен новый паркетник Chery Tiggo 4.
На четвёртом месте в годовом рейтинге наиболее востребованных брендов располагается Geely с долей рынка 9,5% (в предыдущем году – 8,8%). По итогам 2024-го в первую десятку популярных автомобилей от марки вошёл только кроссовер Monjaro (доля – 3,1%), который за год переместился с десятого места на седьмое. При этом список покинул паркетник Coolray.
|Место
|Марка
|Продажи в декабре 2024 года, шт.
|Продажи в декабре 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|36 918
|31 678
|+ 16,5
|2
|Haval
|14 986
|15 339
|- 2,3
|3
|Chery
|12 504
|13 349
|- 6,3
|4
|Geely
|9038
|13 618
|- 33,6
|5
|Changan
|5803
|7783
|- 25,4
|6
|Jaecoo
|3320
|1291
|+ 157,2
|7
|Москвич
|3148
|2414
|+ 30,4
|8
|Omoda
|2899
|3519
|- 17,6
|9
|Jetour
|2844
|1658
|+ 71,5
|10
|GAC
|2283
|746
|+ 206,0
Замыкает первую пятерку среди марок Changan, его доля на российском рынке по итогам прошлого года составила 6,8% (в 2023-м – 4,5%). На шестом месте находится Omoda (доля – 3,2%), её кроссовер С5 (доля – 2,4%) по-прежнему удерживается в ТОП-10 и занимает девятую строку. На седьмом месте в годовом списке брендов находится Exeed (доля – 2,6%), на восьмом – Jetour (доля – 2,2%), на девятом – Belgee (доля – 2,2%), а замыкает первую десятку Tank (доля в РФ – 1,8%).
|Место
|Модель
|Продажи в декабре 2024 года, шт.
|Продажи в декабре 2023 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 368
|15 491
|- 0,8
|2
|Lada Vesta
|9168
|7007
|+ 30,8
|3
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|5220
|5034
|+ 3,7
|4
|Haval Jolion
|4692
|7441
|- 36,9
|5
|Chery Tiggo 4 Pro
|4676
|4166
|+ 12,2
|6
|Lada Niva Travel
|4370
|4617
|- 5,3
|7
|Lada Largus VP
|4231
|130
|+ 3154,6
|8
|Lada Niva Legend
|3589
|4435
|- 19,1
|9
|Haval M6
|3342
|2614
|+ 27,9
|10
|Geely Monjaro
|3103
|5070
|- 38,8
Согласно отчёту Автостата, по итогам декабря 2024 года на российском рынке был продан 123 431 новый легковой автомобиль. Этот результат всего на 3,3% больше по сравнению с декабрём 2023 года. А в сравнении с ноябрём 2024-го показатель оказался больше лишь на 1,3%. Новинкой в списке самых популярных марок по итогам декабря стал китайский GAC (занимает 10 место). При этом рейтинг покинул белорусский бренд Belgee, который в ноябре занимал шестую строчку.
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