Авторынок РФ в 2024 году: зафиксирован прирост несмотря на замедление темпов в конце года

Любопытно, что за прошедший год первая десятка самых востребованных моделей осталась практически без изменений. Разве что список покинул Geely Coolray, а освободившуюся строчку занял Haval M6.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за 2024 год на российском рынке в общей сложности было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 48,4% превышает результат 2023-го, несмотря на явный спад темпов прироста в течение последних нескольких месяцев. Стоит отметить, что он оказался даже больше, чем в «докризисном» 2021-м (тогда было продано около 1,516 млн новых «легковушек»), однако, судя по ранее опубликованным прогнозам, в наступившем 2025-м продажи машин в РФ снова пойдут вниз. Этому поспособствуют увеличение утильсбора, курс валют, растущие цены, а также проблемы с кредитами из-за высокой процентной ставки.

На фото: Lada Vesta

Традиционно напомним о том, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает как автомобили, которые были официально проданы дилерами, так и ТС, ввезённые в РФ по легализованной в мае 2022 года схеме параллельного импорта.

Место Марка Продажи в 2024 году, шт. Продажи в 2023 году, шт. Разница, % 1 Lada 436 155 324 437 + 34,4 2 Haval 190 624 111 720 + 70,6 3 Chery 157 040 118 946 + 32,0 4 Geely 149 118 93 553 + 59,4 5 Changan 106 105 47 768 + 122,1 6 Omoda 49 533 41 983 + 18,0 7 Exeed 40 878 42 155 - 3,0 8 Jetour 35 095 8904 + 294,1 9 Belgee 34 637 1168 + 2865,5 10 Tank 28 488 13 024 + 118,7

Список наиболее продаваемых автомобилей в России по итогам 2024 года по-прежнему возглавляет российская Lada. На её долю за указанный период пришлось 27,8% (для сравнения, годом ранее показатель составлял 30,6%). Лидером ТОП-10 самых востребованных моделей по-прежнему является Granta (доля – 12,8%), кроме того, на вторую строчку с четвёртой поднялась Vesta (доля – 7,8%). На шестом и восьмом местах располагаются Niva Travel (доля – 3,2%) и Niva Legend (доля – 3,0%), которые по итогам 2023-го занимали третье и шестое места соответственно. Напомним, в 2024-м в модельный ряд вернулся Largus, но до первой десятки по итогам года он пока не добрался.

Место Модель Продажи в 2024 году, шт. Продажи в 2023 году, шт. Разница, % 1 Lada Granta 201 491 195 935 + 2,8 2 Lada Vesta 123 170 41 070 + 199,9 3 Haval Jolion 83 828 55 550 + 50,9 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 64 811 41 057 + 57,9 5 Chery Tiggo 4 Pro 52 700 32 936 + 60,0 6 Lada Niva Travel 50 188 46 896 + 7,0 7 Geely Monjaro 47 893 20 427 + 134,5 8 Lada Niva Legend 46 817 39 010 + 20,0 9 Omoda C5 38 374 35 841 + 7,1 10 Haval M6 38 043 9433 + 303,3

Если в 2023-м самым популярным иностранным брендом была Chery, то по итогам 2024-го эту строчку занял Haval, ранее замыкавший первую тройку. Его доля на авторынке РФ составила 12,1% (годом ранее – 10,6%). В первую десятку моделей вошли два кроссовера этой марки – третье место занимает кроссовер Jolion (доля – 5,3%), а десятое – M6 (доля на рынке РФ – 2,4%).

Бронза на этот раз досталась упомянутой Chery, на автомобили которой по итогам прошедшего года пришлось 10% (в 2023-м – 11,2%). От этой марки в ТОП-10 тоже вошли два кроссовера, занимающие соседние четвёртую и пятую строки. Речь идёт о Tiggo 7 Pro Max (доля – 4,1%) и Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%). Стоит напомнить, что сейчас на рынке уже представлен новый паркетник Chery Tiggo 4.

На фото: Geely Monjaro

На четвёртом месте в годовом рейтинге наиболее востребованных брендов располагается Geely с долей рынка 9,5% (в предыдущем году – 8,8%). По итогам 2024-го в первую десятку популярных автомобилей от марки вошёл только кроссовер Monjaro (доля – 3,1%), который за год переместился с десятого места на седьмое. При этом список покинул паркетник Coolray.

Место Марка Продажи в декабре 2024 года, шт. Продажи в декабре 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada 36 918 31 678 + 16,5 2 Haval 14 986 15 339 - 2,3 3 Chery 12 504 13 349 - 6,3 4 Geely 9038 13 618 - 33,6 5 Changan 5803 7783 - 25,4 6 Jaecoo 3320 1291 + 157,2 7 Москвич 3148 2414 + 30,4 8 Omoda 2899 3519 - 17,6 9 Jetour 2844 1658 + 71,5 10 GAC 2283 746 + 206,0

Замыкает первую пятерку среди марок Changan, его доля на российском рынке по итогам прошлого года составила 6,8% (в 2023-м – 4,5%). На шестом месте находится Omoda (доля – 3,2%), её кроссовер С5 (доля – 2,4%) по-прежнему удерживается в ТОП-10 и занимает девятую строку. На седьмом месте в годовом списке брендов находится Exeed (доля – 2,6%), на восьмом – Jetour (доля – 2,2%), на девятом – Belgee (доля – 2,2%), а замыкает первую десятку Tank (доля в РФ – 1,8%).

Место Модель Продажи в декабре 2024 года, шт. Продажи в декабре 2023 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 368 15 491 - 0,8 2 Lada Vesta 9168 7007 + 30,8 3 Chery Tiggo 7 Pro Max 5220 5034 + 3,7 4 Haval Jolion 4692 7441 - 36,9 5 Chery Tiggo 4 Pro 4676 4166 + 12,2 6 Lada Niva Travel 4370 4617 - 5,3 7 Lada Largus VP 4231 130 + 3154,6 8 Lada Niva Legend 3589 4435 - 19,1 9 Haval M6 3342 2614 + 27,9 10 Geely Monjaro 3103 5070 - 38,8

Согласно отчёту Автостата, по итогам декабря 2024 года на российском рынке был продан 123 431 новый легковой автомобиль. Этот результат всего на 3,3% больше по сравнению с декабрём 2023 года. А в сравнении с ноябрём 2024-го показатель оказался больше лишь на 1,3%. Новинкой в списке самых популярных марок по итогам декабря стал китайский GAC (занимает 10 место). При этом рейтинг покинул белорусский бренд Belgee, который в ноябре занимал шестую строчку.