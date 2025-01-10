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  • Авторынок РФ в 2024 году: зафиксирован прирост несмотря на замедление темпов в конце года

Авторынок РФ в 2024 году: зафиксирован прирост несмотря на замедление темпов в конце года

10.01.2025 95 0 0

Любопытно, что за прошедший год первая десятка самых востребованных моделей осталась практически без изменений. Разве что список покинул Geely Coolray, а освободившуюся строчку занял Haval M6.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», за 2024 год на российском рынке в общей сложности было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 48,4% превышает результат 2023-го, несмотря на явный спад темпов прироста в течение последних нескольких месяцев. Стоит отметить, что он оказался даже больше, чем в «докризисном» 2021-м (тогда было продано около 1,516 млн новых «легковушек»), однако, судя по ранее опубликованным прогнозам, в наступившем 2025-м продажи машин в РФ снова пойдут вниз. Этому поспособствуют увеличение утильсбора, курс валют, растущие цены, а также проблемы с кредитами из-за высокой процентной ставки.

На фото: Lada Vesta

Традиционно напомним о том, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает как автомобили, которые были официально проданы дилерами, так и ТС, ввезённые в РФ по легализованной в мае 2022 года схеме параллельного импорта.

МестоМаркаПродажи в 2024 году, шт.Продажи в 2023 году, шт.Разница, %
1Lada436 155324 437+ 34,4
2Haval190 624111 720+ 70,6
3Chery157 040118 946+ 32,0
4Geely149 11893 553+ 59,4
5Changan106 10547 768+ 122,1
6Omoda49 53341 983+ 18,0
7Exeed40 87842 155- 3,0
8Jetour35 0958904+ 294,1
9Belgee34 6371168+ 2865,5
10Tank28 48813 024+ 118,7

Список наиболее продаваемых автомобилей в России по итогам 2024 года по-прежнему возглавляет российская Lada. На её долю за указанный период пришлось 27,8% (для сравнения, годом ранее показатель составлял 30,6%). Лидером ТОП-10 самых востребованных моделей по-прежнему является Granta (доля – 12,8%), кроме того, на вторую строчку с четвёртой поднялась Vesta (доля – 7,8%). На шестом и восьмом местах располагаются Niva Travel (доля – 3,2%) и Niva Legend (доля – 3,0%), которые по итогам 2023-го занимали третье и шестое места соответственно. Напомним, в 2024-м в модельный ряд вернулся Largus, но до первой десятки по итогам года он пока не добрался.

МестоМодельПродажи в 2024 году, шт. Продажи в 2023 году, шт.Разница, %
1Lada Granta201 491195 935+ 2,8
2Lada Vesta123 17041 070+ 199,9
3Haval Jolion83 82855 550+ 50,9
4Chery Tiggo 7 Pro Max64 81141 057+ 57,9
5Chery Tiggo 4 Pro52 70032 936+ 60,0
6Lada Niva Travel50 18846 896+ 7,0
7Geely Monjaro47 89320 427+ 134,5
8Lada Niva Legend46 81739 010+ 20,0
9Omoda C538 37435 841+ 7,1
10Haval M638 0439433+ 303,3

Если в 2023-м самым популярным иностранным брендом была Chery, то по итогам 2024-го эту строчку занял Haval, ранее замыкавший первую тройку. Его доля на авторынке РФ составила 12,1% (годом ранее – 10,6%). В первую десятку моделей вошли два кроссовера этой марки – третье место занимает кроссовер Jolion (доля – 5,3%), а десятое – M6 (доля на рынке РФ – 2,4%).

Бронза на этот раз досталась упомянутой Chery, на автомобили которой по итогам прошедшего года пришлось 10% (в 2023-м – 11,2%). От этой марки в ТОП-10 тоже вошли два кроссовера, занимающие соседние четвёртую и пятую строки. Речь идёт о Tiggo 7 Pro Max (доля – 4,1%) и Tiggo 4 Pro (доля – 3,4%). Стоит напомнить, что сейчас на рынке уже представлен новый паркетник Chery Tiggo 4.

На фото: Geely Monjaro

На четвёртом месте в годовом рейтинге наиболее востребованных брендов располагается Geely с долей рынка 9,5% (в предыдущем году – 8,8%). По итогам 2024-го в первую десятку популярных автомобилей от марки вошёл только кроссовер Monjaro (доля – 3,1%), который за год переместился с десятого места на седьмое. При этом список покинул паркетник Coolray.

МестоМаркаПродажи в декабре 2024 года, шт.Продажи в декабре 2023 года, шт.Разница, %
1Lada36 91831 678+ 16,5
2Haval14 98615 339- 2,3
3Chery12 50413 349- 6,3
4Geely903813 618- 33,6
5Changan58037783- 25,4
6Jaecoo33201291+ 157,2
7Москвич31482414+ 30,4
8Omoda28993519- 17,6
9Jetour28441658+ 71,5
10GAC2283746+ 206,0

Замыкает первую пятерку среди марок Changan, его доля на российском рынке по итогам прошлого года составила 6,8% (в 2023-м – 4,5%). На шестом месте находится Omoda (доля – 3,2%), её кроссовер С5 (доля – 2,4%) по-прежнему удерживается в ТОП-10 и занимает девятую строку. На седьмом месте в годовом списке брендов находится Exeed (доля – 2,6%), на восьмом – Jetour (доля – 2,2%), на девятом – Belgee (доля – 2,2%), а замыкает первую десятку Tank (доля в РФ – 1,8%).

МестоМодельПродажи в декабре 2024 года, шт.Продажи в декабре 2023 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 36815 491- 0,8
2Lada Vesta91687007+ 30,8
3Chery Tiggo 7 Pro Max52205034+ 3,7
4Haval Jolion46927441- 36,9
5Chery Tiggo 4 Pro46764166+ 12,2
6Lada Niva Travel43704617- 5,3
7Lada Largus VP4231130+ 3154,6
8Lada Niva Legend35894435- 19,1
9Haval M633422614+ 27,9
10Geely Monjaro31035070- 38,8

Согласно отчёту Автостата, по итогам декабря 2024 года на российском рынке был продан 123 431 новый легковой автомобиль. Этот результат всего на 3,3% больше по сравнению с декабрём 2023 года. А в сравнении с ноябрём 2024-го показатель оказался больше лишь на 1,3%. Новинкой в списке самых популярных марок по итогам декабря стал китайский GAC (занимает 10 место). При этом рейтинг покинул белорусский бренд Belgee, который в ноябре занимал шестую строчку.

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