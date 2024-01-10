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  • Авторынок РФ в 2023 году: рост на 69% на фоне минуса в 2022, в ТОП-10 новички от Chery и Geely

Авторынок РФ в 2023 году: рост на 69% на фоне минуса в 2022, в ТОП-10 новички от Chery и Geely

10.01.2024 90 0 0

Сравнительно недавно попавший в список самых востребованных машин Geely Monjaro по итогам прошлого месяца попал на четвёртое место, оставив позади кроссовер Chery и российские внедорожники.

Согласно отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в общей сложности за 2023-й на российском рынке было продано 1 058 708 новых легковых автомобилей. Этот результат на 69% больше по сравнению с провальным показателем 2022 года (тогда продажи рухнули почти на 59% до 626 281 шт.). Для сравнения, в «докризисном» 2021-м результат составил около 1,516 млн новых «легковушек». Стоит напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает в том числе и те машины, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта (она была легализована в мае 2022-го).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

По итогам минувшего года место лидера среди брендов осталось за Lada, которая увеличила свою долю на российском рынке с 27,9 до 30,7%. Её бестселлер по-прежнему Lada Granta: у «народного» автомобиля «золото» в первой десятке самых востребованных автомобилей в стране (доля от всего авторынка – 18,5%). Следом идёт внедорожник Niva Travel с долей в 4,4%, в ТОП-10 он замыкает первую тройку.

МестоМаркаПродажи в 2023 году, шт.Продажи в 2022 году, штюРазница, %
1Lada324 446174 688+ 85,7
2Chery118 95039 256+ 203,0
3Haval111 72034 128+ 227,4
4Geely93 55326 693+ 250,5
5Changan47 7652550+ 1773,1
6Exeed42 15212 127+ 247,6
7Omoda41 9831239+ 3288,5
8Kia33 58065 691- 48,9
9Hyundai24 65854 017- 54,4
10Toyota23 31828 596- 18,5﻿

Вернувшаяся в 2023-м Lada Vesta по итогам года находится на четвёртой строчке в первой десятке, на её долю пришлось 3,9% российского авторынка. На шестом месте годового списка располагается «классический» внедорожник Niva Legend (доля – 3,7%). К производству универсалов и фургонов Largus АВТОВАЗ намерен вернуться только в текущем году, так что их в рейтинге моделей нет.

Самой востребованной иностранной маркой в ФA РФ в 2023 году стала Chery. По итогам прошлого года её доля на российском рынке составила 11,2%. Наиболее популярным у клиентов Чери стал новичок, замыкающий первую пятёрку в ТОП-10 – кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,9%). Ещё в первую десятку (на девятое место) вошёл Tiggo 4 Pro (доля на рынке РФ – 3,1%).

МестоМодельПродажи в 2023 году, шт.Продажи в 2022 году, шт.Разница, %
1Lada Granta195 91087 987+ 122,7
2Haval Jolion55 55017 447+ 218,4
3Lada Niva Travel46 89619 389+ 141,9
4Lada Vesta41 07032 790+ 25,3
5Chery Tiggo 7 Pro Max41 057--
6Lada Niva Legend39 00816 117+ 142,0
7Geely Coolray38 22012 999+ 194,0
8Omoda C535 8411239+ 2792,7
9Chery Tiggo 4 Pro32 9362098+ 1469,9
10Geely Monjaro20 423--

В списке продаваемых марок следом находится поднебесный бренд Haval, его модели заняли в 2023 году 10,6% рынка. В годовой ТОП-10 вошла только одна модель марки – кроссовер Jolion. Зато он оказался на второй строчке списка, сразу после бюджетной Гранты. Доля китайского паркетника, выпуск которого налажен на заводе в Тульской области, составила 5,3% от всего российского рынка «легковушек».

На четвёртом месте среди брендов в 2023 году находится Geely, доля марки на рынке РФ оказалась равна 8,8%. Бестселлерами по итогам прошлого года стали паркетник Coolray (доля – 3,6%) и новичок Monjaro (занял 1,9% российского авторынка). В ТОП-10 первая из названных моделей оказалась на седьмой строчке, вторая замыкает десятку.

МестоМаркаПродажи в декабре 2023 года, шт.Продажи в декабре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada31 69419 677+ 61,1
2Haval15 3394406+ 248,1
3Geely13 6184483+ 203,8
4Chery13 3507815+ 70,8
5Changan7782339+ 2195,6
6Exeed39781984+ 100,5
7Omoda35191085+ 224,3
8Tank2539--
9Москвич2414--
10Li Xiang (Li Auto)1968--

На пятом и шестом местах рейтинга брендов располагаются Changan (доля рынка РФ в 2023 году составила 4,5%) и Exeed (доля – 4,0%) соответственно. От них в ТОП-10 ни одна модель не вошла. На седьмой строке находится «отпочковавшийся» от Chery бренд Omoda (доля – 4,0%), от него в первую десятку по итогам прошлого года вошёл кроссовер С5, на него пришлось 3,4% российского авторынка.

Далее в десятке брендов расположены те марки, которые официально не продают свою продукцию в стране: на восьмом месте по итогам 2023 года располагается корейская Kia (доля – 3,2%), на девятом – Hyundai (2,3%), а замыкает эту годовую десятку японский бренд Toyota (2,2%).

МестоМодельПродажи в декабре 2023 года, шт.Продажи в декабре 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 49112 107+ 28,0
2Haval Jolion74411201+ 519,6
3Lada Vesta7007873+ 702,6
4Geely Monjaro5070--
5Chery Tiggo 7 Pro Max5034--
6Lada Niva Travel46173572+ 29,3
7Lada Niva Legend44332578+ 72,0
8Chery Tiggo 4 Pro4166952+ 337,6
9Geely Coolray41452453+ 69,0
10Omoda C529291085+ 170,0

В декабрьском ТОП-10 самых востребованных автомобилей в РФ стоит отметить Geely Monjaro, который за месяц сумел подняться с десятой строки на четвёртую, потеснив и кроссоверы Chery, и внедорожники Lada. В списке продаваемых брендов по-прежнему числятся недавно вошедшие Tank (доля – 2,1%) и Москвич (2,0%), а также в него вошёл новичок – китайская марка Li Xiang (она же Li Auto). На домашнем рынке модельный ряд представлен несколькими plug-in гибридными кроссоверами, минувшей осенью компания показала свою первую полностью электрическую модель – минивэн Li Mega.

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