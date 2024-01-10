Авторынок РФ в 2023 году: рост на 69% на фоне минуса в 2022, в ТОП-10 новички от Chery и Geely

Согласно отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в общей сложности за 2023-й на российском рынке было продано 1 058 708 новых легковых автомобилей. Этот результат на 69% больше по сравнению с провальным показателем 2022 года (тогда продажи рухнули почти на 59% до 626 281 шт.). Для сравнения, в «докризисном» 2021-м результат составил около 1,516 млн новых «легковушек». Стоит напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает в том числе и те машины, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта (она была легализована в мае 2022-го).
По итогам минувшего года место лидера среди брендов осталось за Lada, которая увеличила свою долю на российском рынке с 27,9 до 30,7%. Её бестселлер по-прежнему Lada Granta: у «народного» автомобиля «золото» в первой десятке самых востребованных автомобилей в стране (доля от всего авторынка – 18,5%). Следом идёт внедорожник Niva Travel с долей в 4,4%, в ТОП-10 он замыкает первую тройку.
|Место
|Марка
|Продажи в 2023 году, шт.
|Продажи в 2022 году, штю
|Разница, %
|1
|Lada
|324 446
|174 688
|+ 85,7
|2
|Chery
|118 950
|39 256
|+ 203,0
|3
|Haval
|111 720
|34 128
|+ 227,4
|4
|Geely
|93 553
|26 693
|+ 250,5
|5
|Changan
|47 765
|2550
|+ 1773,1
|6
|Exeed
|42 152
|12 127
|+ 247,6
|7
|Omoda
|41 983
|1239
|+ 3288,5
|8
|Kia
|33 580
|65 691
|- 48,9
|9
|Hyundai
|24 658
|54 017
|- 54,4
|10
|Toyota
|23 318
|28 596
|- 18,5
Вернувшаяся в 2023-м Lada Vesta по итогам года находится на четвёртой строчке в первой десятке, на её долю пришлось 3,9% российского авторынка. На шестом месте годового списка располагается «классический» внедорожник Niva Legend (доля – 3,7%). К производству универсалов и фургонов Largus АВТОВАЗ намерен вернуться только в текущем году, так что их в рейтинге моделей нет.
Самой востребованной иностранной маркой в ФA РФ в 2023 году стала Chery. По итогам прошлого года её доля на российском рынке составила 11,2%. Наиболее популярным у клиентов Чери стал новичок, замыкающий первую пятёрку в ТОП-10 – кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,9%). Ещё в первую десятку (на девятое место) вошёл Tiggo 4 Pro (доля на рынке РФ – 3,1%).
|Место
|Модель
|Продажи в 2023 году, шт.
|Продажи в 2022 году, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|195 910
|87 987
|+ 122,7
|2
|Haval Jolion
|55 550
|17 447
|+ 218,4
|3
|Lada Niva Travel
|46 896
|19 389
|+ 141,9
|4
|Lada Vesta
|41 070
|32 790
|+ 25,3
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|41 057
|-
|-
|6
|Lada Niva Legend
|39 008
|16 117
|+ 142,0
|7
|Geely Coolray
|38 220
|12 999
|+ 194,0
|8
|Omoda C5
|35 841
|1239
|+ 2792,7
|9
|Chery Tiggo 4 Pro
|32 936
|2098
|+ 1469,9
|10
|Geely Monjaro
|20 423
|-
|-
В списке продаваемых марок следом находится поднебесный бренд Haval, его модели заняли в 2023 году 10,6% рынка. В годовой ТОП-10 вошла только одна модель марки – кроссовер Jolion. Зато он оказался на второй строчке списка, сразу после бюджетной Гранты. Доля китайского паркетника, выпуск которого налажен на заводе в Тульской области, составила 5,3% от всего российского рынка «легковушек».
На четвёртом месте среди брендов в 2023 году находится Geely, доля марки на рынке РФ оказалась равна 8,8%. Бестселлерами по итогам прошлого года стали паркетник Coolray (доля – 3,6%) и новичок Monjaro (занял 1,9% российского авторынка). В ТОП-10 первая из названных моделей оказалась на седьмой строчке, вторая замыкает десятку.
|Место
|Марка
|Продажи в декабре 2023 года, шт.
|Продажи в декабре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|31 694
|19 677
|+ 61,1
|2
|Haval
|15 339
|4406
|+ 248,1
|3
|Geely
|13 618
|4483
|+ 203,8
|4
|Chery
|13 350
|7815
|+ 70,8
|5
|Changan
|7782
|339
|+ 2195,6
|6
|Exeed
|3978
|1984
|+ 100,5
|7
|Omoda
|3519
|1085
|+ 224,3
|8
|Tank
|2539
|-
|-
|9
|Москвич
|2414
|-
|-
|10
|Li Xiang (Li Auto)
|1968
|-
|-
На пятом и шестом местах рейтинга брендов располагаются Changan (доля рынка РФ в 2023 году составила 4,5%) и Exeed (доля – 4,0%) соответственно. От них в ТОП-10 ни одна модель не вошла. На седьмой строке находится «отпочковавшийся» от Chery бренд Omoda (доля – 4,0%), от него в первую десятку по итогам прошлого года вошёл кроссовер С5, на него пришлось 3,4% российского авторынка.
Далее в десятке брендов расположены те марки, которые официально не продают свою продукцию в стране: на восьмом месте по итогам 2023 года располагается корейская Kia (доля – 3,2%), на девятом – Hyundai (2,3%), а замыкает эту годовую десятку японский бренд Toyota (2,2%).
|Место
|Модель
|Продажи в декабре 2023 года, шт.
|Продажи в декабре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 491
|12 107
|+ 28,0
|2
|Haval Jolion
|7441
|1201
|+ 519,6
|3
|Lada Vesta
|7007
|873
|+ 702,6
|4
|Geely Monjaro
|5070
|-
|-
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|5034
|-
|-
|6
|Lada Niva Travel
|4617
|3572
|+ 29,3
|7
|Lada Niva Legend
|4433
|2578
|+ 72,0
|8
|Chery Tiggo 4 Pro
|4166
|952
|+ 337,6
|9
|Geely Coolray
|4145
|2453
|+ 69,0
|10
|Omoda C5
|2929
|1085
|+ 170,0
В декабрьском ТОП-10 самых востребованных автомобилей в РФ стоит отметить Geely Monjaro, который за месяц сумел подняться с десятой строки на четвёртую, потеснив и кроссоверы Chery, и внедорожники Lada. В списке продаваемых брендов по-прежнему числятся недавно вошедшие Tank (доля – 2,1%) и Москвич (2,0%), а также в него вошёл новичок – китайская марка Li Xiang (она же Li Auto). На домашнем рынке модельный ряд представлен несколькими plug-in гибридными кроссоверами, минувшей осенью компания показала свою первую полностью электрическую модель – минивэн Li Mega.
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