Авторынок РФ в 2023 году: рост на 69% на фоне минуса в 2022, в ТОП-10 новички от Chery и Geely

Согласно отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в общей сложности за 2023-й на российском рынке было продано 1 058 708 новых легковых автомобилей. Этот результат на 69% больше по сравнению с провальным показателем 2022 года (тогда продажи рухнули почти на 59% до 626 281 шт.). Для сравнения, в «докризисном» 2021-м результат составил около 1,516 млн новых «легковушек». Стоит напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому учитывает в том числе и те машины, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта (она была легализована в мае 2022-го).

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max

По итогам минувшего года место лидера среди брендов осталось за Lada, которая увеличила свою долю на российском рынке с 27,9 до 30,7%. Её бестселлер по-прежнему Lada Granta: у «народного» автомобиля «золото» в первой десятке самых востребованных автомобилей в стране (доля от всего авторынка – 18,5%). Следом идёт внедорожник Niva Travel с долей в 4,4%, в ТОП-10 он замыкает первую тройку.

Место Марка Продажи в 2023 году, шт. Продажи в 2022 году, штю Разница, % 1 Lada 324 446 174 688 + 85,7 2 Chery 118 950 39 256 + 203,0 3 Haval 111 720 34 128 + 227,4 4 Geely 93 553 26 693 + 250,5 5 Changan 47 765 2550 + 1773,1 6 Exeed 42 152 12 127 + 247,6 7 Omoda 41 983 1239 + 3288,5 8 Kia 33 580 65 691 - 48,9 9 Hyundai 24 658 54 017 - 54,4 10 Toyota 23 318 28 596 - 18,5 ﻿

Вернувшаяся в 2023-м Lada Vesta по итогам года находится на четвёртой строчке в первой десятке, на её долю пришлось 3,9% российского авторынка. На шестом месте годового списка располагается «классический» внедорожник Niva Legend (доля – 3,7%). К производству универсалов и фургонов Largus АВТОВАЗ намерен вернуться только в текущем году, так что их в рейтинге моделей нет.



Самой востребованной иностранной маркой в ФA РФ в 2023 году стала Chery. По итогам прошлого года её доля на российском рынке составила 11,2%. Наиболее популярным у клиентов Чери стал новичок, замыкающий первую пятёрку в ТОП-10 – кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 3,9%). Ещё в первую десятку (на девятое место) вошёл Tiggo 4 Pro (доля на рынке РФ – 3,1%).

Место Модель Продажи в 2023 году, шт. Продажи в 2022 году, шт. Разница, % 1 Lada Granta 195 910 87 987 + 122,7 2 Haval Jolion 55 550 17 447 + 218,4 3 Lada Niva Travel 46 896 19 389 + 141,9 4 Lada Vesta 41 070 32 790 + 25,3 5 Chery Tiggo 7 Pro Max 41 057 - - 6 Lada Niva Legend 39 008 16 117 + 142,0 7 Geely Coolray 38 220 12 999 + 194,0 8 Omoda C5 35 841 1239 + 2792,7 9 Chery Tiggo 4 Pro 32 936 2098 + 1469,9 10 Geely Monjaro 20 423 - -

В списке продаваемых марок следом находится поднебесный бренд Haval, его модели заняли в 2023 году 10,6% рынка. В годовой ТОП-10 вошла только одна модель марки – кроссовер Jolion. Зато он оказался на второй строчке списка, сразу после бюджетной Гранты. Доля китайского паркетника, выпуск которого налажен на заводе в Тульской области, составила 5,3% от всего российского рынка «легковушек».



На четвёртом месте среди брендов в 2023 году находится Geely, доля марки на рынке РФ оказалась равна 8,8%. Бестселлерами по итогам прошлого года стали паркетник Coolray (доля – 3,6%) и новичок Monjaro (занял 1,9% российского авторынка). В ТОП-10 первая из названных моделей оказалась на седьмой строчке, вторая замыкает десятку.

Место Марка Продажи в декабре 2023 года, шт. Продажи в декабре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 31 694 19 677 + 61,1 2 Haval 15 339 4406 + 248,1 3 Geely 13 618 4483 + 203,8 4 Chery 13 350 7815 + 70,8 5 Changan 7782 339 + 2195,6 6 Exeed 3978 1984 + 100,5 7 Omoda 3519 1085 + 224,3 8 Tank 2539 - - 9 Москвич 2414 - - 10 Li Xiang (Li Auto) 1968 - -

На пятом и шестом местах рейтинга брендов располагаются Changan (доля рынка РФ в 2023 году составила 4,5%) и Exeed (доля – 4,0%) соответственно. От них в ТОП-10 ни одна модель не вошла. На седьмой строке находится «отпочковавшийся» от Chery бренд Omoda (доля – 4,0%), от него в первую десятку по итогам прошлого года вошёл кроссовер С5, на него пришлось 3,4% российского авторынка.



Далее в десятке брендов расположены те марки, которые официально не продают свою продукцию в стране: на восьмом месте по итогам 2023 года располагается корейская Kia (доля – 3,2%), на девятом – Hyundai (2,3%), а замыкает эту годовую десятку японский бренд Toyota (2,2%).

Место Модель Продажи в декабре 2023 года, шт. Продажи в декабре 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 491 12 107 + 28,0 2 Haval Jolion 7441 1201 + 519,6 3 Lada Vesta 7007 873 + 702,6 4 Geely Monjaro 5070 - - 5 Chery Tiggo 7 Pro Max 5034 - - 6 Lada Niva Travel 4617 3572 + 29,3 7 Lada Niva Legend 4433 2578 + 72,0 8 Chery Tiggo 4 Pro 4166 952 + 337,6 9 Geely Coolray 4145 2453 + 69,0 10 Omoda C5 2929 1085 + 170,0

В декабрьском ТОП-10 самых востребованных автомобилей в РФ стоит отметить Geely Monjaro, который за месяц сумел подняться с десятой строки на четвёртую, потеснив и кроссоверы Chery, и внедорожники Lada. В списке продаваемых брендов по-прежнему числятся недавно вошедшие Tank (доля – 2,1%) и Москвич (2,0%), а также в него вошёл новичок – китайская марка Li Xiang (она же Li Auto). На домашнем рынке модельный ряд представлен несколькими plug-in гибридными кроссоверами, минувшей осенью компания показала свою первую полностью электрическую модель – минивэн Li Mega.

