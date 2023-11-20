Минивэн Li Mega: полный привод, просторный салон и отличная аэродинамика

Молодая и очень успешная китайская компания Li Auto представила в рамках автосалона в Гуанчжоу свою первую полностью электрическую модель — семейный минивэн Mega, начат приём предварительных заказов, первые машины будут отгружены клиентам в феврале следующего года.

Продажи компании Li Auto (она же Li Xiang), которую основал в 2015 году китайский медиамагнат Ли Сян, растут как на дрожжах: за первые десять месяцев этого года она, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала в Китае 284 648 автомобиля, что на 193,5% больше по сравнению с АППГ. Актуальный модельный ряд Li Auto составляют три родственных plug-in гибридных кроссовера — L7, L8 и L9, они отличающихся друг от друга размерами и некоторыми элементами дизайна. В свою очередь минивэн Mega — первая полностью электрическая модель компании, для него разработана новая платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой.

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Также с прицелом на минивэн Mega и другие будущие электрические модели компания Li Auto строит в Китае собственную сеть зарядных станций с терминалами мощностью до 500 кВт, в этом будет запущено 300 таких станций, к 2025 году их количество должно увеличиться до 3000.



Li Mega — одна из самых ожидаемых новинок на китайском рынке: через два часа после старта приёма предзаказов количество желающих перевалило за 10 000, несмотря на довольно высокую цену: полноприводная топ-версия Max, которая выйдет на рынок первой, будет стоить чуть менее 600 000 юаней (7,4 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Габаритная длина Li Mega — 5350 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3300 мм, штатные колёса — 18-дюймовые. Кузов миниэна тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, заявленный коэффициент с х составляет всего 0,215, притом что у него традиционные лопухи зеркал и шишка с лидаром над лобовым стеклом — он необходим для работы автопилота. Несущая структура кузова выполнена из различных сортов высокопрочной стали, его жёсткость на кручение составляет 44 000 Нм/град — это больше, чем у состоящего преимущественно из углепластика кузова суперкара Lamborghini Revuelto.



Интерьер Li Mega пока полностью не рассекречен, так как минивэну в декабре будет посвящена ещё одна, более подробная презентация, но уже известно, что Mega позиционируется скорее как семейный минивэн, нежели как VIP-шаттл, хотя VIP-версия вполне может появится в будущем. Семейная версия имеет посадочную формулу 2+2+3, то есть во втором ряду установлены два раздельных кресла, а третий ряд рассчитан на троих взрослых — Li Auto утверждает, что там не менее просторно, чем на заднем сиденье «пятёрки» BMW. За третьим рядом имеется просторный багажник (объём пока не указан). Передняя панель с гигантским мультимедийным экраном выглядит примерно так же, как у кроссовера Li L9.



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Силовая установка Li Mega Max состоит из двух электромоторов, мощность переднего — 155 кВт (211 л.с.), мощность заднего — 245 кВт (333 л.с.), максимальная совокупная мощность — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Ёмкость батареи, поставляемой компанией CATL, — 102,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке должен превысить 600 км по циклу CLTC (заявленный расход энергии — 15,9 кВт·ч/100 км). Снаряженная масса минивэна — 2785 кг. Подвеска — адаптивная пневматическая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.



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На российском рынке компания Li Auto официально не представлена, тем не менее её кроссоверы в товарных количествах завозят в нашу страну серые дилеры, на дорогах крупных городов они встречаются довольно часто, ближайшей весной в продаже наверняка появятся первые минивэны Li Mega.

