Lamborghini Revuelto: новый 1015-сильный гибридный суперкар показался во всей красе

Мы уже много знаем о новом суперкаре Lamborghini, который до премьеры обозначался в пресс-релизах заводским индексом LB744: ранее в марте итальянская компания подробно описала plug-in гибридную силовую установку и конструкцию кузова Revuelto, а теперь можно наконец полюбоваться дизайном. Да, мы помним, что патентные изображения Revuelto нового суперкара появились в Сети ещё в январе, на их основе наш художник сделал весьма правдоподобные рендеры, но только фирменная съёмка позволяет оценить все детали нового шедевра из Сант-Агата-Болоньезе. Revuelto выглядит более компактным и элегантным, чем Aventador, за счёт визуально уменьшенных переднего и заднего свесов кузова, но колёсная база при этом увеличена на 79 мм до 2779 мм. Габаритная длина Revuelto — 4947 мм, ширина — 2033 мм, высота — 1160 мм.

Кузов Revuelto выполнен преимущественно из углепластика, сама компания называет его конструкцию монофюзеляжем (monofuselage), но нам ближе аналогия с конструктором Lego: силовая структура состоит из десятков деталей, выполненных из классического и кованного карбона. Даже монокока в традиционном понимании этого слова нет, потому что у Revuelto он разъёмный по горизонтали, верхняя часть выполнена из классического карбона, нижняя — из кованного. Передний подрамник теперь тоже полностью углепластиковый, сборный. Задний подрамник алюминиевый, сборный, с литыми и полыми участками крепления подвески, почти все элементы скреплены болтами, сварных швов очень мало. Двери гильотинного типа — алюминиевые. В целом кузов Revuelto на 10% легче, чем кузов Авентадора в его последней серийной версии Ultimae, жёсткость на кручение увеличена сразу на 25% до 40 000 Нм/град.

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Салон у Revuelto просторнее, чем у Авентадора: «лишние» сантиметры появились над головой, в ногах и за сиденьями, куда можно поместить пару сумок. На передней панели — три дисплея — приборный 12,3-дюймовый, мультимедийный 8,4-дюймовый и пассажирский 9,1-дюймовый. Новый трёхспицевый руль снабжён четырьмя вращающимися регуляторами, отвечающими за основные ездовые настройки. Палитра отделочных материалов — очень широкая, а в оснащение входит полный набор современных электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора с режимом вида на автомобиль сверху.



Revuelto — первая plug-in гибридная модель итальянской марки (гибридный суперкар Sian образца 2019 года, напомним, нельзя заряжать от внешнего источника). Общепринятая латинская аббревиатура розеточных гибридов — это PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), но Lamborghini позиционирует Revuelto как HPEV (High Performance Electrified Vehicle), то есть возможность зарядки от внешнего источника в новодельной аббревиатуре не обозначена, хотя на деле она есть.



Батарея в Revuelto размещена в центральном тоннеле, её ёмкость — всего 3,8 кВт·ч, полная зарядка от терминала мощностью 7 кВт занимает 30 минут, а непосредственно во время движения батарею можно зарядить с помощью силовой установки и рекуперативного торможения всего за шесть минут. То есть регулярной надобности в розетке, по сути, нет, а потому и нет надобности в большой мощности внешней зарядки. Запас хода на электротяге — всего 10 км.



Основа силовой установки Revuelto — новый 6,5-литровый атмосферный V12 (заводской индекс L545), он весит 218 кг, на 17 кг меньше двигателя такого же объёма на Авентароде, степень сжатия повышена с 11,8 до 12,6, максимальная отдача — 825 л.с. при 9250 об/мин и 725 Нм при 6750 об/мин. Коробка передач тоже новая — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя мокрыми сцеплениями) с интегрированным в него сверху электромотором с максимальной отдачей в 110 кВт (150 л.с.) и 150 Нм — он выполняет роль стартер-генератора, но может также вращать без участия ДВС задние колёса, в том числе при движении задним ходом. Сама коробка — двухвального типа, без задней передачи, она установлена поперечно за задней осью и в сборе с электромотором весит 193 кг.



Передние колёса Revuelto вращают два индивидуальных электромотора с осевым магнитным потоком, которым не требуются промежуточные редукторы, каждый мотор весит всего 18 кг, каждый выдаёт максимальные 110 кВт (150 л.с.) и 350 Нм. Передние электромоторы являются основными при движении суперкара только на электротяге и при движении задним ходом, задний электромотор в этих режимах включается в работу автоматически при необходимости, то есть Revuelto даже с выключенным ДВС может быть полноприводным.



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Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1015 л.с., но доступна такая мощность только в самом производительном ездовом режиме Corsa (предназначен в основном для езды по гоночному треку), тогда как в тихоходном городском режиме Citta в распоряжении водителя всего 180 л.с., в трассовом режиме Strada — 886 л.с., в режиме Sport — 907 л.с. До 100 км/ч Revuelto может разогнаться за 2,5 с, до 200 км/ч — менее чем за 7 с, максимальная скорость — более 350 км/ч.



Широкое использование углепластика не смогло компенсировать тяжесть гибридной силовой установки: заявленная сухая масса Revuelto — 1772 кг, что более чем на два центнера больше, чем у Aventador Ultimae (1550 кг). Развесовка Revuelto — 44:56 в пользу задней оси.

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Тщательно продуманная аэродинамика кузова позволила увеличить прижимную нагрузку на передней оси Revuelto на 33%, на задней — на 74% по сравнению с Aventador Ultimae. В корму Revuelto интегрировано активное антикрыло, его положение регулируется автоматически в зависимости от скорости и выбранного ездового режима.

Шасси у Revuelto — полноуправляемое, подвеска — пружинная, с адаптивными амортизаторами, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости по сравнению с Aventador Ultimae увеличена на 11%, заднего — на 50%, передаточное число рулевого механизма уменьшено на 10%. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних тормозных дисков — 410 мм (10-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Максимальная штатная размерность шин — 265/30 ZR 21 спереди и 355/25 ZR 22 сзади. Штатные шины для лета — Bridgestone Potenza Sport, для зимы — Bridgestone Blizzak LM005, для трека — Bridgestone Potenza Race.



Lamborghini Revuelto поступит в продажу до конца текущего, цена пока не объявлена, при этом постоянные клиенты марки уже разобрали все слоты на выпуск этой модели на два года вперёд. Все ближайшие новинки Lamborghini (в том числе преемник модели Huracan) будут plug-in гибридными. Свою первую полностью электрическую модель итальянская компания представит в 2018 году.

