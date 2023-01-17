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Внешность преемника Lamborghini Aventador рассекретили на патентных изображениях

17.01.2023 88 0 0

Спорткар оснастят гибридной силовой установкой в основе с двигателем V12 объёмом 6,5 литра. Ожидается, что продажи новинки итальянской марки начнутся в 2024 году.

Компания Lamborghini начала производство Aventador в 2011 году: модель выпускалась в двух типах кузова – купе и родстер. Напомним, в 2021 году спорткар покинул конвейер. За всё время присутствия модели на европейском рынке пиковым для неё стал 2019 год с показателем 539 проданных единиц. Напомним, в роли финальной версии выступила лимитированная серия Aventador LP 780-4 Ultimae, которая насчитывала 350 купе и 250 родстеров.

Автомобили так называемой «прощальной серии» оснастили форсированным до 780 л.с. двигателем V12 объёмом 6,5 литра (при этом его максимальный крутящий момент остался прежним – 720 Нм). Такие суперкары получили систему полного привода и семиступенчатую автоматическую коробку передач Graziano. Максимальная скорость Aventador LP 780-4 Ultimae составляет 355 км/ч.

Информация о том, что у Aventador появится наследник, появилась ещё в 2021-м. Летом прошлого года Kolesa.ru публиковал порцию снимков замаскированного прототипа будущего преемника флагманской модели Lamborghini, который проходил серию тестов, причём не на гоночной трассе, а на дорогах общего пользования в южной части Европы.

У автомобиля на тех спайшотах были схожие с нынешним Aventador пропорции, но можно отметить иную форму дверей, короткий капот клиновидной формы, другую головную оптику с секцией светодиодных ходовых огней, новые большие воздухозаборники в нижней части переднего бампера. Корма, вероятно, получит массивный диффузор и активный задний спойлер, и расположенные по центру патрубки выхлопной системы.

Теперь внешность преемника Lamborghini Aventador рассекретили на патентных изображениях, которые были направлены в ведомство по интеллектуальной собственности и оказались в Сети. Судя по «картинкам», новинка действительно получит знакомые пропорции, фирменную головную оптику с Y-образными фарами, а также резко очерченный капот, который является отсылкой к Countach. На корме лучше видны шестиугольные отверстия выпускной системы, которые находятся между тоже Y-образными фонарями.

Как сообщалось ранее, наследник спорткара Aventador окажется гиперкаром, который оснастят гибридной силовой установкой. Ранее в компании отмечали, что в её основу ляжет «полностью новый» атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра, который будет работать в тандеме с электромоторами. Иных официальных подробностей о технике пока нет. Предположительно преемник Lamborghini Aventador может быть подключаемым гибридом с небольшой батареей. По предварительным данным, совокупная отдача системы нового флагманского спорткара может приблизиться к 1000 л.с.

Напомним, в конце осени прошлого года марка Lamborghini рассекретила Huracan Sterrato. Как мы сообщали ранее, «внедорожную» версию с увеличенным клиренсом, дополнительной защитой кузова и раллийным режимом решено выпустить тиражом в 1499 экземпляров. Такой автомобиль оснащается 5,2-литровый V10 мощностью 610 л.с. (565 Нм).

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