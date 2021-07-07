Авторынок ×
  • Прощальный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: форсированный V12 и 2,8 секунды до «сотни»

Прощальный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: форсированный V12 и 2,8 секунды до «сотни»

07.07.2021 54 0 0

Производство модели будет завершено уже в этом году, однако итальянский производитель решил попрощаться с помощью лимитированной серии, выпустив 350 купе и 250 родстеров.

 

Компания Lamborghini начала выпускать спорткар Aventador в 2011 году, типы кузова – купе и родстер. «Пиковым» для этой нишевой модели оказался 2019 год – тогда дилеры итальянского бренда реализовали в Европе 539 машин, а в «ковидном» 2020-ом показатель «скатился» до 357 единиц, то есть годовой спад составил 33,8%. В текущем году отрицательная динамика сохраняется, но она уже не такая заметная: за январь-май клиенты купили 142 автомобиля, что на 1,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2020-го.

На фото: купе Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

В Европе продолжается ужесточение экологических норм: этот процесс не щадит никого из автопроизводителей, в том числе тех, кто занимается выпуском нишевых спорткаров. Так что даже Lamborghini пришлось перестраивать свою стратегию развития, обещая клиентам в будущем линейку, состоящую исключительно из гибридов и электрокаров. Неудивительно, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания постепенно отправляют в отставку, так, в компании решили отправить «на покой» Aventador – выпуск модели будет завершён в текущем году.

Попрощаться со спорткаром итальянцы решили с помощью лимитированной серии Aventador LP 780-4 Ultimae. Сейчас купе и родстер рассекретили в Сети, а завтра, 8 июля, состоится их публичная премьера на фестивале скорости в Гудвуде. Автомобили оказались сочетанием двух вариантов – SVJ и базового Aventador S. Это отражается в том числе и во внешности версий, которые выйдут ограниченным тиражом.

На фото: родстер Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Так, Aventador Ultimae перенял у исполнения SVJ крупный диффузор на корме, а также накладки на порогах и высоко расположенные патрубки выхлопной системы. Однако этот вариант не получил антикрыло с системой активной аэродинамики. Кроме того, его передний обтекатель подобен тому, который есть у базовой версии (но форма несколько иная для увеличения прижимной силы на передней оси).

Салон новинки такой же, как у базовой версии S. Версию Ultimae отличают чёрная отделка с серыми акцентами, сочетание алькантары, кожи и углепластика, а также Y-образные вставки на креслах, поддержанные таким же рисунком на передней панели. При этом, клиентам предлагаются на выбор самые разные варианты оформления: множество цветовых решений и различные материалы для отделки.

Под капотом Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae располагается прежний двигатель V12 объёмом 6,5 литра, его формировали до 780 л.с. (прибавка довольно скромная, ведь у версии SVJ он выдаёт 770 л.с.). Максимальный крутящий момент остался прежним – 720 Нм. У версии полный привод и семиступенчатый «автомат» Graziano. С места до 100 км/ч купе разгоняется за 2,8 секунды (как и версия SVJ), а две «сотни» набирает за 8,7 секунды (у SVJ – 8,6 секунды). Показатели родстера на 0,1 секунды больше. У прощальных исполнений максимальная скорость равна 355 км/ч.

Как мы уже отмечали, тираж будет ограничен: итальянцы выпустят 350 купе Aventador LP 780-4 Ultimae и 250 родстеров этой версии. Гибрид, который заменит актуальный спорткар, будет представлен в 2023 году. О том, что Lamborghini взял курс на электрификацию, стало известно в середине мая текущего года.

купе родстер спортивные авто авторынок Lamborghini Lamborghini Aventador

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Как Camry 3.5, только побольше: стоит ли покупать Toyota Highlander II за 1,5 миллиона рублей Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL, можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero, м... 10686 0 1 06.07.2021
Статьи / Популярные вопросы Может ли инспектор оштрафовать за пересечение разметки, которой не видно Мы уже разбирались в том, какой штраф предусмотрен на пересечение сплошной линии разметки и можно ли завершить обгон через сплошную, выяснив, что поблажек водителю в такой ситуации ожидать... 2986 0 2 05.07.2021
Статьи / Тесты Игра в ассоциации: угадай автомобиль по описанию его эмблемы Опознать автомобиль по его эмблеме несложно, особенно если марка актуальна и хорошо известна. Мы же предлагаем пойти дальше, проверив своё воображение и способность сыграть с нами в «геральд... 4079 0 5 03.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140994 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52975 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 50641 1 21 22.04.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings