Прощальный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: форсированный V12 и 2,8 секунды до «сотни»

Производство модели будет завершено уже в этом году, однако итальянский производитель решил попрощаться с помощью лимитированной серии, выпустив 350 купе и 250 родстеров.

Компания Lamborghini начала выпускать спорткар Aventador в 2011 году, типы кузова – купе и родстер. «Пиковым» для этой нишевой модели оказался 2019 год – тогда дилеры итальянского бренда реализовали в Европе 539 машин, а в «ковидном» 2020-ом показатель «скатился» до 357 единиц, то есть годовой спад составил 33,8%. В текущем году отрицательная динамика сохраняется, но она уже не такая заметная: за январь-май клиенты купили 142 автомобиля, что на 1,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2020-го.



На фото: купе Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

В Европе продолжается ужесточение экологических норм: этот процесс не щадит никого из автопроизводителей, в том числе тех, кто занимается выпуском нишевых спорткаров. Так что даже Lamborghini пришлось перестраивать свою стратегию развития, обещая клиентам в будущем линейку, состоящую исключительно из гибридов и электрокаров. Неудивительно, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания постепенно отправляют в отставку, так, в компании решили отправить «на покой» Aventador – выпуск модели будет завершён в текущем году.



Попрощаться со спорткаром итальянцы решили с помощью лимитированной серии Aventador LP 780-4 Ultimae. Сейчас купе и родстер рассекретили в Сети, а завтра, 8 июля, состоится их публичная премьера на фестивале скорости в Гудвуде. Автомобили оказались сочетанием двух вариантов – SVJ и базового Aventador S. Это отражается в том числе и во внешности версий, которые выйдут ограниченным тиражом.



На фото: родстер Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Так, Aventador Ultimae перенял у исполнения SVJ крупный диффузор на корме, а также накладки на порогах и высоко расположенные патрубки выхлопной системы. Однако этот вариант не получил антикрыло с системой активной аэродинамики. Кроме того, его передний обтекатель подобен тому, который есть у базовой версии (но форма несколько иная для увеличения прижимной силы на передней оси).



Салон новинки такой же, как у базовой версии S. Версию Ultimae отличают чёрная отделка с серыми акцентами, сочетание алькантары, кожи и углепластика, а также Y-образные вставки на креслах, поддержанные таким же рисунком на передней панели. При этом, клиентам предлагаются на выбор самые разные варианты оформления: множество цветовых решений и различные материалы для отделки.



Под капотом Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae располагается прежний двигатель V12 объёмом 6,5 литра, его формировали до 780 л.с. (прибавка довольно скромная, ведь у версии SVJ он выдаёт 770 л.с.). Максимальный крутящий момент остался прежним – 720 Нм. У версии полный привод и семиступенчатый «автомат» Graziano. С места до 100 км/ч купе разгоняется за 2,8 секунды (как и версия SVJ), а две «сотни» набирает за 8,7 секунды (у SVJ – 8,6 секунды). Показатели родстера на 0,1 секунды больше. У прощальных исполнений максимальная скорость равна 355 км/ч.

Как мы уже отмечали, тираж будет ограничен: итальянцы выпустят 350 купе Aventador LP 780-4 Ultimae и 250 родстеров этой версии. Гибрид, который заменит актуальный спорткар, будет представлен в 2023 году. О том, что Lamborghini взял курс на электрификацию, стало известно в середине мая текущего года.

