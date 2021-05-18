Курс на электрификацию: в этом году Lamborghini представит последние новинки с традиционным ДВС

Производитель суперкаров Lamborghini в 2020-ом реализовал в Европе 1996 машин, что почти на 8% меньше, чем годом ранее. Вероятно, на спад повлияли последствия пандемии коронавируса, так как до прошлого года продажи неуклонно росли с 2014-го. Однако если пока что производитель может позволить себе продавать на старосветском рынке бензиновые машины, то довольно скоро такой возможности у него не будет, ведь местные эконормы продолжают ужесточаться, а на некоторых рынках, к примеру, в Великобритании, через несколько лет планируют полностью запретить продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.



На фото: Lamborghini Huracan

Сегодня глава Automobili Lamborghini Стефан Винкельман рассказал о планах по постепенной электрификации моделей. Стратегия Direzione Cor Tauri рассчитана до 2030 года и пройдёт в три этапа. Первый намечен на текущий год: компания ранее обещала представить в 2021-ом пару новых суперкаров, оснащённых бензиновыми моторами V12. Эти автомобили окажутся последними моделями Lamborghini, не имеющими электрического довеска.

Второй этап стратегии развития Lamborghini предполагает выпуск серийных гибридов. Напомним, в линейке бренда есть Sian с бензоэлектрической установкой, его компания показала два года назад, однако эта модель имеет ограниченный (и довольно скромный) тираж. Первый же, собственно, серийный гибрид итальянского бренда появится в 2023 году. Пока что не ясно, какая именно модель получит новую «начинку» первой – вероятно, это будет либо преемник Aventador, либо Urus в версии PHEV. Отметим, к концу 2024 года все автомобили будут гибридизированы, включая наследника Huracan.



На фото: Lamborghini Aventador

На разработку и выпуск гибридов Lamborghini планирует потратить 1,5 млрд евро, сумма рассчитана на четыре ближайших года. В компании рассчитывают, что к началу 2025 года удастся в два раза снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по всему модельному ряду.

Третий этап, рассчитанный на 2025-2030 годы, предполагает разработку и выпуск собственного электрического суперкара. Причём, как отметили в компании, это будет не «зелёная» версия какой-либо из имеющихся моделей, а совершенно новый, четвёртый в серийной линейке марки автомобиль. Информации о том, какой будет «батарейная» новинка, пока нет. В компании только отметили, что «высокая производительность» моделей останется для Lamborghini на первом месте.



На фото: Lamborghini Urus

Вряд ли электрическая новинка окажется кроссовером: в компании ранее отмечали, что несмотря на успех Urus, намерены оставаться производителем суперкаров. Кстати, модель действительно продаётся весьма неплохо: даже по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали на старосветском рынке 1087 экземпляров, что на 12,4% больше, чем годом ранее. Отметим, на долю SUV Lamborghini пришлось 54,5% от общего количества купленных в прошлом году машин.

Электрификация постепенно затрагивает всё больше и больше брендов, для которых одним из приоритетных рынков является Европа. Речь идёт в том числе и о тех марках, которые не считаются «массовыми». Так, ранее Kolesa.ru сообщал о планах по выпуску «зелёных» новинок Aston Martin, Bentley, а также Ferrari.

