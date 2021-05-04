Первым электромобилем Bentley станет кроссовер, основанный на наработках проекта Audi Artemis

Обе компании – и Bentley, и Audi – входят в состав немецкого концерна Volkswagen. Ожидается, что новинка появится на рынке в 2025 году.

Как и у многих европейских автопроизводителей, у Bentley продажи тоже снизились: за прошлый год дилеры сумели реализовать на старосветском рынке 2999 машин (на 10,8% меньше, чем годом ранее). Спад, вероятно, можно объяснить последствиями пандемии коронавируса. Однако в дальнейшем показатели продолжат падать, если компания по-прежнему будет выпускать машины с ДВС, ведь в Европе продолжают ужесточать эконормы. Чтобы этого не случилось, в Bentley приняли решение: в ноябре 2020-го стало известно о планах по полному переходу на электромобили.



На фото: гибрид Bentley Bentayga

Предполагается, что производитель люксовых машин будет выпускать только «батарейный» транспорт уже в 2030 году. Напомним, Великобритания с этого же года планирует запретить на территории страны продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. До 2035-го ещё можно будет торговать гибридами, а после этой даты останутся только электрокары.



Как рассказали ранее в Bentley, первая полностью электрическая модель бренда появится на рынке в 2025 году. Теперь появились новые подробности о будущей новинке. По словам генерального директора марки Эдриана Холлмарка, на которого ссылается британский журнал Car, в основу первой «зелёной» модели Bentley лягут наработки проекта Audi – Artemis (назван в честь Артемиды, древнегреческой богини охоты), его руководителем является Алекс Хитцингер.



Эдриан Холлмарк отметил, что компания Bentley будет участвовать в разработке платформы в рамках проекта Artemis, и пояснил, что у двух производителей будет «более тесная синергия». Кроме того, в Бентли рассчитывают на то, что имеющаяся временная отсрочка позволит им впоследствии воспользоваться новейшими разработками в области аккумуляторных технологий. Речь идёт о разработке ёмкой, но лёгкой тяговой батареи.



На фото: концепт электрокара Bentley EXP 100 GT

Глава Bentley намекнул, что первый электромобиль бренда будет кроссовером. В этом ничего удивительного нет: на сегодняшний день это наиболее востребованный сегмент, в том числе и в Европе. Кстати, первый SUV марки – Bentayga – в прошлом году разошёлся тиражом 975 экземпляров, что всего на 1,6% меньше, чем годом ранее. На его долю пришлась почти треть от общего количества реализованных моделей марки (32,5%).



Как Kolesa.ru сообщал ранее, электрический концепт Bentley EXP 100 GT, представленный в 2019-ом к вековому юбилею марки, не будет иметь к серийному электрокару практически никакого отношения, хотя не исключено, что какие-то отдельные элементы дизайна всё-таки доживут до конвейера. Известно, что в дизайне по-прежнему будет прослеживаться фирменный узнаваемый стиль люксовой марки.

Название будущей электрической новинки пока не определено, так как компания не уверена, что для «зелёных» моделей стоит использовать имена из истории Bentley, связанные с бензиновыми машинами. В компании не опасаются, что при переходе на электрокары продажи упадут: согласно результатам их опроса, уже сейчас 39% нынешних владельцев ТС бренда готовы пересесть за руль «батарейных» автомобилей.

