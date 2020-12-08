Первый электромобиль Bentley дотянут до высоты Aurus и предложат женщинам

В ноябре компания Bentley, входящая в состав концерна Volkswagen, заявила, что к 2030 году планирует полностью перейти на электромобили, а первая полностью безвыхлопная модель под британской маркой выйдет на рынок в 2025 году. Что это будет за машина? Журнал Autocar взял интервью у гендиректора Bentley Эдриана Холлмарка, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Холлмарк так и не признался, на какой именно платформе будет построен первый электромобиль Bentley, но для дебютной модели это, в сущности, не так уж важно. Опыт других компаний (в частности Ford и Daimler) показывает, что начать можно и с конверсионных вариантов, то есть адаптировать существующие платформы с ДВС под электромобильные нужды. Возможно, Bentley так и поступит, ведь пока даже не утверждён дизайн первой «электрички», его «зафиксируют» в ближайшие полгода. Но ТЗ, как мы понимает, готово — соответственно понимание того, что это будет за машина, есть.

Концептуальное купе Bentley EXP 100 GT

Из материала британских коллег следует, что представленный в прошлом году к вековому юбилею марки Bentley электрический концепт EXP 100 GT не будет иметь к серийной машине практически никакого отношения — разве что отдельные элементы дизайна доживут до конвейера. Серийный электромобиль окажется короче и выше концепта, причём по высоте практически сравняется с кроссоверами, то есть встанет примерно на одну планку с седаном Aurus, который от рождения выше большинства конкурентов. Тип кузова? Возможно, это будет седан, но, скорее всего, лифтбек с однообъёмным профилем в духе Jaguar I-Pace.



Нарастить высоту придётся из компоновочных соображений, а именно из-за необходимости разместить в полу батарею достаточной ёмкости, примерно на 110-120 кВт·ч, который хватит на 400-500 км пробега на одной зарядке. Судя по всему, по размерам первый электрический Bentley будет соответствовать машинам бизнес-класса, тогда как полноразмерные «электрички», по мнению Холлмарка, станут возможны лишь после 2030 года, когда электромобильные технологии «дозреют» и позволят обеспечить запас хода на уровне машин с ДВС. То есть флагманские модели Bentley в ближайшее десятилетие будут иметь plug-in гибридную силовую установку на основе бензинового ДВС, а электромобиль будет выполнять так сказать ассистирующую роль, станет вторым или третьим Bentley в семье.

Вместе с тем в Bentley рассчитывают, что первый электромобиль расширит аудиторию марки и очень хотят видеть в числе покупателей женщин, хотят донести до них мыль о том, что экологически чистый Bentley может быть удобным и уместным в городе будущего, в его повседневной жизни.

Название новинки пока не определено: компания не уверена, что для электрических моделей следует применять имена из прошлого, связанные с бензиновыми моделями. Это значит, что Bentley сомневается, что стоит идти по скользкой дорожке Porsche, которая лепит шильдик Turbo на топ-версии электромобиля Taycan, хотя никакого турбонаддува в нём, разумеется, нет. Да, все уже отшутились и отсмеялись на эту тему, но вряд ли такой опыт будет уместен для Bentley. В общем, ждём новых имён.

