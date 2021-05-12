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Aston Martin начал разработку двух суперкаров на основе концептов Vanquish и Valhalla

12.05.2021 133 0 1

Глава британского бренда рассказал о планах на ближайшие годы: производителя, конечно, не минует упор на электромобили.

 

Бренд Aston Martin, выпускающий в основном дорогие спорткары, определённо нельзя назвать массовым (хотя марка сделала «шажочек» в эту сторону со своим первым кроссовером DBX). По итогам 2020 года дилеры в Европе реализовали 1638 машин, что на 36,8% меньше, чем годом ранее. Спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса. Отметим, продажи DBX начались в августе прошлого года, всего с момента старта до конца марта 2021 года дилеры реализовали 519 экземпляров. Сейчас в компании рассказали о будущей стратегии развития Aston Martin.

На фото: прототип Aston Martin Valkyrie

По данным британского издания Autocar, которому дал интервью руководитель компании Aston Martin Тобиас Моэрс (ранее был во главе Mercedes-AMG), уже на этапе разработки сейчас находятся два суперкара со среднемоторной компоновкой. «Инженерными проектами» для них станут концепт Vanquish Vision и прототип Valhalla (оба шоу-кара были представлены в 2019 году).

На фото: концепт Aston Martin Vanquish Vision

Изначально предполагалось, что модели оснастят новым двигателем V6, однако, этот проект свернули. Как пояснил глава Aston Martin, на то, чтобы сделать мотор соответствующим экоклассу «Евро-7», пришлось бы потратить слишком много денег, так что в итоге от него было решено отказаться. По этой причине покупателям будущих суперкаров придётся довольствоваться гибридными силовыми установками. Их будет поставлять подразделение AMG компании Mercedes-Benz (в рамках имеющегося соглашения).

На фото: прототип Aston Martin Valhalla

По словам Тобиаса Моэрса, вместо того чтобы вкладываться в доработку нового V6, компания будет инвестировать в электрификацию, выпуск аккумуляторов, а также в расширение портфеля Aston Martin. Сообщается, что производитель намерен представить более десяти новых автомобилей до конца 2023 года (вероятно, в их числе и пара разрабатываемых спорткаров).

На фото: Aston Martin DBX

Кроме того, в десятку войдёт гиперкар Aston Martin Valkyrie, его прототип также был представлен в 2019 году. Новинку с двигателем V12 компания намерена показать во второй половине текущего года. В 2022-ом, вероятно, появится модификация модели с открытым верхом.

Ещё одной новинкой должна стать «мягкогибридная» версия кроссовера DBX (она станет базовой в линейке). В апреле следующего года, вероятно, на рынок выйдет вариант с новой «начинкой», который должен побороться за клиентов с Lamborghini Urus. Помимо этого, в компании намерены расширить линейку Vantage и DB11, кстати, их, а также DBS Superleggera ждёт обновление (в ходе него автомобили получат иную информационно-развлекательную систему и не только).

На фото: салон Aston Martin DBX

Напомним, ранее Aston Martin был намерен перезапустить марку Lagonda в качестве люксового бренда для электромобилей, но Тобиас Моэрс не согласился с этой идеей. Пока что он пояснил, что Lagonda в дальнейшем может оказаться просто «более роскошным брендом» (стратегия его развития на данный момент ещё не определена).

Отметим, в планах Aston Martin есть и выпуск электрического спорткара – он намечен на 2025 год, когда компания начнет заменять часть своих нынешних моделей с традиционными ДВС. Предполагается, что «батарейная» версия кроссовера DBX прибудет в то же время.

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