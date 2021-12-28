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Наследник Lamborghini Aventador появится в 2023 году в виде гибрида с V12

28.12.2021 85 0 0

Разработка нового флагманского суперкара Lamborghini затянулась, но его концепция, к счастью, осталась неизменной: в основе гибридной силовой установки будет атмосферный V12 — полностью новый, как утверждает гендиректор итальянской компании Стефан Винкельман.

 

Lamborghini Aventador выпускается с 2011 года и уже разменял второй десяток, но наследник пока не готов. Летом итальянская компания представила финальную версию Авентадора под названием LP 780-4 Ultimae в кузовах купе и родстер, то есть новых версий и деривативов не будет. Под деривативами мы в данном случае понимает проекты вроде нового Countach и гибридного Sian, в основе которых лежат платформа, монокок и 6,5-литровый V12 от модели Aventador.

На Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 6,5-литровый атмосферный V12, состыкованный с 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением, выдаёт максимальные 780 л.с. и 730 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, максимальная скорость — 355 км/ч. Будет выпущено всего 350 экземпляров купе и 250 родстеров.

Осенью прошлого года главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани в общих чертах обрисовал концепцию преемника Авентадора: тогда выяснилось, что новый флагманский суперкар, имя которого пока засекречено, сохранит верность атмосферному V12, но вокруг этого мотора будет построена принципиально новая гибридная силовая установка, гораздо более сложная, чем у Sian с его 48-вольтовым электромотором и суперконденсатором. Компоновка новой модели будет близка к таковой у Ferrari SF90, то есть можно ожидать высоковольтную батарею за спинами водителя и переднего пассажира и полностью электрический привод передних колёс — межосевая муфта отправлена в отставку, что дало инженерам больше свободы в плане компоновки.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

В привязке к интервью с Реджиани мы сообщали, что новый суперкар дебютирует в 2021-м, но этого не случилось. Новые вводные от Стефана Винкельмана, гендиректора Lamborghini, которого цитирует немецкий журнал auto motor und sport, указывают на то, что преемник Авентадора выйдет на рынок в 2023 году, при этом ранее в этом месяце многие СМИ опубликовали шпионские фотографии закамуфлированного прототипа этой машины, а видео можно посмотреть на YouTube-канале Varryx.

Судить о дизайне по закамуфлированному прототипу невозможно, к тому же по форме передних стоек видно, что мул сделан на базе уходящего Авентадора. Новую техническую начинку в нём выдают намного более высоко расположенные выхлопные патрубки. Между тем по словам Винкельмана, в новом суперкаре не будет ничего от Авентадора и гибридного Sian, то есть даже двигатель V12 будет другим, изначально заточенным под работу в составе гибрида, но никаких цифр топ-менеджер пока не привёл. Мы по прежнему убеждены, что новый флагман будет иметь совокупную мощность силовой установки не менее 1000 л.с.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster

Винкельман сообщает, что новый суперкар будет достаточно лёгким, а это значит, что не стоит рассчитывать на крупную батарею и большой запас хода на одной зарядке. Для ориентира скажем, что Ferrari SF90 снабжён батареей ёмкостью всего 7,9 кВт·ч и может проехать на одной зарядке только 25 км. Тем не менее электрическая надстройка окажется довольно эффективной по части снижения выбросов COна сертификационных тестах и внесёт свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Что до первого электромобиля, то он появится в модельной линейке Lamborghini только в 2027 году.

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