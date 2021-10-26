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Дизайн, недостойный маэстро: Марчелло Гандини отрёкся от нового Lamborghini Countach

26.10.2021 237 0 0

Легендарный итальянский автомобильный дизайнер выступил с открытым письмом к СМИ с просьбой не ассоциировать его с новым Lamborghini Countach LPI 800-4, премьера которого состоялась в августе этого года. Гандини не имеет к созданию нового Countach никакого отношения и не считает его дизайн удачным.

 

Новый Countach разочаровал многих фанатов Lamborghini, поскольку оказался обычным маркетинговым продуктом, созданным малой кровью на базе гибридной модели Sian, которая в свою очередь является производной от Aventador. Пластика кузова Sian никак не стыкуется с зубилообразным стилем классического Countach и лишь отдельные детали отдалённо напоминают об историческом прототипе. Проще говоря, дизайн получился карикатурным, что впрочем не помешало Lamborghini быстренько распродать все запланированные к выпуску 112 экземпляров Countach LPI 800-4.

Два поколения Lamborghini Countach вместе
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Два поколения Lamborghini Countach вместе
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Два поколения Lamborghini Countach вместе
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Два поколения Lamborghini Countach вместе
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Два поколения Lamborghini Countach вместе
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Новый Countach сделали к 50-летию прототипа оригинального суперкара, который Lamborghini показала на Женевском автосалоне 1971 года, в производство модель пошла только в 1974-м. В сентябре этого года Lamborghini выпустила видеоролик, посвящённый классическому Countach, с фрагментами интервью с Марчелло Гандини, которое записали ещё в июне. В этом ролике Митя Боркерт, нынешний глава отдела дизайна Lamborghini, показывает Гандини эскизы нового Countach и его масштабную модель. Гандини при взгляде на эти эскизы и макет одобрительно кивает и улыбается, но, как выяснилось из обращения Гандини к СМИ, это были всего лишь жесты вежливости.

Гандини утверждает, что ни до интервью, ни после он не знал о том, что эскизы и макет нового Countach воплотятся в серийную модель. И хотя Lamborghini никогда официально не сообщала, что Гандини причастен к разработке нового Countach, после просмотра ролика можно подумать, будто Гандини его одобрил, хотя это не так. В письме 83-летний маэстро утверждает, что новый Countach не отражает его стиль и видение, как дизайнера, и что он — Гандини — всегда стремился к новаторству и прорывам, а не к воспроизводству старых клише. Гандини признаёт, что маркетинг сильно изменил автобизнес, но тем не менее он не приветствует машины, которые полностью отрицают его подход к работе.

Марчелло Гандини

Короче говоря, новый Countach настолько не понравился Гандини, что он решил исключить любую связь между ним и своим именем, но использовал достаточно мягкие формулировки, чтобы не доводить дело до скандала. Тем не менее клиенты, заказавшие Countach LPI 800-4, вряд ли обрадуется такому повороту событий, если конечно, они вообще знают, кто такой Марчелло Гандини — сегодня среди покупателей Lamborghini немало случайных людей, ничего не понимающих ни в технике, ни в дизайне, ни в автомобильной истории. Продажи Lamborghini по итогам первых трёх кварталов этого года установили новый рекорд: реализовано 6902 автомобиля, на 23% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Основную кассу сделал кроссовер Urus — продано 4085 экземпляров.

Реплика выставочного прототипа Lamborghini Countach LP 500
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Реплика выставочного прототипа Lamborghini Countach LP 500
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Реплика выставочного прототипа Lamborghini Countach LP 500
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Реплика выставочного прототипа Lamborghini Countach LP 500
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Реплика выставочного прототипа Lamborghini Countach LP 500
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Справедливости ради отметим, что в самой компании Lamborghini помнят и чтят историю. К юбилею Countach компания не только выпустила новодел, но и изготовила для одного состоятельного коллекционера реплику выставочного прототипа Countach 1971 года. Оригинальный прототип был уничтожен в ходе краш-теста в 1974 году. Реплику можно увидеть в фирменном музее Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе до 15 ноября.

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