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Sian в гриме: новый Lamborghini Countach оказался обычной стилизацией

14.08.2021 389 1 0

Чуда не произошло: компания Lamborghini не стала делать новый Countach с нуля, а взяла за основу актуальную флагманскую модель Sian с гибридной силовой установкой.

 

Если вы ищите действительно удачные реинкарнации автолегенд 80-х, то рекомендуем присмотреться к Lancia 037 от итальянской компании Kimera Automobili или Renault 5 Turbo 3 от Legende Automobiles, а новый Countach — это не более чем маркетинговый продукт, созданный малой кровью для пополнения кассы Lamborghini.

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Полное наименование новинки — Lamborghini Countach LPI 800-4, её сделали на базе дебютировавшего два года назад Sian, который в свою очередь сделан на базе немолодой модели Aventador (выпускается с 2011 года). Aventador также послужил основой для суперкаров SC18 и SC20, Essenza SCV12, Centenario, Veneno — то есть Lamborghini монетизирует платформу Авентадора по полной программе и, возможно, новый Countach не последний в череде её отпрысков.

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Надо отдать должное стилистам, они как могли драпировали кузов Sian под классический Countach, но не смогли передать главного — его пропорций зубила. Главная помеха здесь — изогнутые передние стойки кузова донорской модели, тогда как у классического Countach они прямые. Выпрямить стойки на новом Countach, вероятно, не позволял бюджет проекта, операция потребовала бы серьёзного вмешательства в силовую структуру кузова и его аэродинамику.

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В кинофильмах и компьютерных играх классический Countach, как правило, щеголял с пухлыми колёсными арками, которые получил в конце 70-х в ходе рестайлинга, но и этот характерный признак в новой модели отсутствует по той же причине, что и прямые стойки кузова. Убирающихся фар у преемника, разумеется, тоже нет, они давно запрещены правилами безопасности, и даже короба воздухозаборников исходного Countach воспроизведены на новой модели очень условно.

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А что же тогда у старой и новой моделей общего? Сходство можно увидеть в оформлении передка и кормы, а также в жабрах за окнами дверей (они были у классических Countach ранних серий). В салоне у старого и нового Countach вообще нет ничего общего, LPI 800-4 лишь несущественными деталями отличается от исходного Sian: новая форма воздуховодов и рамки 8,4-дюймового мультимедийного дисплея, новая графика этого дисплея, новая обивка сидений и дверных карт.

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По части техники Lamborghini Countach LPI 800-4 — это цельнотянутый Sian, но со слегка дефорсированным 6,5-литровым атмосферным V12: максимальная мощность снижена с 785 до 780 л.с., максимальный крутящий момент прежний — 720 Нм. Между V12 и 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением вживлён 48-вольтовый электромотор (34 л.с., 35 Нм), который при торможениях работает как генератор и запасает вырабатываемую электроэнергию в находящийся позади кресел суперконденсатор. При разгонах суперконденсатор, наоборот, питает электромотор и тот в течение нескольких секунд ассистирует ДВС, позволяя получить максимальное ускорение. Привод — полный, с муфтой Haldex, отбирающей мощность на переднюю ось.

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Динамические характеристики Lamborghini Countach LPI 800-4 такие же, как у Sian: разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, максимальная скорость — 355 км/ч. Даже сухая масса у родственных моделей одинаковая — 1595 кг.

Lamborghini собирается выпустить всего 112 экземпляров Countach LPI 800-4. В пресс-релизе цена не указана, но по данным британского журнала Autocar она составит 2 млн евро. Отгрузка заказанных машин клиентам начнётся в первом квартале следующего года. Полагаем, весь тираж уже распродан.

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1 комментарий
14.08.2021 17:32
Игорь К

Лично я вообще ничего общего с Countach не вижу. Надо было индийцев или китайцев просить, они бы сделали стилизацию на базе какой-нибудь недорогой Тойоты или Фиата. У них опыта в разы больше.

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