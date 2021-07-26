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Ещё один новый Renault 5: рестомод Turbo 3 от Legende Automobiles

26.07.2021 80 0 0

Компания Renault готовится возродить «пятёрку» в виде доступного электромобиля и даже выпустит его спортивную версию под маркой Alpine, а молодая французско-американская фирма Legende Automobiles подготовила свою версию реинкарнации Renault 5 – заднеприводный 400-сильный бензиновый хот-хэтч по мотивам легендарной раллийной версии Maxi Turbo.

 

Фирму Legende Automobiles (LA) основал живущий в Лос-Анджелесе французский автомобильный дизайнер Алан Дерозье, соучредителями значатся Чарли Бомпас (в прошлом каскадёр, а теперь владелец реставрационной мастерской SoCal Frenchiez) и Пьер Чавейриат (автомобильный конструктор, владелец гоночной мастерской Bloodmotorsport). Все трое – заядлые петролхеды, желающие в эпоху тотальной электрификации сохранить хотя бы в небольших тиражах автомобильные ценности 80-х – харизматичный дизайн и бешеные турбомоторы.

Дерозье сильно вдохновил опыт калифорнийской компании Singer, что переделывает старые Porsche 911 и является пионером так называемого интеллигентного рестомодинга – очень популярного сегодня направления тюнинга. Суть этого направления – в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и преумножении его исходных эстетических качеств. Вариаций на тему классических Porsche на рынке сегодня избыток, а вот рестомодов на базе Renault 5 Turbo пока никто не предлагает.

Свой рестомод LA назвала Renault 5 Turbo 3, намекая на гипотетическое продолжение заводской линейки дорожных среднемоторных Renault 5. Оригинальный Renault 5 Turbo создавался с прицелом на гонки и дебютировал в начале 80-х: у хот-хэтча были радикально переделанный кузов, полностью новая ходовая часть и уникальный салон от Bertone. Renault 5 Turbo 2 – это дорожная машина, в которой ради коммерческой эффективности использовалось больше заводских деталей, но мощностью 1,4-литрового турбомотора при этом осталась прежней – 160 л.с. Maxi Turbo – это гоночная модификация, у которой мощностью доходила до 380 л.с.

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Бензиновый двигатель Renault 5 Turbo 3 будет выдавать около 400 л.с., но кто его поставщик, пока секрет. Рискнём предположить, что рестомод снабдят форсированной версией 1,8-литровой «турбочетвёрки» M5P, что ставится на современное купе Alpine A110 (в стоке выдаёт до 292 л.с.). Коробка передач – гоночная, секвентальная (количество ступеней пока не указано) с классическим напольным рычагом в дополнение к подрулевым лепесткам. Ведущие колёса, разумеется, задние. Подвеска – на двойных поперечных рычагах «по кругу». Подробные технические характеристики LA объявит позже, пока можно лишь полюбоваться дизайном Renault 5 Turbo 3.

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Классический образ среднемоторного Renault 5 в рестомоде Turbo 3 угадывается безошибочно, но при этом у последнего более широкий кузова, полностью новое оперение из углепластика и современная диодная светотехника. Необходимую жёсткость даёт установленный в салоне мощный трубчатый каркас. Сам салон полностью новый, с гоночными ковшами, цифровым приборным щитком и хлястиками вместо дверных ручек, но угловатая форма передней панели – очевидная дань 80-м и стилю исходной модели.

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Дату начала выпуска, тираж и цену своего рестомода LA пока не назвала. На уровне дизайна, судя по комментариям в Сети, проект удался, желающих купить такую машину много, несмотря на то, что в условном сегменте «возрождённые легенды 80-х» предложений сегодня предостаточно. Недавно мы рассказывали о возрождённой Lancia 037 от итальянской компании Kimera Automobili и реинкарнации Audi quattro от немецкой фирмы Elegend AG.

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