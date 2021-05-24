Легендарная Lancia 037 возродилась как Kimera EVO37: карбоновый кузов и 505 л.с.

Итальянская компания Kimera Automobili представила купе EVO37, сделанное по мотивам легендарной и очень раритетной Lancia 037. В разработке новинки принимали участие те же люди, что проектировали Lancia 037, так что ДНК модели сохранено на 100%. Будет выпущено всего 37 экземпляров стоимостью 480 тысяч евро каждый.

Компания Kimera Automobili родилась из гоночной команды Kimera Motorsport, которой руководит её основатель Лука Бетти, в прошлом сам гонщик, а ныне опытный менеджер и предприниматель. Kimera EVO37 — пример набирающего популярность нового направления в сегменте эксклюзивных автомобилей, которое можно назвать как «пересоздание легенд». В перспективе это направление может полностью заменить рестомодинг, даже в самом бережливом его варианте, ведь в рестомодинге требуется как минимум донорский кузов, который приходится резать и переделывать, то есть классическая модель в любом случае приносится в жертву новому продукту — многие автомобильные коллекционеры считают такой подход варварством.

Оригинальная Lancia 037 в дорожной версии Stradale была выпущена тиражом 207 экземпляров и совершенно невозможно представить, что кто-то сегодня будет «перепиливать» эти раритеты. Kimera решила просто заново спроектировать эту модель с поправкой на современные технологии и материалы. То есть EVO37 — это новодел, но по всем основным техническим решениям копирующий исторический прототип. К разработке EVO37 была привлечена старая гвардия из Martini Racing (так в 80-х называлась заводская раллийная команда Lancia), в том числе её руководитель Клаудио Ломбарди и гонщик Мики Биазьон, двухкратный чемпиона мира по ралли. Поставщиков по возможности сохранили тех же, что поставляли комплектующие для Lancia 037.



Kimera EVO37 чуть крупнее, чем Lancia 037: колёсная база увеличилась с 2445 до 2520 мм, длина — с 3915 до 4055 мм, но пропорции кузова те же, что у классической модели, да и конструкция, по сути, та же. В основе кузова лежит пространственный трубчатый каркас из стали, а наружные панели изготовлены из углепластика. Прежняя и схема подвесок: двойные поперечные рычаги «по кругу», сзади — двойные амортизаторы (поставщик — Öhlins). Диаметр тормозных дисков спереди и сзади составляет 365 мм, суппорты — 4-поршневые, в виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза. Размерность шин спереди — 245/35 R 18, сзади — 295/30 R 19.



Фотографий интерьера пока нет, но разработчики утверждают, что в нём всё примерно так же, как у Lancia 037, только материалы отделки современные: углепластик и алькантара. Приборы полностью аналоговые, никаких новомодных «телевизоров» нет.

4-цилиндровый бензиновый двигатель от Italtecnica — своеобразный гибрид моторов Lancia 037 и Lancia Delta S4: от первого ему достался блок цилиндров с рабочим объёмом 2150 «кубиков», от второго — двойной наддув: турбокомпрессор плюс механический нагнетатель типа Roots, смягчающий эффект турбоямы. Максимальная отдача — 505 л.с. и 550 Нм, это больше чем даже у раллийных Lancia 037, в распоряжении которых было до 330 л.с., а дорожная Stradale довольствовалась 208 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая, ведущие колёса — задние. Динамические характеристики пока не объявлены.



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Напомним, что оригинальная Lancia 037 стала последним заднеприводным автомобилем, выигравшим кубок конструкторов Чемпионата мира по ралли в 1983 году, после чего в ралли стали доминировать полноприводные машины, в том числе вышеупомянутая Lancia Delta S4.



Живьём Kimera EVO37 покажется публике в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Производство начнётся в сентябре.

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