Radford Project 62: британцы возродят старую модель Lotus для богатых автогурманов

Знатоки британского автопрома прекрасно знают и помнят лондонское ателье Harold Radford, основанное в 1948 году Гарольд Рэдфордом. Ателье занималось переделкой стандартных машин и строительством оригинальных кузовов, благодаря ему свет увидели универсал Bentley MKVI 4¼-litre Countryman и прототип Ford GT40, это же ателье сделало оригинальные Mini для всех четырёх участников группы Beatles.
В середине 70-х ателье закрылось, а теперь права на его имя принадлежат вышеназванной четвёрке вполне ещё молодых людей и успешных людей, у которых есть опыт, время и деньги на раскрутку собственной автомобильной компании, полное наименование которой H.Radford (Coachbuilders) Ltd. В своей новейшей истории Radford будет делать не просто кузова, а полноценные автомобили, так что впору говорить о новой автомобильной марке.
Ключевым звеном коллектива, судя по всему, является Ант Анстед из популярного гаражного телешоу «Махинаторы» (в оригинале Wheeler Dealers). Анстед пришёл на передачу в 2017 году на смену Эду Чайне, после чего «Махинаторы» стали не просто восстанавливать и продавать старые машины, а делать полноценные эксклюзивные проекты в духе West Coast Customs, иногда с радикальной переделкой кузова. Кроме того в прошлом году Анстед превратил Mazda MX-5 в формульный болид Alfa Romeo 158/159 и стал продавать его всем желающим в виде набора для самостоятельной сборки в гараже. В общем, умеет человек работать с «железом».
За дизайн новых моделей Radford будет, понятное дело, отвечать Стаббс. Баттон поможет с настройками шасси и тестами. Бехле наладит все бизнес-процессы.
Lotus Type 62, который возрождённая компания Radford выбрала в качестве источника вдохновения для дебютного проекта, – это наиболее экстремальная гоночная эволюция модели Lotus Europa, выпущенная в 1969 году. В плане конструкции у Europa и Type 62 мало общего, но внешнее сходство разработчики сохранили специально. 2,0-литровый двигатель Lotus 907 выдавал около 240 л.с.
На этой неделе Radford опубликовала первые рендеры своей новинки под рабочим названием Project 62. Внешнее сходство с историческим прототипом очевидно, но вся начинка будет полностью новой, разработанной совместно со специалистами Lotus. Подробностей пока нет – возможно, за основу возьмут алюминиевую платформу модели Elise, которая вот-вот будет снята с производства.
Project 62 будет выпущен тиражом 62 экземпляра, заявки на них уже принимаются, полноценная премьера пройдёт до конца этого года. Потенциальных клиентов должна привлечь не только сама эксклюзивная новинка, но и возможность повариться в компании знаменитостей, «перетереть» с ними индивидуальные особенности каждой машины. То есть с заказчиками, скорее всего, проблем не будет – рынок эксклюзивных автомобилей сейчас растёт как на дрожжах, так что даже многострадальную британскую марку Bristol недавно опять возродили.
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