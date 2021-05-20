Radford Project 62: британцы возродят старую модель Lotus для богатых автогурманов

Британцы – это известный гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон, телеведущий и гениальный механик Ант Анстед, дизайнер Марк Стаббс и предприниматель Роджер Бехле, которым теперь принадлежит легендарное кузовное ателье Radford. Новые владельцы обещают в будущем целую россыпь захватывающих мелкосерийных автомобилей, а первым станет спорткар по мотивам гоночного Lotus Type 62, разработанного в конце 60-х годов прошлого века.

Знатоки британского автопрома прекрасно знают и помнят лондонское ателье Harold Radford, основанное в 1948 году Гарольд Рэдфордом. Ателье занималось переделкой стандартных машин и строительством оригинальных кузовов, благодаря ему свет увидели универсал Bentley MKVI 4¼-litre Countryman и прототип Ford GT40, это же ателье сделало оригинальные Mini для всех четырёх участников группы Beatles.

Джон Леннон за рулём Radford Mini

В середине 70-х ателье закрылось, а теперь права на его имя принадлежат вышеназванной четвёрке вполне ещё молодых людей и успешных людей, у которых есть опыт, время и деньги на раскрутку собственной автомобильной компании, полное наименование которой H.Radford (Coachbuilders) Ltd. В своей новейшей истории Radford будет делать не просто кузова, а полноценные автомобили, так что впору говорить о новой автомобильной марке.



Марк Стаббс, Роджер Бехле, Ант Анстед и Дженсон Баттон на фоне Ford GT40

Ключевым звеном коллектива, судя по всему, является Ант Анстед из популярного гаражного телешоу «Махинаторы» (в оригинале Wheeler Dealers). Анстед пришёл на передачу в 2017 году на смену Эду Чайне, после чего «Махинаторы» стали не просто восстанавливать и продавать старые машины, а делать полноценные эксклюзивные проекты в духе West Coast Customs, иногда с радикальной переделкой кузова. Кроме того в прошлом году Анстед превратил Mazda MX-5 в формульный болид Alfa Romeo 158/159 и стал продавать его всем желающим в виде набора для самостоятельной сборки в гараже. В общем, умеет человек работать с «железом».



За дизайн новых моделей Radford будет, понятное дело, отвечать Стаббс. Баттон поможет с настройками шасси и тестами. Бехле наладит все бизнес-процессы.

Lotus Type 62

Lotus Type 62, который возрождённая компания Radford выбрала в качестве источника вдохновения для дебютного проекта, – это наиболее экстремальная гоночная эволюция модели Lotus Europa, выпущенная в 1969 году. В плане конструкции у Europa и Type 62 мало общего, но внешнее сходство разработчики сохранили специально. 2,0-литровый двигатель Lotus 907 выдавал около 240 л.с.



Radford Project 62

На этой неделе Radford опубликовала первые рендеры своей новинки под рабочим названием Project 62. Внешнее сходство с историческим прототипом очевидно, но вся начинка будет полностью новой, разработанной совместно со специалистами Lotus. Подробностей пока нет – возможно, за основу возьмут алюминиевую платформу модели Elise, которая вот-вот будет снята с производства.



Дженсон Баттон за рулём Lotus Type 62

Project 62 будет выпущен тиражом 62 экземпляра, заявки на них уже принимаются, полноценная премьера пройдёт до конца этого года. Потенциальных клиентов должна привлечь не только сама эксклюзивная новинка, но и возможность повариться в компании знаменитостей, «перетереть» с ними индивидуальные особенности каждой машины. То есть с заказчиками, скорее всего, проблем не будет – рынок эксклюзивных автомобилей сейчас растёт как на дрожжах, так что даже многострадальную британскую марку Bristol недавно опять возродили.

