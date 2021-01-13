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  • Марку Bristol опять возродят. Полностью новая модель появится в середине десятилетия

Марку Bristol опять возродят. Полностью новая модель появится в середине десятилетия

13.01.2021 132 0 0

Очередным владельцем многострадальной британской компании Bristol Cars стал девелопер из Эссекса Джейсон Уортон. Уже к концу этого года он хочет представить ремастеринговые модели 411 и Fighter, а примерно через четыре года вывести на рынок полностью новую 4-местную модель под именем Buccaneer.

 

Основанная в 1945 году Bristol Cars прекратила выпуск автомобилей в 2011 году после банкротства и очередной смены собственника. Новый на тот момент владелец Камаль Сиддики, предприниматель из Индии, через принадлежащую ему компанию Frazer-Nash Research хотел возродить Bristol как электромобильный бренд, но из этого ничего не вышло. Весной 2020 года Bristol Cars опять прошла через процедуру ликвидации, в августе того же года кто-то разместил на официальном сайте компании скандальное фейковое письмо от имени Сиддики. Тем временем фанаты марки из фонда Bristol Owners Heritage Trust отчаянно боролись за спасение её наследия — архивов, чертежей, документации, запчастей и всего, что может представлять музейную ценность. 

Сейчас сайт Bristol Cars и вовсе не работает, но журнал Autocar, крепко держащий руку на пульсе британского автопрома, сообщил, что всё в итоге обернулось очень даже хорошо. Джейсон Уортон сам является большим фанатом марки Bristol и хочет возродить её в максимально аутентичном виде, а не просто заработать денег на известном имени. Он считает, что все архивные ценности марки должны принадлежать фонду Bristol Owners Heritage Trust, но надеется получить к ним доступ, чтобы в кратчайшие сроки наладить сборку ремастеринговых моделей 411 и Fighter, которые выпускались вплоть до 2011 года.

Под ремастерингом в данном случае подразумеваются необходимые модернизации с учётом требований времени — современные двигатель и трансмиссия (их по традиции будут закупать у Fiat Chrysler Automobiles), доработанная подвеска, тормоза, современная мультимедийная система и проч. При этом вмешательства в дизайн будут минимальными.

Bristol 411 Series 6

Если 2-местное купе Fighter с мотором V10 от Dodge Viper — это относительно свежая модель, запущенная в производство в 2004 году, то 4-местный Bristol 411 выпускался аж с 1969 года и пережил несколько модернизаций. Последней была 6 серия, а Уортон хочет возродить модель в 8 серии, подчёркивая таким образом количество запланированных технических изменений. Зависимая задняя подвеска в частности будет заменена независимой.

Двигателя V10 на купе Fighter больше не будет — эту модель, равно как и ремастеринговый Bristol 411 снабдят 6,4-литровым бензиновым V8 HEMI (на Dodge Charger выдаёт 492 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом».

Bristol Fighter

В ближайшее время Уортон назначит главного инженера, некоего специалиста в области мелкосерийного производства, он и займётся разработкой прототипов ремастеринговых 411 и Fighter, которые покажут потенциальным клиентам в конце этого года. При этом, по словам нового владельца марки, некоторые уже просят его забронировать экземпляр, понимая, что выпуск будет штучным и на всех желающих машин может не хватить. Штаб-квартиру возрождённой компании разместят на её исторической родине — в Филтоне, пригороде Бристоля.

Bristol Fighter

Что до полностью новой машины, которая получит имя Buccaneer, зарезервированное для одной из предыдущих несостоявшихся новинок, то её следует ждать к середине текущего десятилетия. Buccaneer получит традиционный для автомобилей Bristol дизайн и 4-местный кузов, но в конструкции будут использованы самые современные технологии и материалы. Силовая установка, скорее всего, будет бензиновой — запрет машин с ДВС в Великобритании в 2030 году Уортона не сильно беспокоит, он уверен, что к тому времени появятся относительно доступные электрические силовые установки, которые он адаптирует к своим машинам, а пока есть возможность продавать спорткары с V8, компания будет это делать, и поклонники Bristol чрезвычайно этому рады — они надеются, что у мистера Уортона, знающего толк в истинных британских ценностях, всё получится, и марку Bristol не придётся снова спасать.

спортивные авто новинки Bristol

 

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