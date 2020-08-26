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Ни стыда ни совести: скандальное сообщение на сайте Bristol Cars

26.08.2020 548 0 0

Ликвидированная судом в марте этого года британская компания Bristol Cars на днях огорошила посетителей своего сайта циничным заявлением председателя и владельца, индийского предпринимателя Камаля Сиддики. Заявление это оказалось фейком, но стало поводом вспомнить о печальной судьбе британской марки.

 

Bristol Cars была основана в 1945 году как дочка авиационной компании Bristol Aeroplane. Автомобили Bristol считались конкурентами Rolls-Royce и Bentley или, как сейчас сказали бы, позиционировались в лакшери-сегменте. Последние тридцать лет компания пребывала в плачевном финансовом состоянии и меняла собственников. Предыдущее банкротство она пережила в 2011-м после чего была куплена компанией Frazer-Nash Research, которая занимается электрическими силовыми установками и принадлежит индийскому предпринимателю Камалю Сиддики.

Bristol Bullet

Сиддики хотел возродить Bristol как электромобильный бренд, но первая модель под новым руководством оказалась нарочито традиционной. Летом 2016 года компания показала родстер Bullet с атмосферным 375-сильным бензиновым мотором V8 от BMW и алюминиевым кузовом, обшитым углепластиковыми панелями. Дизайн Bullet был выполнен по мотивам открытой версии модели Bristol 405 родом из 50-х. Планировалось выпустить 70 экземпляров Bullet стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов каждый после чего переключиться на модели с гибридными и электрическими силовыми установками, но что-то пошло не так.

Bristol Bullet

После презентации Bullet фирма Bristol надолго выпала из информационной повестки и всплыла только в марте этого года в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: журнал Autocar тогда сообщил, что Bristol Cars опять ликвидирована и её фанаты прилагают огромные усилия, чтобы сохранить историческое наследие (архив, оборудование, запчасти и всё, что может представлять ценность для музея).

Bristol Bullet

23 августа, как сообщает журнал Jalopnik, на фирменном сайте Bristol Cars, который по-прежнему функционирует, появилась заставка с текстовым сообщением на фоне классического купе Bristol Blenheim. Это сообщение, судя по всему, разместил кто-то из бывших сотрудников обанкротившейся компании, у которого сохранился административный доступ к сайту. Объявление быстро удалили, но интернет, как водится, всё помнит, приводим перевод:

«Никакого сожаления

23 августа 2020 года

Заявление председателя

Наш слепой эгоизм, полное отсутствие управленческих навыков, финансовая некомпетентность (не говоря уже о глупости и кумовстве) довели некогда гордую британскую марку до очередного банкротства. Если бы в нас была хоть капля чести, мы бы извинились перед клиентами и поставщиками, которые потеряли из-за нас деньги. Но мы этого не делаем и делать не собираемся. Мы не платим даже собственным сотрудникам.

Посмотрите правде в глаза, такое происходит не первый раз, в чём вы можете убедиться, проведя собственное расследование. Быстрый поиск в Google обнажит нашу историю неплатежей, дефолтов и циничного заказа запчастей и работ без гроша в кармане.

Между тем сейчас мы занимаемся следующим этапом обворовывания инвесторов, поставщиков и персонала, что позволит мне пополнить свою внушительную конюшню в большом частном поместье новыми Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

Неискренне ваш,

Камаль Сиддики»

Скриншот оригинального заявления на сайте компании

Понятно, что ни один топ-менеджер взаправду такое заявление никогда не сделает, но то, что Frazer-Nash работает так себе, подтверждает факт разрыва отношений с Morgan Motor в 2018 году. Напомним, что Morgan планировала закупать батареи Frazer-Nash для своей электрической модели EV3, но компания Сиддики не смогла выполнить взятые на себя обязательства, и Morgan был вынужден отказаться от выпуска новинки после чего честно вернул заказавшим её клиентам деньги.

Возьмётся ли кто-то ещё за возрождение марки Bristol, пока непонятно, но шансы есть: в прошлом году, например, к жизни вернулась марка Morris, которая теперь будет делать электрические фургоны с классическим дизайном.

курьезы бизнес Bristol

 

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