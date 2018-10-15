Не дождётесь! Morgan отменил все заказы на электромобиль EV3

Не дождётесь! Morgan отменил все заказы на электромобиль EV3

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Представленный в 2016 году на Женевском автосалоне Morgan EV3 так и не будет запущен в серийное производство. Автопроизводителя подвел поставщик аккумуляторных батарей.

Электрическую версию трехколесного спорткара 3 Wheeler компания Morgan впервые показала в 2015 году на фестивале скорости в Гудвуде – необычную новинку приурочили к 105-летию автопроизводителя и пообещали вскоре запустить в производство. Это известие вызвало фурор, так как Morgan считается самой консервативной в мире автомобильной компанией, которая до сих пор использует в своих архаичных, но, безусловно, стильных автомобилях кузова с деревянным каркасом. И вот тут внезапно электромобиль…

Morgan EV3 весит всего 500 кг благодаря скромным габаритам и деревянному каркасу, обшитому углепластиковыми панелями (на машинах с ДВС панели алюминиевые).

Morgan EV3 весит всего 500 кг благодаря скромным габаритам и деревянному каркасу, обшитому углепластиковыми панелями (на машинах с ДВС панели алюминиевые).

Предсерийная версия дебютировала в 2016-м на Женевском автосалоне. Morgan EV3 снабдили 63-сильным электромотором с водяными охлаждением, установленным внутри кузова ради лучшей защиты от сырости и влаги (на бензиновых версиях двигатель V2 фирмы S&S Cycle расположен спереди продольно между передними колесами и открыт всем ветрам). Питать «электричку» должна была литий-ионная баратея емкостью 20 кВт·ч британской фирмы Frazer-Nash Energy Systems. При полной зарядке она обеспечивала 500-килограмовую машину запасом хода в 150 миль (241 км). С учетом того, что Morgan EV3 – это, в сущности, не автомобиль, а мотоцикл (по крайней мере, по документам), пробег получился вполне приличным.

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С клиентов, ошарашенных столь необычным поворотом в истории компании Morgan, стали брать предоплату за EV3, и желающих, по слухам, набралось не менее сотни, при том что конечная цена объявлена не была. Отгрузку готовых машин планировалось начать уже осенью 2016 года, но этого, увы, так и не произошло. Два с половиной года электромобиль маячил на потребительском сайте компании, а на прошлой неделе внезапно исчез! Оказалось, что Frazer-Nash Energy Systems не смогла выполнить взятые на себя обязательства и не поставила Моргану обещанные батареи. В итоге в Morgan решили закрыть проект и вернуть клиентам оставленные в качестве предоплаты деньги.

Тем не менее от электрификации Моргану не отвертеться: два года назад фирма получила от правительства Великобритании 6 млн фунтов стерлингов на разработку гибридной силовой установки, которая, согласно тогдашним планам, должна была появиться на серийных моделях Morgan в 2019 году. Инженерно-конструкторские работы планировалось вести совместно с британскими компаниями Delta Motorsport и Potenza Technology. Если те оказались более надежными партнерами, чем Frazer-Nash Energy Systems, то гибридный двигатель придется скоро предъявить. Понятно, что гибридный силовой агрегат уместен в первую очередь на четырехколесной продукции, но, кто знает, может и 3 Wheeler получит его в каком-то адаптированном виде.

Morgan EV3 Junior

Morgan EV3 Junior

Чистые электромобили тоже будут, но когда именно, неизвестно. Нетерпеливые клиенты могут скрасить ожидание покупкой детского электрокара Morgan EV3 Junior, способного разгоняться до 16 км/ч и проезжать 10 миль (16 км) на одной зарядке.

Теги: Авто и бизнес , Авто и технологии , Новинки , Morgan , британский автопром , электрические мотоциклы , электрический мотоцикл , электромобили , электромобиль , электромотоциклы , Morgan
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