Представленный в 2016 году на Женевском автосалоне Morgan EV3 так и не будет запущен в серийное производство. Автопроизводителя подвел поставщик аккумуляторных батарей.

Электрическую версию трехколесного спорткара 3 Wheeler компания Morgan впервые показала в 2015 году на фестивале скорости в Гудвуде – необычную новинку приурочили к 105-летию автопроизводителя и пообещали вскоре запустить в производство. Это известие вызвало фурор, так как Morgan считается самой консервативной в мире автомобильной компанией, которая до сих пор использует в своих архаичных, но, безусловно, стильных автомобилях кузова с деревянным каркасом. И вот тут внезапно электромобиль…

Предсерийная версия дебютировала в 2016-м на Женевском автосалоне. Morgan EV3 снабдили 63-сильным электромотором с водяными охлаждением, установленным внутри кузова ради лучшей защиты от сырости и влаги (на бензиновых версиях двигатель V2 фирмы S&S Cycle расположен спереди продольно между передними колесами и открыт всем ветрам). Питать «электричку» должна была литий-ионная баратея емкостью 20 кВт·ч британской фирмы Frazer-Nash Energy Systems. При полной зарядке она обеспечивала 500-килограмовую машину запасом хода в 150 миль (241 км). С учетом того, что Morgan EV3 – это, в сущности, не автомобиль, а мотоцикл (по крайней мере, по документам), пробег получился вполне приличным.

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С клиентов, ошарашенных столь необычным поворотом в истории компании Morgan, стали брать предоплату за EV3, и желающих, по слухам, набралось не менее сотни, при том что конечная цена объявлена не была. Отгрузку готовых машин планировалось начать уже осенью 2016 года, но этого, увы, так и не произошло. Два с половиной года электромобиль маячил на потребительском сайте компании, а на прошлой неделе внезапно исчез! Оказалось, что Frazer-Nash Energy Systems не смогла выполнить взятые на себя обязательства и не поставила Моргану обещанные батареи. В итоге в Morgan решили закрыть проект и вернуть клиентам оставленные в качестве предоплаты деньги.

Тем не менее от электрификации Моргану не отвертеться: два года назад фирма получила от правительства Великобритании 6 млн фунтов стерлингов на разработку гибридной силовой установки, которая, согласно тогдашним планам, должна была появиться на серийных моделях Morgan в 2019 году. Инженерно-конструкторские работы планировалось вести совместно с британскими компаниями Delta Motorsport и Potenza Technology. Если те оказались более надежными партнерами, чем Frazer-Nash Energy Systems, то гибридный двигатель придется скоро предъявить. Понятно, что гибридный силовой агрегат уместен в первую очередь на четырехколесной продукции, но, кто знает, может и 3 Wheeler получит его в каком-то адаптированном виде.

Чистые электромобили тоже будут, но когда именно, неизвестно. Нетерпеливые клиенты могут скрасить ожидание покупкой детского электрокара Morgan EV3 Junior, способного разгоняться до 16 км/ч и проезжать 10 миль (16 км) на одной зарядке.