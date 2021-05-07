Lotus поступит с Elise так же, как с Seven – продаст другому производителю

В 1973 году компания Lotus продала ставшую ненужной ей модель Seven фирме Caterham, благодаря которой Seven до сих пор живёт и здравствует. Теперь история может повториться: в этом году модель Elise будет снята с производства и руководство Lotus готово продать её вместе со всей оснасткой. Покупателем вновь может стать Caterham.

Компания Lotus находится на пороге больших перемен: в этом году она попрощается со старым модельным рядом и шагнёт в электромобильную эпоху. Впрочем, первая из фейерверка грядущих новинок — Emira — всё-таки получит ДВС, а дальше будет одно сплошное электричество, покорение новых сегментов (в первую очередь сегмента кроссоверов), сотрудничество с Alpine и увеличение объёмов производства.

Но старый модельный ряд, как оказалось, имеет хорошие шансы продолжить жизнь за пределами компании Lotus. Её новый управляющий директор Мэтт Виндл в интервью изданию Automotive News Europe сообщил, что компания готова продать права и оснастку для производства базовой модели Elise подходящему партнёру, поскольку это прекрасный автомобиль, заслуживающий того, чтобы жить дальше.

Lotus Elise первых лет выпуска

Elise дебютировал в 1995 году на Франкфуртском автосалоне, своё имя спорткар получил в честь внучки тогдашнего председателя правления компании Lotus Романо Артиоли. Дизайн модели разработал Джулиан Томсон, на днях уволенный из компании Jaguar. Серийное производство Elise началось в 1996 году, а в 2000-м на базе Elise появилась более энерговооружённая и драйверская модель Exige.



Lotus Exige Sport 420

В основе Elise лежит склеенный алюминиевый монокок в виде корытца — простая и при этом передовая для своего времени конструкция, давшая жизнь целой плеяде спорткаров от других производителей: на платформе Elise были созданы Tesla Roadster первого поколения, Opel Speedster, Hennessey Venom GT, Melkus 2000 и Detroit Electric SP:01.



Исторический опыт показал, что платформа Elise вполне подходит для конверсии в электромобиль, то есть в теории модель могла бы продолжить жизнь под крылом Lotus, но, по словам Мэтта Виндла, для неё на модернизированном и автоматизированном заводе в Хетеле просто нет места, а потому этот год для Elise и Exige под маркой Lotus станет последним.

Lotus Elise Sport 240 Final Edition

Кто мог бы купить Elise со всеми «потрохами»? Конечно же, Caterham! Напомним, что в апреле компанию Caterham купил японский дистрибьютор её моделей — VT Holdings, и чёткого плана развития у нового владельца пока нет. Покупка платформы Elise позволила бы Caterham без лишних затрат освоить новую модель в лучших традициях марки (простая, лёгкая, быстрая) и предлагать её как с бензиновой, так и с электрической силовой установкой.



Потенциальным покупателем Elise можно также назвать возрождённую британскую компанию Radford, в прошлом кузовное ателье, а теперь полноценный производитель эксклюзивных автомобилей, но мы бы всё-таки поставили на Caterham — уж больно красивая может выйти петля истории.

