Разработчик первого Tesla Roadster возглавил компанию Lotus

Lotus Cars находится на пороге больших перемен: вслед за объявлением о ликвидации всей старой модельной линейки последовало назначение нового гендиректора. Им стал Мэтт Виндл, работающий в Lotus с 1998 года, но отлучавшийся из неё для расширения опыта в другие ко

Мэтт Виндл пришёл на смену Филу Попэму, который возглавил Lotus в 2018 году, то есть уже после того как контрольный пакет акций британской компании купил китайский холдинг Geely (это случилось в 2017 году). До Лотуса Попэм занимал руководящие посты в Jaguar Land Rover и в яхтенной компании Sunseeker, опыта на момент прихода в Lotus у него было более чем достаточно, однако с потребительской точки зрения радикальных изменений под его началом Lotus Cars не претерпела. Единственная появившаяся при Попэме новинка — это флагманский электрический гиперкар Evija: его премьера состоялась летом 2019 года, но производство из-за ряда объективных и субъективных трудностей пока не началось — ожидается к лету 2021-го.

Тем не менее именно при Попэме на денежки Geely компания Lotus начала всесторонне обновляться: модернизирована фабрика в Хетеле, начата разработка новых моделей, которые в перспективе должны позволить Lotus на равных бороться на глобальном рынке с Ferrari и Porsche. Фактически завершена разработка последнего спорткара Lotus с ДВС — пока что он известен под заводским индексом Type 131, премьера ожидается летом этого года. После Type 131 все новые модели Lotus будут иметь исключительно электрическую силовую установку, в том числе первый кроссовер марки, премьера которого намечена на 2022 год.

Почему Фил Попэм уходит, официально не сообщается. Британские СМИ пишут, что он хочет заняться собственным бизнесом.

Мэтт Виндл (слева) и Фил Попэм

Что до Мэтта Виндла, то он пришёл в Lotus рядовым инженером в 1998 году, а в 2005-м перешёл на работу в совсем молодую на тот момент американскую компанию Tesla для разработки её первой модели — электрического спорткара Roadster. Опыт Виндла был для Tesla особенно ценным, поскольку в основе Roadster первого поколения лежит алюминиевая платформа Lotus Elise/Exige, то есть Виндл знал её как свои пять пальцев, чем сильно упростил американцам задачу по её адаптации к электромобильным нуждам. Помимо Tesla Виндл также успел поработать в Caterham, Volvo и Zenos, прежде чем вернуться в Lotus в 2017 году — уже на позицию главного инженера. Теперь же Виндлу предстоит продемонстрировать свои менеджерские качества и сделать Lotus успешным электромобильным брендом.



Часть новых моделей Lotus, напомним, будет выпускаться в Китае на заводе Geely. В середине января было анонсировано сотрудничество между Lotus и французской маркой Alpine, которая сосредоточит в себе весь спортивный потенциал Groupe Renault и будет выпускать исключительно электромобили.

