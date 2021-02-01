Разработчик первого Tesla Roadster возглавил компанию Lotus

Мэтт Виндл пришёл на смену Филу Попэму, который возглавил Lotus в 2018 году, то есть уже после того как контрольный пакет акций британской компании купил китайский холдинг Geely (это случилось в 2017 году). До Лотуса Попэм занимал руководящие посты в Jaguar Land Rover и в яхтенной компании Sunseeker, опыта на момент прихода в Lotus у него было более чем достаточно, однако с потребительской точки зрения радикальных изменений под его началом Lotus Cars не претерпела. Единственная появившаяся при Попэме новинка — это флагманский электрический гиперкар Evija: его премьера состоялась летом 2019 года, но производство из-за ряда объективных и субъективных трудностей пока не началось — ожидается к лету 2021-го.
Тем не менее именно при Попэме на денежки Geely компания Lotus начала всесторонне обновляться: модернизирована фабрика в Хетеле, начата разработка новых моделей, которые в перспективе должны позволить Lotus на равных бороться на глобальном рынке с Ferrari и Porsche. Фактически завершена разработка последнего спорткара Lotus с ДВС — пока что он известен под заводским индексом Type 131, премьера ожидается летом этого года. После Type 131 все новые модели Lotus будут иметь исключительно электрическую силовую установку, в том числе первый кроссовер марки, премьера которого намечена на 2022 год.
Почему Фил Попэм уходит, официально не сообщается. Британские СМИ пишут, что он хочет заняться собственным бизнесом.
Что до Мэтта Виндла, то он пришёл в Lotus рядовым инженером в 1998 году, а в 2005-м перешёл на работу в совсем молодую на тот момент американскую компанию Tesla для разработки её первой модели — электрического спорткара Roadster. Опыт Виндла был для Tesla особенно ценным, поскольку в основе Roadster первого поколения лежит алюминиевая платформа Lotus Elise/Exige, то есть Виндл знал её как свои пять пальцев, чем сильно упростил американцам задачу по её адаптации к электромобильным нуждам. Помимо Tesla Виндл также успел поработать в Caterham, Volvo и Zenos, прежде чем вернуться в Lotus в 2017 году — уже на позицию главного инженера. Теперь же Виндлу предстоит продемонстрировать свои менеджерские качества и сделать Lotus успешным электромобильным брендом.
Часть новых моделей Lotus, напомним, будет выпускаться в Китае на заводе Geely. В середине января было анонсировано сотрудничество между Lotus и французской маркой Alpine, которая сосредоточит в себе весь спортивный потенциал Groupe Renault и будет выпускать исключительно электромобили.
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